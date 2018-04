Pse duhet të pini një gotë me ujë 60 sekonda pasi jeni zgjuar

Pirja e ujit në stomak bosh ka përfitime të jashtëzakonshme pastrimi për trupin. Për mijëra vjet, terapia e ujit është përdorur për të ndihmuar në trajtimin e sëmundjeve të caktuara.

Ju duhet të dini se uji i pijshëm pas zgjimit është e rëndësishme sepse i jep trupit tuaj një nxitje para se të përballet me pjesën tjetër të ditës.

Ne ju tregojmë 6 arsye pse duhet të pini një gotë me ujë menjëherë pasi të zgjoheni:

Nxit metabolizmin

Një studim i kohëve të fundit ka treguar se pirja e një gote të madhe dhe të ftohtë të ujit në mëngjes, mund të djegë metabolizmin tuaj me 24% për një orë e gjysmë.

Zhdukni toksinat

Veshkat janë përgjegjëse për filtrimin e të gjitha toksinave që mblidhen në gjak. Përmes një gote ujë ato e kanë shumë më të lehtë për të funksionuar.

Hani më pak

Nëse pini ujë pas zgjimit, do të hani një mëngjes më të vogël në porcion sepse do të ndiheni më pak të uritur. Përveç kësaj, uji mbush stomakun tonë me një substancë që nuk përmban kalori, pra ne ndihemi më të plotë, por pa shtuar kile.

Rrit imunitetin

Duke qëndruar të hidratuar ju mbroni shëndetin e sistemit tuaj limfatik.

Ushqeni lëkurën

Një trup i shëndetshëm dhe i hidratuar do të ketë lëkurë të butë, të pastër dhe të zhdërvjellët. Në të kundërt do të përfundoni me një lëkurë të rrudhur, të thatë madje edhe me akne.

Zorrët mirëfunksionojnë

Nëse nuk pini ujë mjaftueshëm rrezikoheni nga kapsllëku./shije

