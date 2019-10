Pse Kajcallijt kanë të drejtë të krenohen me fshatin e tyre?

Nga Gëzim Voda

– Kajca mban tre dekorata për merita lufte dhe pune. Aty, u krijua e para Çetë dhe i pari Batalion partizan në krahinën e Dëshnicës. Për qëndrestarinë në luftë, është quajtur “Moska e Vogël”-

Në pozicionin gjeografik ku ndodhet fshati Kajcë në krahinën e Dëshnicës, përballë malit të Trebeshinës, i ngulur në lartësinë rreth 1000 m. mbi nivelin e detit rrëzë lartësive të Memelashit, me diell të bollshëm, ajër të pastër, pemtari të shumtë dhe skraparasit komshinj, kajcallijtë gjithnjë e kanë ndjerë veten të privilegjuar. Ata janë ndjerë krenarë për këto avantazhe natyrore në çdo stinë të vitit. Dimri i mblidhte pranë oxhakut dhe vatrës familjare ku çyreku prej miell gruri, përvlaku dhe buka e ponicës prej miell misri, pastërmaja, djathi e gjiza e shakullit, trahanaja, petët e thata, pekmezi, rehania e sidomos rakia, ishin të pranishme në sofrat e tyre. Aty, burrat moçëm tregonin historitë e luftërave që kishin bërë dhe përcillnin tek pasardhësit dashurinë për njëri-tjetrin, por edhe atë për punën dhe atdheun. Më të vegjlit, i ndiqnin me sy e mëndje dhe brumoseshin me më të mirën e prindërve dhe gjyshërve të tyre.

Pranvera dhe vera ishin për ta muajt e punës së pa lodhur për të siguruar të ardhurat e vitit. Arat ku mbilleshin bimët për bereqet, kopshtet e perimeve, ledhet e pemëve dhe sidomos ato me pjergullat për rrush, etj., ishin frontet ku derdhej djersa deri natën me hënë. Vjeshta, ishte më e mirëpritura për ta. Ajo u sillte begatinë, u jepte frytet e mundit gjithëvjetor, u siguronte “yshyratet”e dimrit, produktet e asaj stine. Mbasi kishin përfunduar më parë të korrurat, në ato muaj vileshin thuajse të gjitha llojet e pemëve dhe përgatiteshin zairetë për muajt pasardhës. Mollët dhe ftonjtë mbushnin plot aromë konakët e tyre, koridhat vareshin sergjeneve përkatës, kaçkat dhe fiqtë e thatë të shoqëruara me një sapllak rehani a një gotë verë mbas vaktit të darkës, u kënaqnin “xhanin”. Në kohë vjeshte bëheshin edhe dasmat, dhe kajcallijtë si në çdo fshat tjetër të Dëshnicës, mblidheshin e gëzonin së toku duke ndjekur zakonet më të mira të fshatit e krahinës, me këngë, valle e dolli. Gëzonin për sebepin, por edhe për arritjet e motit. Shquhej ky fshat për harmoninë mes vetes, por dhe me fshatrat fqinjë të krahinës si Toshkësi, Vinokashi, Shelqi, Pavari, etj. Madje edhe me fshatëra të Skraparit, me të cilët ndajnë sinoret e arave, pyjeve dhe kullotave, por edhe miqësitë e përbashkëta. Riza Cerova, Riza Vala, Zylyftar Veleshja, Besim Prishta, etj., ishin ndër miqtë e tyre të mirë.

Dhe gjithçka e thënë më lart, i bënte krenarë kajcallijt. Nëse këto quheshin si pjesa jetësore e tyre, e traditës së trashëguar nga brezat, ata krenoheshin, edhe për disa veçori të tjera, të cilat gjithashtu u bënë tradicionale për ta. Madje u dhanë legjitimitetin e merituar, duke ua njohur këtë dallim edhe pjesa tjetër e krahinës së Dëshnicës, e cila sot e kësaj dite shkon në Kajcë më 16 tetor të çdo viti për të kujtuar e nderuar ditën e krijimit të Batalinit të parë partizan në krahinë por dhe të Çetës së parë partizane në të, që mbanin emrin “Dëshnica”.

Mes 45 fshatrave që ka krahina e Dëshnicës në Përmet, fshati Kajcë është më i përmenduri dhe më i vlerësuari jo vetëm në sytë dhe mendjen e dëshnicarëve, por edhe më tutje. Janë kontributet atdhetare, patriotike dhe vatandashëse të tyre, shpirti luftarak ndaj çdo pushtuesi të huaj, por edhe dashuria për ta parë Kajcën të begatë e të përparuar. Ngjan pak si “e tepërt” për disa kur mëson se dy burra të këtij fshati, njëri Nexhip Aliaj dhe tjetri Nexhip Arapi, kanë marrë titullin “Pasha” nga Porta e Lartë e Stambollit për kontribute ndaj Perandorisë Osmane. Por kjo nuk do të thoshte ndonjë gjë e madhe për Kajcën (veç famës vetjake që ata kishin arritur), nëse nuk do të ndjehej sadopak ndonjë kontribut i tyre për vendlindjen.

Mirëpo, ja që të dy këta burra të shquar, kanë lanë gjurmët e tyre edhe aty. I pari, Nexhip Aliaj, në vitin 1898, ndërtoi në Kajcë me paratë e tij një xhami, tek e cila përmes një hoxhe-mësues i gjetur në një fshat tjetër, xhamia u kthye edhe në shkollë, ku veç gjuhës turke dhe asaj arabisht (që i lejonte Perandoria), ai fshehtas kërkoi të mësohej edhe në gjuhën shqipe mbi bazën e aq librave që qarkullonin atë kohë, e cila funksionoi disa vite. Kur në vitin 1924, u hap zyrtarisht shkolla shqipe në këtë fshat (e cila konsiderohet e para në krahinën e Dëshnicës), burra të moshuar të atij fshati dinin shkrim e këndim, mësuar pikërisht tek xhamia-shkollë e Pasha Nexhip Aliajt, e atij njeriu që gjeti sebep xhaminë për të nxënë fëmijët e atij fshati. Pashai tjetër, Nexhip Arapi, i cili kishte lidhje gjaku me tre rilindësit e shquar frashërllij, krahas misionit të ngarkuar prej tyre për të shpërndarë librat shqipe të kohës kudo ku kish shqiptarë në Ballkan e gjetiu, në fillim të viteve ‘900, me shpenzimet e veta i erdhi në ndihmë fshatit duke ngritur një mulli me erë (“makinën e miellit” siç i thuhej atëherë), duke i prurë “veglat” nga larg, ngaqë në fshat nuk kish mundësi për të patur mulli me uji. Ngjante si fantazi për kohën, por ai ia arriti ta realizonte në mes të fshatit, mulli që bëri punë disa kohë. Askujt tjetër në krahinë e gjetkë, nuk i kish shkuar mëndja për një gjë të tillë në ato kohëra. Përpjekjet e këtyre dy burrave synonin që njerëzit e fshatit të tyre të lëviznin në fushën e dijes dhe të mirëqenies, pavarësisht sa arritën.

Dy burra të tjerë të këtij fshati, Ahmet Aliaj (Kajca) dhe Abaz Xhani, u shquan si luftëtarë dhe komandantë të Çetave të hershme Patriotike që luftuan kundër pushtuesve turq para vitit 1912, atyre grekë më 1913-1914 dhe italianëve më 1920, krah figurave të njohura patriotike në Jugun e Shqipërisë. Ahmet Kajca, ishte pjesë e “Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare” që përbëhej nga figura të respektuara si Stavri Vinjau, Mehmt Pavari,etj. në prag të luftës së Vlorës më 1920. Më pas, ai qe edhe një ndër komanduesit e vullnetarëve përmetarë që do të shkonin në atë Luftë. Në një krijim poetik të poetit dëshnicar Flamur Dalipaj për qëndresën e tyre ndaj andartëve grekë më 1914, thuhet: “Ky Ahmeti me Abazë, që të dy burra nga Kajca/ Flak për flak ua thanë grekëve; “Këtu do t’u zërë lëngata”. (Gazeta “Dëshnica” Nr-59, korrik 2014).Të dy këto figura, janë dekoruar me “Urdhrin e Klasit të Dytë”, “Për veprimtari të shquar patriotike”. Ndërkohë, me medaljen “Për veprimtari patriotike” nga ky fshat janë dekoruar edhe Novruz Muhameti e Sabri Meta, si pjesëmarrës në Luftën e Vlorës më 1920.

Lavdia dhe krenaria më e madhe e fshatit Kajcë u rrit gjatë viteve të Luftës Anitifashiste N.ÇL. Burra e gra të këtij fshati u angazhuan pa rezerva në favor të saj, jo vetëm duke marrë pjesë me armë në dorë në rreshtat partizane, por edhe duke e kthyer fshatin si bazë e sigurt për luftëtarët e lirisë, duke mos u kursyer me ushqime, veshmbathje etj. Shëmbulli i luftëtarëve dhe i banorëve të saj në atë luftë, bëri që në gjysmën e parë të viteve ’60-të, në një fjalim që mbajti në Këlcyrë udhëheqësi i asaj kohe, Enver Hoxha, Kajcën do ta quante: “Moska e Vogël…”. Janë këto merita luftarake, që fshatit Kajcë i janë akorduar nga organet qendrore të kohës tri medalje: ajo “E Kujtimit”, “E Luftës” dhe “E Punës”.

Ajo çfarë Kajcën e ka bërë edhe më të njohur në krahinë, në rrethin e Përmetit e më tej dhe i krenon njerëzit e saj, është fakti se në këtë fshat janë krijuar dy formacionet e para partizane në krahinë: Çeta partizane me emrin “Dëshnica” e formuar më 25 mars të vitit 1943 dhe Batalioni partizan po me të njëjtin emër, më 16 tetor të po atij viti, i cili më pas u bë pjesë e Brigadës së 8-të Sulmuese. Dhe të dy këto formacione patën për komandant Xhako Merkon (Kajcën), komandantin dhe njeriun më popullor në krahinë gjatë asaj lufte e më pas. Ai mbasi kish dhënë prova si luftëtar i hershëm me dy emrat e përmendur më sipër (Ahmet Kajcën, Abaz Xhanin etj), e përfundoi luftën kur ishte 60 vjeç, duke mbetur modeli i njeriut fisnik, i cili e mbylli jetën në vendlindje pa pretenduar asnjë ofiq mbas çlirimit. Veç medaljeve që i janë dhënë për meritat në atë luftë, atij vite më parë iu dha titulli: “Nderi i Qarkut të Gjirokastrës”. Por, baltëhedhës dhe mohues të luftës antifashiste NÇL dhe komandantëve të saj, ka ca kohë që emrin e komandant Xhakos e kanë përfshirë tek “kriminelët e luftës !”, njëlloj sikur të kish bashkëpunuar me pushtuesit nazifashistë, ndërkohë që ai me pak dashamirësi dje, mund të ishte shpallur “Hero…” i asaj lufte. Marrëzi pa fund të kohës pa respekt që po jetojmë sot!!

Mes 50 e ca partizanëve kajcallij, 5 prej tyre mbetën dëshmorë në atë luftë, ndër të cilët edhe Mehmet Aliaj, atë kohë komandant i batalionit “Çome Mandi”, bashkëmoshatar me komandant Xhakon. Në atë luftë u shquan edhe kajcallij të tjerë, si Ferhat Meta, Eqerem Aliaj, Myrteza Xhani, Samit Aliaj, Hajrulla Muhametaj, Qerim Xhaferri, etj, të cilët kryen detyra komanduese në kompani, bataloine e brigada, si dhe në Komandën e Vendit. Emrat e mësipërm, por edhe të tjerë kajcallij, kryen më pas detyra me rëndësi në organet e pushteti lokal e në shkallë rrethi si dhe në forcat tona të armatosura. Njëri ndër ta, Hajrulla Muhameti, arriti deri Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, por dhe Zv/Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë, si dhe Komandant i Forcave Vullnetare në shkallë vendi. Më pas, Ministër dhe Deputet arriti Flamur Hoxha, djali i partizanit të hershëm kajcalli, Adem Hoxha. Prej këtij fshati është edhe Zana Bajollari (Muhametaj), e cila për disa vite qe sekretare e komitetit të partisë në Përmet, si dhe Petrit Bregasi, i cili qe kryetar i Bashkisë së Përmetit për disa vite etj.

Kajca i dha vendit edhe tre aviatorë: Islam Xhanin, që dha jetën në trojet ruse kur studionte për pilot e prehet atje, dhe Isa Arapin e Ethem Aliajn. Dy të fundit, janë të parët pilotë shqiptarë që i kryen studimet e plota në Shkollën e Lartë të Aviacionit në Vlorë në vitin 1966. I pari (Isai), vite më vonë arriti deri Komandant i asaj Shkolle, ndërsa i dyti (Ethemi), arriti deri komandant skuadrije i avionëve reaktive në regjimentet luftarakë Rinas e Gjadër dhe më pas Komisar në Regjimentin e Helikopterëve në Farkë të Tiranës. Ndërkohë, janë rreth 40 kajcallij që kanë ushtruar detyrën e mësuesit brenda rrethit të Përmetit, pa llogaritur specialitetet e tjera si mjekë, ekonomistë, agronomë, zoveterinerë, etj, brenda e jashtë Përmetit. Ndër kajcallijt e shquar renditet edhe Prof.Dr. Përparim Hoxha, pedagog në Universitetin Teknik të Tiranës, vite më parë rektor i këtij Universiteti.

Janë pikërisht këto veçori që kajcallijt ndjehen krenarë për fshatin e tyre. Ato kanë qenë e janë të respektuara si vlera morale, atdhetare e patriotike edhe për gjithë krahinën. Por nëse këto vlera çmohen vetëm për kajcallijt, askush në krahinë nuk do të ishte i fituar nëse nuk i quan edhe të vetat. Përderisa studiojmë dhe vlerësojmë histori botërore, nuk mund të jemi pa interes për të përvetësuar më së pari, historinë tonë të fshatit dhe krahinës, vlerat vetëmohuese të së djeshmes që shërbejnë për sot dhe nesër tek brezi i ri. Veçanërisht ato duhet të njihen dhe të vlerësohen në shkollat e krahinës. Edhe në botë të jesh, ndjehesh krenar para të tjerëve kur di mirë historinë tënde. Ndonëse ka disa vite që mjaft banorë të këtij fshati si shumë të tjerë në krahinë morën rrugët për jetesë më të mirë brenda e jashtë vendit, disa prej tyre janë rikthyer në Kajcë dhe kanë meremetuar shtëpitë ekzistuese ose i kanë ndërtuar të reja, duke e ripopulluar vendlindjen. Mbi të gjitha, ata i mbledh 16 tetori i çdo viti, si data e krijimit të Batalionit partizan “Dëshnica”, datë që përbën të vetmen festë që ka gjithë krahina. Me siguri kështu do bëjnë edhe këtë vit.