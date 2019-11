PS zgjedh nesër delegatët e Kongresit, për herë të parë aplikohet votimi elektronik dhe online

Sekretari për Marrëdhëniet me Shoqërinë Civile dhe Mediat në Partinë Socialiste, Alfred Peza ka bërë me dije se me 16 nëntor selia rozë do të zgjedhë delegatët e Kongresit.

Peza përmes një postimi në Facebook, shkruan se procesi për zgjedhjen e tyre do të nisë në orën 08:00-16:00, ku 103 056 anëtarë të PS në gjithë vendin do të zgjedhin mes 1 496 kandidaturave, 706 delegatët e Kongresit.

Gjithashtu ai ka theksuar se “në Njësinë Administrative Nr. 8 në Tiranë, do të aplikohen votimi elektronik nga 989 anëtarë partie dhe ai online, nga 100 anëtarë të tjerë”.

Postimi i plotë:

TI ZGJEDH!🗳 Më 16 Nëntor zgjedhim delegatët e Kongresit të Partisë Socialiste🌹 #KrenarPS Me cilësinë e sekretarit për Marrëdhëniet me Mediat në PS, kam kënaqësinë tju njoftoj se:

– Të shtunën e kësaj jave, nga ora 08.00- 16.00 plot 103. 056 anëtarë të PS në gjithë vendin, janë ftuar për të zgjedhur mes 1 496 kandidaturave, 706 delegatët e Kongresit, sipas parimit “një anëtar një votë”.

– Në këtë ditë të rëndësishëm për Partinë Socialiste, një vëmendje e posaçme i është kushtuar çështjes së barazisë gjinore, ku 698 kandidate ose 47% e totalit, janë #gra.

– Për herë të parë në këtë proces, në Njësinë Administrative Nr. 8 në Tiranë, do të aplikohen votimi elektronik nga 989 anëtarë partie dhe ai online, nga 100 anëtarë të tjerë.

– Janë marrë të gjitha masat organizative për realizimin me sukses të një procesi demokratik, transparent dhe me standardet më të larta zgjedhore.

– Nga hapja deri në përfundim të votimeve, në selinë qëndrore të PS në Tiranë, do të ketë komunikime të drejtpërdrejta me gazetarët, për të përcjellë me detaje dhe në kohë reale, të gjitha të dhënat e nevojshme rreth këtij procesi.

l.h/ dita