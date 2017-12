Pse shkruajmë me dorën e djathtë dhe 10 fakte që duhet të dini për mëngjarashët

Sipas shkencëtarëve, prirja për të shkruar me dorën e djathtë vjen nga funksionimi i mirë i hemisferës së majtë të trurit.

Studimet e ndryshme kanë vërtetuar se tek pjesa më e madhe e njerëzve, hemisfera e majtë e trurit sundon mendjen, trupin e njeriut dhe gjuhën e folur.

Detyrat kryesore të njeriut kryesisht kontrollohen nga aktiviteti i trurit në hemisferën e majtë, por ndodh që nga hemisfera e majtë e trurit të kontrollohet ana e djathtë e trupit të njeriut, ku përfshihet syri, krahu dhe këmba.

Kjo është arsyeja se përse njerëzit zakonisht me dorën që shkruajnë, kanë tendencën të bëjnë gjithçka tjetër po me atë dorë, si për shembull të ushqehen me të djathtën, të mbajnë objekte me të djathtën, etj.

Kështu, fakti se hemisfera e majtë funksionon më mirë se e djathta, ndikon edhe në kontrollin dhe tendencën për të kryer një pjesë të aktiviteteve me krahun e djathtë të trupit.

E megjithatë, tashmë shkenca e ka vërtetuar katërçipërisht se të jesh mëngjarash, nga pikëpamja neurologjike, ka një numër të madh avantazhesh: kreativitet, mendim i shpejtë dhe një predispozitë më e madhe për të zgjidhur probleme të ndryshme.

Por a e dini se sa për qind e njerëzve janë mëngjarashë? Ja disa fakte që duhet të dini për ta.

1- Mëngjarashët përbëjnë 11 për qind të njerëzve në të gjithë botën.

2- Përgjithësisht të gjitha gjërat janë të dizenjuara për njerëzit që përdorin dorën e djathtë

3- Dhënia e dorës së majtë është një shenjë mosrespekti.

4- Unazat e martesës të veshur në gishtin e tretë të dorës së majtë dolën nga grekët dhe romakët, të cilët i mbanin ata për të mbrojtur të keqen e lidhur me dorën e majtë.

5- Përdorin më shumë anën e djathtë të trurit

6- Nëse jeni mëngjarash mund të merrni në konsideratë kandidimin për president. Presidentët e mëparshëm amerikan si Barack Obama, George H.E Bush, Bill Clinton etj kanë qenë mëngjarashë.

7- Studimet kanë treguar se njerëzit me dorën e majtë shpesh janë më të mirë në zgjidhjen e problemeve të matematikës. Një studim i kohëve të fundit tregoi se nxënësit që shkruajnë me dorën e majtë shënojnë midis 5 dhe 10% më shumë se shokët e tyre që shkruajnë me dorën e djathtë në testet e matematikës komplekse. Mëngjarashët, mendohet të jenë zgjidhës të mëdhenj të problemeve, sepse ata zakonisht përdorin anën e djathtë të trurit, e cila është e lidhur me mendimet abstrakte dhe arsyetimin hapësinor, sesa ata që shkruajnë me dorën e djathtë.

8- Një nga njerëzit më të pasur të Amerikës, bën pjesë në grupin e mëngjarashëve. Në fakt, filantropisti dhe gjiganti i Microsoft është një ndër të paktët biznesmenë amerikanë që përdor dorën e majtë, përfshi Henri Ford, Xhon Rokefeller dhe ish-kreun e IBM-së, Lou Gerstner. Kërkimet tregojnë se mëngjarashët janë të prirur të fitojnë më shumë se sa kolegët e tyre që përdorin dorën e djathtë, por nuk ndodh e njëjta gjë me gratë. Një studim i bërë nga Byroja Kombëtare e Kërkimeve Ekonomike (NBER) përcolli idenë se mëngjarashët kanë mënyrë të menduari më të dallueshme, sidomos për sa i përket kreativitetit.

9- Sipas legjendës, Napoleoni kundërshtonte praktikën ushtarake të marshimit në krahun e majtë të rrugës me armët e në duart e djathta. Mëngjarashët si puna e tij, ai i vendosi në një disavantazh strategjik. Perandori francez – edhe gruaja e të cilit, Jozefina, ishte mëngjarashe – urdhëroi ushtrinë e tij të ndërronin krahët e përdorimit të armëve. Edhe qytetarët e vendeve që ai pushtonte duhet të bënin të njëjtën gjë. Kjo është arsyeja se pse britanikët (të cilët e mundën Napoleonin) akoma i ngasin makinat në krahun e majtë.

10- Leonardo da Vinçi, një nga njerëzit më brilantë të historisë, shkruante nga e djathta në të majtë. Historianët kanë një numër të madh teorish kreative që shpjegojnë të ashtu-quajturin “shkrim i pasqyruar” (quhej kështu sepse të nevojitej një xham për ta lexuar atë lloj shkrimi). Një tjetër argument shpjegues është më i çuditshëm por më i logjikshëm: Të shkruante nga krahu i majtë në të djathin ishte më e vështirë për një mëngjarash si Leonardo. Historianët thonë se shkrimi në këtë mënyrë i Da Vinçit, është pjesë e gjenialitetit të tij që e bënte të mendonte në formë tjetër. Tjetër artist që shkruante me dorën e majtë ishte dhe Mikelanxhelo.