PS “sfidon” Metën me të rinjtë në bulevard, Rama: Vendi jo peng i Besëlidhjes apo Besëlikes

Sot zhvillohet dita e tretë e Kongresit të Partisë Socialiste.

Kryefjalë punimeve të kongresit që ditën e sotme po mbahet në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” ku nesër Meta ka thirrur tubimin për “Besëlidhje”, do të jenë programet për të rinjtë.

Studentë që kanë jetuar dhe studiuar jashtë vendit flasin për eskperiencën e tyre dhe arsyen pse kanë zgjedhur të qëndrojnë në Shqipëri.

Në ditën e parë të kongresit kryeministri Rama vlerësoi fuqizimin e rolit të gruas jo vetëm në strukturat e Partisë Socialiste por kudo në Shoqëri.

Ai tha se do vendoset një bashkëkryetare në çdo organizatë socialiste dhe tekstet feministe do të futen me detyrim në programet e shkollave.

Në ditën e dytë të sesionit të punimeve të kongresit u votua për ndryshimin e statutit.

Rama paralajmëroi se nuk do të ketë më para në xhepa dhe “nën jastëk” të pajustifikuara, por të gjitha do duhet të depozitohet në llogari bankare. Nëse burimi i tyre nuk justifikohet Rama tha se pastaj do nisë ndërhyrja e OFL.

Në një fjalim në podiumin e ngritur jashtë Pallatit të Kongreseve, kryeministri Edi Rama i çoi një mesazh në distancë kreut të shtetit Ilir Meta.

Sipas Ramës, vendi nuk mund të jetë peng i besëlidhjes, agument me të cilin Meta ka thirrur tubimin më 2 Mars në Bulevard.

Rama tha se vendi duhet të ecë përpara dhe se debati, qoftë edhe në media, duhet të shtrohet në arritjet e njerëzve të thjeshtë e të suksesshëm, histori frymëzimi që në media nuk zenë hapësirë.

“S’mund të jetë debat që të marrim vendin peng, debati që ka marrë mediat peng për gjithë këto kohë, Besëlidhja dhe Besëlikja, nuk është ky debati. Kush është me besëlidhjen, kush është me besëliken. Ky vend nuk është peng i atyre që shfaqen në televizor sikur janë ata dhe pas atyre nuk ka asgjë tjetër”, u shpreh Rama.

j.l./ dita