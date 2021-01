PS apo opozita, kush i fiton zgjedhjet e 25 prillit? Zbuloni çfarë thotë Instituti i njohur europian i anketimeve

Bazuar në të dhënat e Institutit të njohur të anketimeve, Piepoli, blogu i sondazheve, Europe Elects ka dalë me një parashikim mbi rezultatin e zgjedhjeve parlamentare te 25 prillit në Shqipëri.

Sipas tij, pavarësisht dy sfidave të mëdha me të cilat u përball në 2020-ën, tërmetin e fuqishëm dhe pandeminë shkatërruese të koronavirusit, Partia Socialiste do të arrijë të sigurojë një nivel të kënaqshëm votash, më saktë 56%, që do të thotë 8% më shumë sesa zgjedhjet e 2017-ës.

Partia Demokratike llogaritet te sigurojë 32% të votave, apo 3% më shumë se katër vjet më parë. Në raport me 2017-ën, parashikohet një rënie prej nga ana tjetër për Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Të dhënat e Piepolit pretendojnë se LSI-ja do të dalë nga zgjedhjet e prillit me një rezultat zhgënjyes prej 3% të votave. PDIU-ja mendohet se do të sigurojë 2%.

Europe Elects u themelua në 2014-tën dhe shpejt mori famë si i pari profil që grumbullon në një vend sondazhe e të dhëna mbi zgjedhjet evropiane.

Në zgjedhjet e 25 prillit, opozita shqiptare shkon e perçarë, ndërsa në skenën politike janë shfaqur edhe disa subjekte të reja politike.

Marrëveshja që përfshiu dhe opozitën jashtëparlamentare, por të cilën shumica e çoi më tej duke ndryshuar skemën e listës se kandidatëve, i përjashton koalicionet parazgjedhore.

30 vjet përvoje me zgjedhje shumëpartiake ende nuk e kanë fashitur në vendin tonë debatin për integritetin e tyre, e ato të prillit nuk bëjnë përjashtim në raport me kërkesat për votime të lira, të ndershme e në përputhje me standardet ndërkombëtare.

