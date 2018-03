Pse ndihemi më të tërhequr nga një mashkull i zënë?

Proverbi nuk gënjen: ‘bari i fqinjëve është gjithmonë më i gjelbër’. Dhe, në çështjet e zemrës dhe atraktivitetit mund të shprehet në maksimum: një mashkull tashmë i “zënë” nga ana sentimentale bëhet një objekt i dëshirës pothuajse të papërmbajtshme.

A është shija e thjeshtë e ndaluar, e mjaftueshme për të shpjeguar këtë tërheqje fatale, për të cilën shumë gra duken të paafta të vjedhin, madje duke e ditur se një marrëdhënie trekëndëshe është e komplikuar për t’u menaxhuar dhe me rrezik të lartë të zhgënjimeve dhe vuajtjeve? Në këtë çështje ka ndërhyrë edhe shkenca.

TËRHEQJE FATALE – Para së gjithash duhet të kujtojmë se mekanizmat që nxisin tërheqjen midis një burri dhe një gruaje janë kryesisht të pandërgjegjshme. Është e vërtetë se, me forcën e logjikës dhe racionalitetit, ne mund të drejtojmë zgjedhjet tona të paktën pjesërisht: është megjithatë e vërtetë që Perëndia i bën njerëzit të bien në dashuri atëherë kur nuk e presin. Në praktikë, ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë: kjo ndodh dhe kaq. Nëse ai është i vetëm, i angazhuar apo edhe i martuar me një tjetër është diçka që ka rëndësi pak ose aspak.

POR AI ËSHTË I NJË TJETRE – Ndërgjegjësimi se tashmë ekziston një lidhje mund të kthejë një mashkull tërheqës në një partner potencial absolutisht të papërmbajtshëm. Arsyet, përveç kimike dhe biologjike, janë edhe psikologjike: një grua me vetëbesim shumë të lartë dhe e sigurt në vetvete mund të nxjerrë kënaqësi të madhe nga të qenit në gjendje për të “vjedhur” të dashurin e tjetrës. Kënaqësinë e të ndjerit “më e mirë” se partnerja zyrtare, për të qenë më e zgjuar se ajo, për të përmbushur dëshirat dhe fantazitë e një mashkulli mund të transmetojnë emocion dhe ndjenjë pushteti.

FRUT I NDALUAR – Të zotërosh mashkullin e tjetrës gjithmonë përfshin një ndjenjë të caktuar të emocioneve dhe rrezikut. Adrenalina e zbulimit, nevoja për t’u takuar, ndoshta, fshehurazi dhe ndjenja e thyerjes së një kufiri ose një lloj ndalimi, ndihmojnë që marrëdhëniet të bëhen më emocionuese.

LIDHJE? JO, FALEMINDERIT! – Fakti i fillimit të një marrëdhënieje me një person të angazhuar tashmë mund të ofrojë një lloj “dalje emergjente” për një grua që nuk dëshiron një marrëdhënie të qëndrueshme ose shumë të kërkuar me një partner. Efektet e zhgënjimeve sentimentale të mëparshme mund të peshojnë mbi këtë zgjedhje dhe siguria nuk do të kërkohet për të marrë vendime që janë shumë të rëndësishme.

DËSHIRA PËR SIGURI – Ky aspekt është në një kuptim ana tjetër e medaljes në krahasim me atë të mëparshmin. Një burrë, i cili është i angazhuar tashmë në një marrëdhënie ka provuar të jetë i besueshëm dhe përfshirës deri në fund: do të ketë më shumë përvojë dhe do të jetë emocionalisht më i sigurt se një mashkull single.

STUDIMI – Është edhe një tjetër shpjegim i mundshëm, në të vërtetë shumë i thjeshtë, siç thotë një studim i fundit ndërkombëtar, i kryer nga një ekip nga Universiteti Britanik i St Andrews dhe Arizona State University në SHBA. Hulumtimet kanë treguar se shumë gra tentojnë të ndjekin zgjedhjet e bëra tashmë nga gratë e tjera para tyre edhe kur bëhet fjalë për vlerësimin e ankesës së një burri. Studiuesit kanë treguar për një grup të grave një seri të fotografive të fytyrave të burrave, duke u kërkuar atyre për të bërë një rezultat në një shkallë që varion nga “jo tërheqës” te “shumë tërheqës”. Pas një raundi të parë të vlerësimeve, vullnetarëve iu kërkuan nga një vlerësim për secilën foto.

Herën e dytë, shumë pjesëmarrës ndryshuan gjykimin e tyre, duke e përmirësuar ose duke e keqësuar atë sipas opinioneve të pjesëmarrësve të tjerë. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se një mashkull i angazhuar tashmë nuk është konsideruar veçanërisht tërheqës për shkak të sigurisë (dhe për këtë arsye është më mirë në gjendje për të mbrojtur partnerin e tij dhe çdo pasardhës, duke siguruar mbijetesën më të mirë të specieve) por shpesh hyjnë në lojë mekanizmat e imitimit dhe tendenca për t’u ndikuar nga zgjedhjet e tjetrit.

