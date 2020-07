PS në Kuvend për të votuar ndryshimet kushtetuese, Meta kujton “2 marsin”

Ndërsa kuvendi është mbledhur për të votuar ndryshimet kushtetuese presidenti Ilir Meta përmes një postimi në facebook kujton manifestimin e 2 marsit.

Presidenti ilir Meta dy ditë më parë i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të anulojë votimin dhe të vijojë diskutimet në këshillin politik.

Në postim Meta i bënte thirrje Partisë Socialiste, si forcë politike me kontribute në procesin e integrimit, që të heqë dorë nga ndryshimi i njëanshëm dhe pa gjithëpërfshirje të Kushtetutës.

“Nuk mund ta mbaja vetëm për vete këtë përshëndetje që më erdhi nga Christiani! Ju uroj ditë të mbarë të gjithëve! One love, one Heart! Let’s get together and feel all right” shkruan në mesazhin e tij kreu i shtetit.

o.j/dita