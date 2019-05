PS dhe Rilindja (pj.II)

Për pjesën e parë klikoni KËTU

Por, kur sheh se në të gjithë këtë vorbull paradoksesh shqiptare, sa komike dhe të trishtueshme, hipokrite dhe cinike, arrogante dhe abuzive, nepotike dhe korruptive, që “mbretëron” nga qeverisja e një kryeministri të tillë, në mënyrë legjitime na lind e drejta të pyesim:

Ku është Partia Socialiste?

Ajo parti, e krijuar në ’91 si trashëgimtare e vlerave të luftës antifashiste, mbrojtësja e shtresave të varfëra e të mesme dhe si mbartëse e vlerave të Socialdemokracisë europiane, që u quajt Partia Socialiste e Shqipërisë?

Ajo parti, që kur ishte në opozitë deri në ’97, ishte aktive, dinamike, luftarake për çdo veprim antiligjor dhe arrogant të Berishës dhe bandës së tij të asaj kohe. Arriti të bëhej një parti me potenciale intelektuale të admirueshëm, madje shumë më cilësore se ato të partive të ashtuquajtura të djathta me PD në krye. Të cilat brenda tyre kishin grumbulluar gjithë lumpenin e “punistëve”, karrieristëve mediokër të sistemit monist. Gjithashtu dhe gjithfarë llojesh kusarësh, përdhunuesish, vrasësish ordinerë të vetëquajtur të “persekutuar politikë”, që si dhe sot përbëjnë kontingjentin më të rrezikshëm për destabilizimin e vendit. Dhe kështu do vazhdojë, derisa inspiruesi i tyre “fatkeqësisjellësi” që u ngriu buzëqeshjen shqiptarëve, do mbetet i lirë e i pandëshkuar.

Pra, çfarë ndodh në të vërtetë me këtë Parti? Përse nuk ndihet? Pse është bërë kaq e pandjeshme ndaj të gjitha këtyre bëmave të Kryeministrit të saj “oligarkokolaboracionist “dhe gjendjes së vendit që shkon drejt destabilizimit? A nuk mban përgjegjësi kjo parti që kërkoi votat e shqiptarëve për ta drejtuar Shqipërinë e vetme drejt perspektivës europiane? Përse asnjë reagim,asnjë përgënjeshtrim, asnjë deklaratë në mbrojtje apo denoncim të këtij kaosi politik, ekonomik, arsimor, administrativ e mbi të gjitha shpirtëror. Heshtje dhe vetëm heshtje, sikur “punët shkojnë vaj”. Ku ka humbur “paria”socialiste, Asambleja dhe kryesia?-pyesin një milion votuesit. Apo mos vallë janë konvertuar…

..nga “shokë” në “zotërinj”?

Me siguri kështu ka ndodhur! Dhe ka ndodhur kur socialistët erdhën në pushtet pas vitit ’98. E flakën idealin socialist dhe përqafuan pragmatizmin. Dhe ku hapur e ku fshehur, ku me tendera e ku pa tendera, ku me militantë e ku pa militantë, ku me “armiqtë”e ku pa “armiqtë” filluan të ëmbëlsohen nga pushteti duke venë pasuri, para, jetë luksoze. Ngritën biznese të përbashkëta me “armiqtë” e tyre që ziheshin e rriheshin shaheshin e ofendoheshin, madje edhe me libër shtëpie. Por… në parlament, gjithmonë para televizioneve. Në “bodrumet”e tij shtroheshin në “çanakun”e pushtetit dhe së bashku, si “baxhanakë” politikë,bënin pazare për biznese, tendera, favore, pandëshkueshmëri, korrupsion e nepotizëm. Të dyja palët kanë ruajtur dhe ruajnë njeri tjetrin. Pas çdo ndryshimi pushteti, keni dëgjuar gjë të dënohet “ndonjë ish” i njërës palë apo i palës tjetër? Kështu ka ndodhur dhe kështu po ndodh. Ata që e paguajnë janë njerëzit e thjeshtë, që çfarëdo pronar i ri pushteti të vijë ata nuk ndryshojnë, të varfër po të varfër ngelen. Dhe kështu do ngelen përderisa forcën e tyre,votën e tyre do ta shpërdorojnë duke u mashtruar e gënjyer nga “paria”e Partisë së tyre. Kështu ka ndodhur me ju socialistë e njerëz të varfër. Votonit dhe votoni, pavarësisht se “paria”e partisë dhe deputetët e listës së kryetarit ua mbyllin telefonat pas zgjedhjeve. Dhe betoheni se herën tjetër nuk do ua jepni votat. Por… kur vijnë votimet, ata përsëri ju nxjerrin “gogolin”Sali , “fatkeqësisjellësin më biblik të Shqipërisë” që sëbashku me bandën e tij ua kanë “ngrirë buzëqeshjen shqiptarëve” gjatë këtij tranzicioni dhe tani me tolerimin e “oligarkokolaboracionistit” tuaj, po i “ngrin edhe gjakun”. Dhe të ndodhur para dilemës të një vrasësi dhe një batakçiu, ju mendoni më mirë ky i fundit se të paktën nuk vret. Vërtet nuk vret me plumba por vret me fjalë, me sjellje e veprime që të çojnë në dëshpërim. Edhe kjo vrasje është- vrasje shpirtërore. Prandaj zgjedhja e të “keqes më të vogël” nuk është zgjidhje. Ka edhe një rrugë të tretë… Që t’u prisni rrugën “parisë”. Që të mos u tallin. Që të mos u përdorin.

Zgjohuni, o të uruar! Nuk shikoni se “paria” e juaj ka humbur çdo moral, çdo vlerë progresive, çdo lidhje me ju dhe përsëri u besoni? Përsëri ua jepni votën, duke e ditur se ajo votë nuk është për të përmirësuar jetën tuaj apo zgjidhur hallet tuaja, por për të mbrojtur dhe shtuar pasurinë e tyre, shkollimin fëmijëve të tyre jashtë, luksin e grave të tyre, favorizimin e oligarkëve, të farefisit dhe klaneve të tyre?

Mos u mashtroni më siç u mashtruat, që nën “besën” e shokut Gramoz, ja falët Partinë Edit. Herën e dytë nuk ju falet. Hera e parë ju falet, sepse për hir të së vërtetës, shoku Gramoz e menaxhonte partinë me përkushtim dhe e mbajti të mbledhur rreth strukturave të saj. Shoku Gramoz, për nga karakteri i tij burrëror, sidomos pas gjyqit të Shkodrës, si dhe qëndrimi jashtë qeverisjes direkte (se indirekt ishte faktor) komunikimit me njerëzit dhe organizatat e partisë, kishte fituar një autoritet absolut në Parti dhe ç’thoshte ai bëhej. Këtë e dinte mirë Edi Rama dhe i “trajnuar” edhe nga “ustallarë” të tjerë i mori krahët shokut Gramoz dhe në “besën” e tij, socialistët e zgjodhën kryetar të partisë së tyre edhe pse e njihnin Ramën e pamfleteve antikomuniste, që i mbyllte ato me shprehjet: “komunistët në litar, pensionistët në hanxhar”, që… metaforikisht ja arriti qëllimit… Gradualisht e zhbëri Partinë socialiste, këtë forcë politike gjigante që përfaqësonte shumicën e popullit shqiptar. I ribëri simbolet, duke i ndryshuar ngjyrën dhe emblemën, duke prishur rrjetin organizativ të tipit “leninist”, duke zëvendësuar drejtuesit militantë socialistë (themelues e kontribues) në emër të “gjakut” të ri me drejtues nga punonjësit e bashkisë, të organizatës”Mjaft”, “99”-shat dhe me të gjithë ata individë karrieriste, që u konvertuan në “socialistë” nga parti të tjera. Se panë tek Rama” përtej së majtës dhe të djathtës” idealin e tyre të “rilindjes”.

Përse nuk “bëzan” Partia Socialiste?

Me krijimin e Rilindjes, Partia socialiste”vdiq”, por Edi Rama i ruajti “lëkurën” për ta mbajtur si flamurin e PS, në emër të të cilit të merrte vota. Dhe kështu ndodh. Socialistët, të varfërit, veteranët e pensionistët për Rilindjen dhe Edi Ramën janë thjesht numra. Këtu qëndron poshtërimi dhe hipokrizia e Rilindjes së Edit. I përdorin për të marrë pushtetin duke i numëruar si “kokë”. Paskëtaj, mbaron çdo lidhje me ta, çdo komunikim me ta. “Paria”dhe deputetët njohin Ramën si “padronin” e tyre. Se ai e ka listën. Kësisoj, Rama bëhet tashmë ndërgjegje e tyre. Kush të bëzajë? Rama kundër Ramës? Si mund të bëzajnë “Ata”për rehabilitimin e Mit’hatit, botimet e listës së luftëtarëve dhe komandantëve të luftës të shpallur kriminelë nga instituti antikomunist, i financuar nga qeveria e Rilindjes? Se mos i tha, larg qoftë, mendja Kryeministrit, që me rastin e 75 vjetorit t’i shpalli fitues edhe ballistët dhe nuk e bëri. Kush do ta ndalojë? Rilindja? “Paria”e saj e emëruar nga ai vetë? Apo deputetët që në shumicën dërmuese të tyre nuk kanë asgjë të përbashkët me idealin socialist? Edhe ata të paktë socialistë “fosile”, që kanë mbetur i ka bërë “zap”Edi. Madje për çudinë e të gjithëve edhe “shoku-zotin”Gramoz! Prandaj në Partinë Socialiste, që na ishte njëherë, mbretëron heshtje varri. Asnjë nuk “bëzan”. Janë ndryshuar emërtime rrugësh heronjsh e dëshmorësh e janë zëvendësuar me emra kriminelësh e kolaboracionistësh apo me emra që nuk të thonë asgjë. Bëzani gjë partia socialiste? Janë dekoruar nga i ndjeri presidenti me nishan, tufa kolaboracionistësh e kriminelësh. Bëzani gjë partia socialiste? Kapardisur rri Zogu i shpallur tradhtar përballë Skënderbeut, kurse Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar, i strukur në një rrëzë të lulishtes, madje i sakatosur. Bëzani gjë partia socialiste? E sa e sa raste të tjera nëpër bashki e qarqe për të përjetësuar gjithfarë kriminelësh e kolaboracionistësh, prishje simbolesh e lapidarë të luftës, “Aushvici”në Tepelenë etj. Bëzani gjë partia socialiste?

Po për, koncesionet e ppt, propozimet për kryetarët e bashkive dhe deputetëve, madje ndonjëri edhe me rekorde kriminale, emërimet e çemërimet e ministrave dhe zyrtarëve të lartë, favorizimet skandaloze të oligarkëve financiarë,shpenzimet e pajustifikuara, shpesh për konflikte personale të tij, mosndëshkimin e “fatkeqësisjellësit” dhe bandës së tij, pandëshkueshmërinë ndaj zyrtarëve të korruptuar, tolerimin ndaj nepotizmit galopant në institucionet shtetërore, diplomatike e akademike, pra për të gjitha këto bëzani gjë Partia Socialiste?

Çfarë pyetjesh bën edhe ti? Po ende beson se ka parti socialiste, që të bëzajë? Hë pra o socialistë, veteranë, pensionistë, të varfër ku i keni drejtuesit tuaj, pse nuk flasin? Të paktën një fjalë nga”shoku-zoti” Gramoz, si “nuni”politik i Ramës. Nëse edhe “shoku-zoti Gramoz hesht, (se ndoshta ja kanë zenë “kokën me derë”,) nga kush prisni reagime? Nga Tao-l-anti, që deshte t’u hiqte dekoratat e luftës veteranëve me propozim të Pëto idrizit dhe Mesila demit(dodës)? Nga Pandi, që del pa dashje nga rreshti dhe me shpejtësi merr qëndrim gatitu? Nga Braçja që flet e nuk e dëgjon njeri (që i ka varur këmborën e zëvendësit) si dikur kryetarin e bashkimeve profesionale? Kush ngelet? Ka të tjerë? Po po. Janë edhe Fatmiri, Baçi, Caci, Musai, “socialistë” të vjetër, madje edhe personazhe të KPD së famshme. Nuk e di pse edhe këta nuk flasin. (Të gjithë të tjerët janë anonimë e pa lidhje me PS e vlerat e figurat e saj deri në 98). Me siguri do t’i ketë “zënë” ajo “sëmundja e murtajës” – Korrupsioni, abuzivizmi, nepotizmi që u ka mbyllur gojën.

A ka ardhur koha për riformatimin e së majtës?

Dy partitë kryesore, të vetëquajtura “të majta” dhe “të djathta”, nuk kanë asnjë lidhje me ideologjinë e majtë dhe të djathtë. Ideologjia e tyre ka qenë dhe mbetet zhvatja dhe sundimi i popullit. Kjo është ajo që i bashkon. Ndërkaq ajo që i ndan është mënyra e zhvatjes dhe e sundimit. Gjithsesi të dyja partitë pavarësisht nga dallimet “Çanakun”e pushtetit e kanë të përbashkët. Kjo aleancë e të pandëshkuarve dhe e të korruptuarve – është fatkeqësia më e madhe shqiptarëve. Dhe në këtë aleancë kontributin më të madh e ka dhënë dhe po e jep Edi Rama, që nuk e lidh asgjë me idealin social-demokrat , përveç batakçillëku për votat. Dhe i sigurtë se i merr deklaron: “Pushteti nuk është qëllimi, por fuqia, karrigia nga ku nuk shkulesh, por është detyrë, që të tjerët të kanë zgjedhur për të udhëhequr. Nga kjo detyrë iket vetëm kur ta kërkojnë ata që të kanë dhënë detyrën, me votë, në zgjedhje, apo si përfaqësues të popullit në Kuvend.” Kulmi i cinizmit, demagogjisë, talljes, nëpërkëmbjes së dinjitetit të atyre që i kanë dhënë votën. Kë ka udhëhequr e do të udhëheqë. Cilin popull përfaqëson në Kuvend? Cilat ligje ka miratuar për të rilindur popullin shpirtërisht e materialisht? Ligjet për veten e tyre, klientët e tyre, njerëzit e tyre? Broçkulla! Ju nuk përfaqësoni popullin jo! Ju përfaqësoni oligarkokolaboracionistët. Dhe ky është paradoksi më i madh i një partie që hiqet si e majtë.

Prandaj del si domosdoshmëri imperative për jetën politike shqiptare riformatimi i një partie të tillë ku të bashkonte të gjithë spektrin e së majtës. Por kjo kërkon të lihen mënjanë mëritë, kryeneçësitë, ndasitë e të gjitha llojeve e të bashkoheni rreth një programi të përbashkët social-demokrat, ku të gjithë të majtët të gjejnë veten e tyre. Nëse të majtëve dhe progresistëve u ka mbetur pak humanizëm për këtë popull të shumëvuajtur, pak dashuri për Atdheun dhe përkushtimshmëri, jo ndaj pushtetit, por ndaj shtetit dhe ndërtimit të institucioneve të qëndrueshme të tij, tani është momenti për një parti të tillë që t’i japë fund këtij absurditeti politik që mbretëron në shoqërinë shqiptare, absurditet që po e çon vendin drejt humnerës.

Epilog

Këtu i vjen fundi kësaj parashtrese. Një sërë pohimesh, jo të gjithëve do t’u pëlqejnë. Është e kuptueshme që do ta konsideronin ndoshta të padobishme këtë parashtresë, sepse shumë pohime, mendime apo propozime mund të jenë të parealizueshme në botën reale shqiptare. Mund të jetë edhe kështu. Por në një sistem demokratik të shprehesh është jo vetëm një e drejtë, por edhe një “detyrim” sepse “…konfrontimi demokratik është një ballafaqim idesh, projektesh, programesh dhe se është normale të kemi diversitet pikëpamjesh.” Edhe idealet është e pamundur të përshfaqen në botën reale. Këtë e dimë të gjithë. Por unë i përmbahem thënies së filozofit gjerman Fichte sipas të cilit, “ne kufizohemi në pohimin se realiteti duhet të gjykohet duke u nisur nga idealet dhe të modifikohet nga ata që ndihen të aftë për ta bërë këtë. Natyra dashamirëse i ruajtë ata dhe u dhëntë atëherë kur i duhet shiun dhe dritën e diellit, u dhëntë një ushqim të mjaftueshëm dhe një jetë të qetë vegjetative dhe veç kësaj edhe pak… INTELEKT”.

