PS fiton njësinë 10, Veliaj: Xhafa frymëzim për të gjithë, presim rezultat të tillë në gjithë Tiranën

Pas daljes së rezultatit në njësinë 10 në Tiranë ku PS rezultoi fituese, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se PS po përgatitet për fitore në të 42 njësitë e kryeqytetit dhe se ky rezultat shërben si barometër. Ai u bëri apel numëruesve të të dy kampeve politike që të mos ndalin procesin, por të vijojnë punën që rezultati përfundimtar të dalë sa më parë.

“Falenderoj të gjithë ata që punuan fortë për të arrë këtë rezultat për njësinë 10. Falenderim i veçantë Fatmir Xhafës dhe të gjithë frymëzimit që i tha kësaj skuadre të mrekullueshme. Dua të ndaj disa konkluzione. Gjatë ditës do të kemi rezultate të ngjashme, po përgatitemi për fitore në 42 njësitë e Tiranës, ata që janë përfshirë në procesin e numërimit t’i shkojnë këtij procesi deri në fund. Ndaj mendimin me kolegët e opozitës se procesi ishte i qetë dhe i mirë, dhe se nuk ka kohë për pushim. Të gjithë numëruesit do të bëjnë të pamundur që të punojnë me orare të zgajtura dhe do të kërkoja mirëkuptimin dhe të palë tjetër që të bëjnë njësoj, në mënyrë që procesi i numërimit të mbyllet sa më shpejtë. Për të gjithë ata që votuan masivisht që na dhanë fitoren në njësinë 10 i falenderoj nga zemra. Për ata që nuk na votuan do t’u përkushtohemi po njësoj. Ka ardhur t’u shtrimë dorën atyre që kemi përballë, ata nuk janë armiqtë tanë, fitoi bindja jonë dhe kjo është koha t’u themi se ka më shumë gjëra që na bashkojnë se sa na ndajnë”, tha Veliaj

Në njësinë 10 në Tiranë, PS ka marrë më shumë vota se forcat e tjera, 6007 vota, ndjekur nga PD me 4550 dhe më pas LSI me 628, ndërsa PSD ka marrë 208. Sa i përket votave që kanë marrë kandidatët, rezulton se kandidati më i votuar është Fatmir Xhafaj, i PS-së, i cili ka marrë në total 2795, duke lënë pas me diferencë shumë të madhe kandidatët e tjerë. Nga PD më i votuari është kandidati Agron Shehaj, që ka marrë 525 vota, duke ja kaluar edhe kreut të kësaj force, Lulzim Bashës që ka marrë 492.

o.j/dita