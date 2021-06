Pse të paguaj 15 për qind të taksës kur ligji mbi rivlerësimin është në fuqi?

Sami Xhema, është specialist i çështjeve të pronave. Ai sot në gazetën Dita i përgjigjet disa pyetjeve të shpeshta që kanë interes për qytetarët

PYETJE (Një qytetar nga Vlora dhe një nga Saranda pyesin: A mund të shitet një pronë që është e pajisur me vërtetim pronësie?)

Përgjigje: Një pronë e cila është pajisur me vërtetim pronësie, aplikohet për rifreskim të vërtetimit të pronësisë me anë të cilit vërtetohet se prona është e lirë, pa ndonjë barrë mbi pasurinë. Me marrjen e vërtetimit të pronësisë të freskuar, përpilohet kontrata e shitjes midis palës shitëse dhe palës blerëse para Noterit.

Noterët para lidhjes së kësaj kontrate duhet të japin sqarimet përkatëse për kushtet e lidhjes së kontratës.

Në këto kushte përfshihet çmimi i shitjes dhe vlefta totale për m2 ose ml kur është sipërfaqe toke.

PYETJA 2: Çfarë kuptojmë me çmim të shitjes?

Përgjigje: Çmimi i shitjes së një prone është ai i përcaktuar në referencat përkatëse të miratuara për çdo qark, ndërsa vlera e tokës në Shqipëri është ajo e përcaktuar sipas VKM Nr.89 datë 3.2.2016.

Ndodh që një noter përpilon Kontratën e shitjes midis palës shitëse dhe palës blerëse me çmimet e referencës sipas Zonave Kadastrale. Në aplikimin që bëhet për përllogaritjen e pagesës rezulton se pala shitëse kërkon që në kontratë të shënohet shuma e pagesës që bëhet nga pala blerëse. Ky veprim bënë që në përllogaritjen e dërguar nga ASHK rezulton taksa me e lartë.

Pyetje: Pse të paguaj 15 për qind të taksës kur ligji mbi rivlerësimin ka fuqi ligjore?

Përgjigje: Noteri nuk duhet ta përpilonte këtë kontratë me vleftën e blerjes 45 000 euro pa berë Raportin e Rivlerësimit.

Me bërjen e raport-vlerësimit del përllogaritja përkatëse dhe del edhe vërtetimi i pronësisë ku është shënuar numri aplikimit, data dhe vlefta e rivlerësimit të pasurisë. Me marrjen e vërtetimit me shënimet përkatëse të rivlerësimit, noteri lidhe kontratën.

Nuk duhet të ndodh që një noter të përpilojë një kontratë me vleftën e shitje, ai duhet t’i sqarojë palët se duhet të bëhet raport vlerësimi dhe të pajiset me vërtetimin e ri ose kartelën e re, ku përcaktohet shuma e arkëtuar për rivlerësimin e kësaj prone.

Pyetje: Po qytetari që ble pronën me këtë vërtetim do pajiset?

Qytetari do pajiset me këtë vërtetim deri sa zona futet në sistem. Me futjen e zonës në sistem qytetari do aplikoi për t’u pajisur me certifikatë pronësie, kartelë dhe hartë pronësie.

Një qytetar nga Lukova, Sarandë pyet: Kam pronën tokë të fituar me AMTP, a duhet ta pajisem me dokument pronësie?

Përgjigje: Sipas Ligjit Nr 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, në mbështetje të nenit 78 dhe 83, pika 1 të kushtetutës, me propozim të Këshillit të Ministrave Kuvendi i republikës së Shqipërisë vendosi:

NENI NR .2

Qëllimi dhe fusha e zbatimit.

Qëllimi i këtij ligji është:

1-Krijimi i bazës ligjore të thjeshtuar dhe të harmonizuar për përfundimin e proceseve kalimtare administrative ligjore te trajtimit të pronës së paluajtshme të shtetit dhe pronës private duke përcaktuar norma për: