Pse nuk shkon shoku Edi në Pezë

Nga Petro Dangëllia

Këtë vit, si ҫdo vit, u përkujtua Konferenca e Pezës. Ra në sy mungesa e përsëritur e kryeministrit Edi Rama.

Pse ai nuk shkoi dhe nuk shkon më në Pezë? Vite të shkuara ka rënë në sy vajta e tij e rregullt për përvjetorët, por edhe “pa rast”.

Çfarë e shqetëson kryeministrin: Peza, pezakët? Apo ka probleme me Konferencën e Pezës të vitit 1942?

Konferenca e Pezës është në vazhdën e Kuvendeve Kombëtare, ritualeve të shqiptarëve, kur ata janë ndodhur në udhëkryqe të historisë, apo përballë një rreziku të madh. Ato kanë filluar me Lidhjen e Lezhës të inicuar nga Gjergj Kastrioti. Kanë vazhduar gjatë pushtimit turk, si ajo e vitit 1602, duke kulmuar me Lidhjen e Prizrenit në vitin 1878. U përsërit në Vlorë më 1912 për shpalljen e pavarësisë dhe shkëputjen përfundimtare nga Turqia. Por ajo u përsërit edhe në Lushnje më 1920 kur Shqipëria ndodhej para një copëtimi të ri, ose të zhdukjes nga harta e historisë.

Konferenca e Pezës ishte THEMELI mbi të cilën u ngrit Lufta Nacional-Çlirimtare e shqiptarëve. A ka gjë Edi Rama me Luftën Nacional-Çlirimtare? Unë, por edhe ju, mund të thoni: Jo, nuk ka gjë.

Por ka ca gojëprishur që shpifin e thonë, se ai nuk e do Luftën. Zot na ruaj! Jooooo, – këmbëngulim ne të duruarit, – ai nuk shkon se “ka punë të tjera”. Por “sherrxhinjtë”, si gjithmonë gjejnë sebepe. Po mirë ore, thonë ata. Po “Bunkartin”, ku ngre lart dhe nderon “nishanҫe” diversantët, agjentët e UDB-ës dhe të Asfalisë greke, vrasësit e bijve të popullit, a nuk e bëri shoku Edi? E me yrrysh vazhdojnë: Po kampin e Tepelenës, nuk e bëri shoku Edi? Po sjelljen e eshtrave dhe vendosjen e bustit të Mit’hat Frashërit? Po emrin e Qemalit pse nuk e përmendi kurrë dhe ia ndërroi me Arena Kombëtare sa herë fliste për rindërtmin e Stadiumit Kombëtar e tani bën sikur nuk dëgjon e sikur me këto “vogëlsira” merret FSHF-ja.

Jo more, se shoku Edi nuk i bën këto. Na keni zënë keq o “delenxhinj”. Nuk është shoku Edi nga ata që mendoni ju, largqoftë, tradhëtarët e kombit. Edhe nëqoftëse u jep pak det grekëve, për të mirën e shqiptarëve e bën. Edhe nëqoftëse ngre varrezat greke në Këlcyrë, nga bamirësia për ata fakirë e bën. Sa për ata ҫamër që u vranë nga grekët në Çamëri në 44-ën dhe 45-ën, shoku Edi e ka një përgjigje: E ҫ’më duhet mua!!! Vetë e kishin fajin që u vranë. Pse nuk u bënë grekër ata?

Po ku dëgjojnë shpifësit dhe dashakeqët.

Ore shokë, – gjegjen ata, -vetëm një mëndje djallëzore dhe e shkarë mund t’i bëjë këto që po bën “shoku Edi”. Vetëm një aventurier, vagabond, antishqiptar dhe rufjan politik, që ja ka shitur shpirtin antishqiptarëve, mund ta bëjë këtë që po bën “shoku Edi” me Luftën. Por nuk është puna vetëm te Lufta. Po vidhet e po bëhet kërdia, shteti nuk ekziston më, ekziston vetëm telefoni dhe fushatat, në poste po vihen hajdutët dhe trafikantët, rinia po ikën e vendi po boshatiset, edhe ato dy rrugë e sheshe që lëvdohen me të madhe bëhen me trefishin e kostove dhe prishen pas pak kohësh…

Le t’i lemë pra mënjanë “delenxhinjtë” se ata atë këtë punë kanë. Dhe nuk shikojnë se shoku Edi u bë copa për popullin, sa edhe kolltukun kryeministror e ka bërë sikter. Qytet më qytet dhe fshat më fshat, hu më hu dhe gardh më gardh, me taborin që i vete nga pas, nuk i “zë këmba dhe”, herë si dervishët dhe herë si ieronomakët, herë me këngë dhe herë me valle, herë me ҫingij dhe herë me ҫingija, herë me poture dhe herë me ҫitjane (sipas kasabasë ku shkon), herë me daulle dhe herë me tam-tame, por ngandonjëherë edhe me trumbeta, ngulet “gju më gju” me popullin dhe i thotë: hajde o qerata popull të bashkëqeverisim.

Por populli si puna e popullit, ngul këmbë si mushka: Jo efendëm,meazallah, ҫ’janë këto muhabete. Qeveris zotrote satë kesh ymër dhe me ato fermane qe nxjerr na bjerr kokës, se kështu i do mushka drutë. Po nuk hëngrëm dru tre herë më ditë, nuk vijmë në islla ne. Dhe që thua zotrote na jep bukë njëherë në ditë, si qentë e Salarisë, sepo hëngrëm tri vakte, xhindosemi ne.

Pastaj efendëmi, duke parë që popullin e ka të urtë dhe të mirë, zë eu lutet që t’i qajnë hallin, se Zahon e varfër e zë gjumi pa bukë në darkë. Dhe populli i shkretë, i zënë ngushtë nga miku, haron hallet e veta dhe i qan hallin kryeministrit. Po mirë ore- i thotë populli.Ka ca barishte të mira, PPP ua thonë emërin, mblidhi fushave dhe kodrave anë e kënd, zieji dhe jepja Zahos dhe mos e lër pa ngrënë, se gjynah është ҫilimi, pa ne bëjmë si bëjmë. Jemi mësuar me vaft ne, që në kohë të Salep-Sulltanit, që gjynah mos qoftë, zotrote i ngjan shumë, si nga të pamët ashtu dhe nga bëmat. Edhe tabijatet njësoj si ai i ke, të tërheq shati nga vetja, t’u ka ba ves.

Ja kështu o shoku Edi…