Pse, vetëm Macron është fajtor?!

Tashmë është e qartë se, edhe një herë, kemi mbetur në pritje të hapjes së negociatave me BE, një ëndërr e vjetër dhe gjithëherë e parealizuar. Pavarësisht se kush ka qenë në pushtet dhe kush ka bërë opozitë. Porta e mbyllur kësaj here kishte çelësin francez, ashtu si mund ta kisha edhe danez apo holandez. Presidenti francez Macron ishte njeriu kryesor që vendosi veton e tij dhe, pas kësaj, si mund të ishte e pritshme, drejt Francës vërshuan zemërime të pafund.

U hapën defterët e vjetër, që nga vitet e hershme dhe deri në ditët tona, kur na ka penguar e kur na ka ndarë, kur ka qenë kundër Shqipërisë londineze dhe kur ndaj gjithë kombit; u përmendën traktet, llogari, shitje e blerje dhe parasahutimi në Mitrovicën e Veriut, si akte skandaloze, sllofafile të shtetit francez.Të gjitha mund të jenë të vërteta, në të gjitha mund të kemi pjesën e hidhërimit tonë, por një pyetje mbetet pa përgjigje: pse, vetëm Macroni është fajtor? Vetëm tek mburrjet e tij të paprincipta dhe shkaqet e pa shkak duhet të nxjerrim dufin tonë; vetëm ideja e tij për reformimin e BE, si primare e pastaj zgjerimi, është në thelb të këtij refuzimi, që, nuk ka të bëjë vetëm me ne, por edhe me përplasjet pan-europiane, rolin lider të një shteti apo një tjetri, ndryshimet në vetë BE, zhgënjimet dhe pritjet e pafund?

Macron, një politikan tipik francez, herë herë megollaman dhe herë të tjera kalkulues i së ardhmes së tij, veti e pak francezëve, do të jetë njëri nga presidentët francezë që pak do të mbeten në historinë e këtij shteti liridashës, por nuk është vetëm qenia e tij në kreun e shtetit që drejton, arsyeja e vetme e refuzimit tonë.

Të ulemi me këmbë në tokë, të mendojmë qetësisht, pasi të na ikë dalldia nacionaliste, që e kemi të mangët, të çastit dhe shpesh herë shpërthyese, kur duhen përmbajtur gjërat. Nëse nuk do të ishte Macron, do të dilte një tjetër, dhe fakti që shumë shtete të tjera ishin pro pranimit tonë dhe të MV, kjo pak ka të bëjë me arritjet tona, është më shumë një zgjidhje gjeostrategjike dhe këtë duhet ta dimë, e njëjtë me atë që ndodhi me pranimin e Shqipërisë në NATO.

Një vit më parë, kur porta e BE ishte gati në të çelur dhe mund të futnim një këmbë brenda, befas, u dha një afat tjetër, i pritshëm dhe shpresëplot.

Tani, edhe ajo fillesë duket se do të mbyllet dhe është pak e vështirë të gjesh sot një datë të ardhshme. Çfarë ndodhi në harkun e një viti, kishte një ecje drejt qëllimit apo mbetëm duke pritur kur të hapet vetë porta e BE dhe të kemi hisen tonë?

Kanë qenë disa kushte, të cilat, edhe kësaj here, u përsëritën nga shteti gjerman, si një garanci e tij për të mbështetur një politikë europiane drejt Ballkanit. Nëntë kushtet gjermane ishin e vazhdojnë të mbeten, më shumë basti i tyre ndaj të tjerëve, se sa ajo që kemi ndër mend të bëjmë sinqerisht dhe me vullnet të plotë.

Ka dhjetë muaj që kemi një opozitë jashtë sistemit, të dalë nga makthi i prapshtë i një njeriu që politiken e di qofte dhe ku mendimi politik është allishverish. Duke braktisur parlamentin, ku kishin qëndruar thuajse dy vite, opozita dërgoi mesazhin e shtetit të rrënuar dhe, si të mos mjaftonte kjo, ngriti skemën e dërrmimit të shtetit, deri në organizimin e grushtshtetit, sipas asaj që deklaron presidenti i vendit Meta, po ashtu pjesë e opozitës, duke sjellë edhe një herë në vwmendjen ndërkombëtare sheshet e përflakura, përleshjet, bombat molotovë, skenarët për pushtim të parlamentit, goditjet ndaj ndërtesës kryeministrore, ku, disa vite më parë, vetëm për qëndrim me duar në xhepa para saj ishin vrarë katër protestues. Ka një vit që askush tjetër, as politika ultranacionaliste serbe, nuk bën kaq shumë kundër shtetit të vet, sa bën opozita e tashme. E dalë përgjithësisht në liderizmin e saj nga lobimi ultra serb në Tiranë dhe i transportuar nga Prishtina, opozita e tashme ka ëndërruar, ka punuar, ka sulmuar, ka djegur, vetëm për këtë arsye: të jetë ky vend jashtë BE, të jetë edhe një herë nën mallkimin e tij, pasi, sipas liderit të tyre, SB, “ pas tij le të bëhet qameti”.

Ne kemi një opozitë që mendon se ajo që nuk është e mirë për qeverinë,është e mira e tyre, pa menduar se pas qeverisë qëndron shteti. Ne kemi opozitë, që nga shefi i presidencës dhe deri tek ithtarët e tij , që mallkojnë qeverinë kudo që i pyesin e shpesh herë pa i pyetur kush; që janë të gatshëm të sajojnë dosje dhe të transportojnë dosje, kudo që i dëgjojnë, edhe duke paguar shtrenjtë, për të zezuar gjithçka dhe për të ardhur në pushtet, kështu, jashtë BE.

Sigurisht, barra e refuzimit bie më ndjeshëm ndaj qeverisë. Një qeveri që është shurdhe ndaj vizionit europian dhe e verbër ndaj asaj që ndodh me vegjëlinë, por sheh e dëgjon pas midesë së oligarkëve financiarë dhe politik, është më e interesuar të jetë jashtë mekanizmit kontrollues të BE.

Në të vërtetë, si opozita, si shumica, megjithëse përbetohen për BE dhe negociata, gjenden më mirë jashtë tyre, të pavarur në grykësi, të zellshëm në grinje dhe të gjindshëm në marrëveshje shpërblyese, si ajo e 17 majit 2017, të cilës i kthehen dhe rikthehen me përgjërim e mallkim në të njëjtën kohë.

Edhe qeverisja e tashme, ndërsa me syrin e majtë i thotë BE, na prano, të shkretën, me tjetrin, syrin e djathtë, i thonë , na largo të keqen!

Në Shqipëri, prej kaq kohe vazhdon Vetingu në sistemin e Drejtësisë. Një odiseadë e gjatë, që nuk dihet se ku është fundi dhe si do të përfundojë. Më shumë se vepër e qeverisë dhe institucioneve të saj, ajo duket si një punë e ndërkombëtarëve, të cilët janë zhytur aty. Nëse nuk do të ishin, kjo reformë do të ishte lënë në gjysmë prej kaq kohësh. Do të ishte braktisur. Opozita është krejtësisht kundër, haptas, me të çjerra, sulme, molotovë; shumica qeverisëse bën sikur është aty, por nuk e ka prioritet, gjithnjë duke u fshehur pas qyrkut të ndërkombëtarëve. Gjykatës të tipit gjingjonist janë tash një vit nën hetimin e gjithanshëm, por pa asgjë më shumë. Prokurorë të mbushur deri në grakë me përfitime marramendëse, janë ende në strofullën e tyre dhe ajo që shpalli shefi i qeverisë, lëvizjen kundër Kap çfarë të kapësh, ka qenë e ditur prej kohësh dhe kjo ka qenë aq e dukshme, sa që vetëm syrit pushtetar i ka shpëtuar.

Sistemi i Drejtësisë i mbetur pa kokat e saj, Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë, ku loja e kungulleshkave mes parlamentit dhe presidentit vazhdon edhe sot e kësaj dite, ku është e mundshme të delegohen përsëri në Kushtetuese figura të njohura për kapjen e sistemit ose besnikë partiakë; me mijra dosje që presin gjykimin dhe që mund të dalin nga afati dhe për këto fajin nuk e ka Macroni.

Të gjitha institucionet ndërkombëtare , prej kohësh e jo prej ditës së refuzimit të hapjes së negociatave, kanë dhënë mesazhin e qartë kundër PPP kryeministrore. Një borxh i fshehur që rëndon sot e më shumë nesër mbi ekonominë. Filozofia e ndërtimit me borxhe të fshehura dhe shpërblime milionëshe për punë të pakryer, nga njëra anë, dhe , nga ana tjetër, harresa ndaj një shtrese që vegjeton nga halli, megjithë alarmet e BE, janë bërë tashmë strategjia qeveritare, dhe, në sektorin e investimeve strategjike, e vetmja e deri tashme.

Në konçension është dhënë gjithçka e po jepet gjithçka: nafta, gazi, kromi, bakri, mjekësia, rrugët, sheshet turistike, arkeologjia…një ditë do të mund të jepen objektet historike, kalatë, muzetë , nga të cilat pronarët pa pronë, por me konçension, nxjerrin miliona euro fitime vjetore, bëjnë investime mjerane, ndërkohë që naftëtarët marshojnë deri në Tiranë për një shpërblim që mungon, minatorët janë në tehun e durimit, qytetet braktisen, të rinjtë e arsimuar gjejnë rrugën drejt Europës, ku nuk na çon qeveria, po shkojnë rrezikshëm dhe me një shpresë të vogël integrimi.

Është më e lehta gjë të nisësh dhe të ia numërosh të gjitha presidentit francez macron, që deri para pak kohësh na e paraqitën si mik i madh i shqiptarëve. Është e lehtë të ia numërosh deri në dhjetë breza një njeriu që pak, ose aspak lidhje ka me atë që ndodh përditë në vendin tonë.

Para se të shkojmë deri tek ai, duhet pyetur vetja se cilën klasë politike kemi përballë vetes; janë vëetet të duhurit, të besuarit, ata që mund të na çojnë drejt BE, apo, pikërisht këto, janë më të dëmshëm se sa çdo president i huaj.

Tridhjetë vite që ecim me idenë për të qenë në BE dhe kemi ngecur që në nisje.

Me këtë klasë parapolitike shqiptare, pikërisht me këtë, që shahet si fallxheshat në qoshet e rrugëve, që gëzohet nga dështimi dhe fërkon duart nga e keqja; që ditën bën sikur pyet për Europën, por në darkë janë të “ turqizuar” nga mendimi, që të keqen e gjen tek tjetri edhe kur vetë është në gropën e mëkatit, Europa mund të vijë një ditë tek ne, por jo se e meritojmë.

Mund të vijë për llogaritë e veta gjeostrategjike, por kjo nuk është merita jonë.

