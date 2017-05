Pse nuk jam dakord me Viktor Malaj

Nga Genc Burimi

Lexova me kureshtje shkrimin e Viktor Malajt, “Letër e hapur për ambasadorët”. E gjeta të mbushur me ngashërima si në vendet “afrikane” ku i vihet sistematikisht faji “të bardhëve”. Të rrimë shtrembër e të flasim drejt. Ç’faj kanë të huajt se në Shqipëri pas 27 vjetësh, axhenda politike vazhdon ende të rrokulliset rreth Berishës & company ? A s’ju dha Ramës një milion vota më 2013 që të hiqte qafe “plehrat” siç e thoshte në fushatë?

Nëse ka një fajtor në këtë mes, ai është vetëm një : Edi Rama. Nëse shumica e shqiptarëve i dha atij mandat thuajse diktatori më 2013, atë e bënë vetëm për një mision “të shenjtë ” : të pastronte atelienë Shqipëri nga mbetjet toksike të politikës. Dhe çfarë thotë piktori sot? Nuk më lanë plehrat të pastroja plehrat ! Çfarë farse ! A s’mund t’i kishte bërë prej kohësh ato ndryshime zgjedhore që mos t’u linte kundërshtarëve asnjë alibi? A s’mund t’ja kishte shtypur prej kokën prej kohësh atyre kokave të policisë të molepsura për faqe të zezë me mafian e drogës në mënyrë që mos t’u jepte alibi shtesë kundërshtarëve politikë? Dhe kulmi, kush ia këshilloi xhanëm t’i futej qorrsokakeve kafkajane të Vetingut që duhet të kesh mbaruar tre doktorata për t’ja kapur fillin?

A thua se i bëri të gjitha këto gafa për të humbur qëllimisht kohë dhe mos të godiste në shënjestër që ditën e parë kur u zgjodh. Por në vend të kryqëzatës ndaj korrupsionit dhe vrasësve të shqiptarëve, me çfarë merrej kryeministri ditën e parë ? Me pastrimin e portretit te pluhrosur të Ismail Qemalit… O tempora , o mores ! Kishte një milion vota, jo shaka ! A kishte vetting me të fuqishëm se aq? U tregua totalisht i paaftë për të kryer misionin që iu besua. Punen e sotme s’duhet ta lesh për nesër. Ata që duhet të ishin që para katër vjetësh në bankën e të akuzuarve, sot e tallin me gishtin e mesëm lart, nga çadra e të akuzuarve. Rama u kërkon tani shqiptarëve një mandat të ri. Si ai trimi që do bëjë hatanë po i erdhi dhe një herë rasti në dorë .

Nuk është më i besueshëm. E dogji xhokerin fantastik që iu dha para katër vjetësh. Forcat për “mani pulite ” dhe të gjithë ata të cilëve gangsterizmi i pandalshëm në politikë u ka ardhur në majë të hundës, duhet të propozojnë një kandidat të ri. Prijësi i ri, nëse ky vend është i aftë të prodhojë një të tillë, të mos t’i trullosë shqiptarët me reforma të komplikuara drejtësie, por ta ezaurojë me shpejtësinë e rrufesë misionin e Ndëshkimit dhe të kalojë në gjëra të tjera se shqiptarët kanë nevojë për vende pune e mbi të gjitha të emigrojnë më pak ! Jo fajin s’na e kanë të huajt, por ne vetë ! Dhe sa shekuj do e përsërisim këtë?