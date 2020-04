Pse testet janë të rëndësisë së parë

Nga Dorian Matlija

Falë Worldometerit po shohim testimet që bëhen në vende të ndryshme. Bie në sy që një numër i madh testesh janë bërë në SHBA, Gjermani e Itali. Por në këto vende edhe shkalla e infektimit është shumë e lartë.

Me rëndësi është të shihet numri i testimeve në raport me rastet që rezultojnë pozitive. Nëse shumë të testuar rezultojnë pozitive, do të thotë që testet po kursehen. Ndërsa në ato vende ku numri i testeve është shumë i madh dhe pozitivët janë pak, do të thotë që testet nuk po kursehen aspak. Për shembull, në Itali del pozitiv 1 person në 5.

Në SHBA gjithashtu. Në Spanjë më keq, 1 pozitiv në pothuajse 3. Në Francë 1 në 2.5. Mbase në këto vende nuk është çështje parash, por prakticiteti sepse numri i testeve në vlerë absolute është shumë shumë i madh. Por ka edhe vende si Zvicra me 1 në 8, Kanadaja 1 në mbi 20, Korea e Jugut me 1 në mbi 40, Rusia me 1 në 130, apo Emiratet Arabe me 1 në mbi 140. Madje Vietnami ka bërë 88.500 testime dhe kanë rezultuar pozitive vetëm 241 persona, ose 1 ne 367. Shqipëria, e cila ka 361 pozitive deri me sot, ka bërë 2396 teste, ose afro 1 në 6…

Sigurisht që nëse nuk testohen njerëzit, pra duke testuar vetëm ata që kanë simptoma të rënda (shih edhe reagimin e Dr. Genta Dedej në facebook) dhe duke lënë jashtë vëmendjes ata më pak ose aspak simptoma, vijnë shumë pasoja, ndër të cilat:

Vdekshmëria do rezultojë e hatashme, në vlera mbi 5% dhe kjo ka ndikim në psiqikën e popullatës. Vdekshmëria e lartë statistikore i jep të drejtë liderëve populisto-punisto-psikopatike (lexo PPP) që të legjitimojnë masa të rrepta që zhdukin të drejtat e njeriut dhe nuk diskutohen dot as në gjykata sepse këto mbyllen nga lideri, ose edhe kur lihen hapur nuk kanë b… sepse trysnohen nga presioni publik. Projeksionet e vendeve me vdekshmëri të lartë i japin legjitimitet liderëve PPP që t’u kallin datën njerëzve dhe pastaj t’u thonë se nga çfarë masakre po i shpëtojnë, duke rritur popullaritetin dhe duke budallallepsur masat. Këtu shtohet edhe një varg mjekesh apo akademikesh që lodrojnë me fjalët në të njëjtin pentagram me atë të këngës së liderit. Të sëmurët e orëve të para nuk u jepet ndihme e duhur mjekësore dhe duke u kapur sëmundjet në faza të avancuara shanset për vdekje rriten ndjeshëm. Të sëmuret e patestuar rrinë nëpër shtëpia dhe infektojnë familjen, komshinjtë, njerëzit nëpër pazare etj, duke e bërë të paefektshme karantinën, në vend që të izolohen shpejt dhe pa pasoja. Duke dalë pak të sëmurë, nga pak testime, lideri PPP ngrefet në ekran si shpëtimtar i situatës, por situata, duke mos qenë e shpëtuar, zgjat pa fund sepse nuk ka një strategji daljeje. Liderit PPP nuk i del dot nga goja që tani dilni se vetëm 30 raste në ditë kemi, kur i ka bërë kokën vrimë popullit çdo dy javë se kemi hyrë në javën e zjarrit me 20 raste në ditë. Duke zgjatur agonija e masave, shteti nuk funksionon, të drejtat nuk respektohen, ekonomia frenohet dhe viktimat e para janë të varfëritë, pavarësisht se më të hidhëruarit duket sikur janë të pasurit.

Ka edhe një të keqe shumë të madhe parimore. Pa bërë testime, me variantin “ec e gjeje, 1 në 10 mijë, apo 1 në 6?”, të gjithë ne po prezumohemi sikur jemi me Covid (sipas variantit 1 në 6) dhe jetojmë nën masën e arrestit të shtëpisë, ndërkohë që shumë të tjerë, vërtet me Covid, dalin pazareve sepse prezumohen si të shëndetshëm (sipas variantit 1 në 10 mijë). Ndërmjet këtij marzhit 1 në 6 apo në 10 mijë, lideri PPP bën kërdinë. Shkurt testet dhe shpëtojnë jetë njerëzish, ngushtojnë hapësirën e liderit PPP dhe zgjerojnë tonën.

