Pse kur mendojmë diçka, ndodh vërtetë?

Mendoni se takimi me shefin do të shkojë keq, ashtu ndodh vërtetë. Apo ndjeni se do të humbni provimin dhe ashtu ndodh vërtetë. Pra, shumë shpesh na ka ndodhur që diçka që kemi menduar ka ndodhur vërtetë ashtu.

Në thelb, thotë se njerëzit ndikohen nga mendimet e tyre derisa të veprojnë, me vetëdije ose jo, derisa të ndodhë. Ja pse ndodh një gjë e tillë.

Sugjestionizmi

Ndodh në jetën e përditshme, në punë apo shtëpi. Çdo individ trajtohet siç e pret ta trajtojnë të tjerët. Me fjalë të tjera, e ndjeni se keni vlerë në punë? Nga shefi juaj do trajtoheni me vlerat që keni. Sugjestionizmi do të jetë aleati më i mirë që ato që mendoni të ndodhin. Vetëm kini kujdes të jenë vetëm pozitive.

Besimi

Besimi është aspekti thelbësor i efektit Pigmalione dhe falë saj mund të vijnë shumë të mira. Mendimet tuaja konkretizohen kur keni besim në aftësitë tuaja apo kur dikush të fokusohet tek ju. Do të ndikoheni nga besimi që ju japin të tjerët në fakt, apo akoma më mirë kur jeni vetë ju që tregoni anën e fshehtë dhe shumë të nevojshme.

Pritshmëritë

Pritshmëritë mund të ndikojnë në lidhjen tonë dhe performancën që marrim nga të tjerët. Rosenthal ka treguar se nëse mësuesit mendonin se disa fëmijë ishin më lartë se mestarja nga ana intelektule, i trajtojnë më me vëmendje dhe do të kenë më shumë besim tek aftësitë e tyre. Por me kalimin e kohës është vënë re se janë pikërisht ata fëmijë që kanë rezultate më të mira. Dhe kjo ndodh falë pritshmërive të larta në kapacitetin e tyre që vjen me besimin dhe vihen në kushtet që të japin më të mirën e kapaciteteve të tyre. Morali? Besoni në aftësitë e të tjerëve dhe do të merrni atë që dëshironi.