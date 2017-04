Pse Zoti na ka kthyer shpinën…

Eh ky Luani, miku ynë

po bëhet shumë i famshëm,

kur thotë: “Ministri i Gjermanisë,

qe fare i njëanshëm!”

Në fakt Ministri i Gjermanisë,

e shëmbi Lulëzimin,

s’vu mes atij dhe qeverisë,

shenjën e barazimit!

Qe objektiv edhe konkret,

me pika përmbi “i”,

s’kish pse të ndjente kaq tërmet,

Luan’i LSI!

Ata e dinë dhe e dinë mirë,

kush është këtu qelbashi,

po ja që ca nuk kan’ dëshirë,

të preket veç Lulashi!

Gjermani qe plot kthjelltësi,

nuk la nga mbrapa mjegull,

fiksoi-për ta kjo qeveri,

dhe Rama janë në rregull!

Asnjë lloj shtegu Ai s’la,

të ngrihej thashethemi,

E hallit tonë në kokë i ra,

se çadra është problemi!

Ai i zbythi maskarenjtë,

që vendit i bënë zbor,

kur thonë- këtu-dy të mëdhenjtë,

njëlloj qenkan fajtorë (!)

Këtë ka thënë shoku Luan,

dhe shpesh na ka habitur,

ndaj deklarata gjermanike,

e gjet pa përgatitur!

Miku i madh nga Gjermania,

i shkoi të gjithë në filtër,

s’ka më mundësi që tjetërkush,

të sillet si albitër!

Dhe retorika do vazhdojë,

këtu pa pikë dyshimi,

edhe pa fund do të shpresojë,

tek Meta, ky Lulzimi!

“Lojën e rëndë” të LSI-së,

unë dot s’e kam kuptuar.

Tani i duhet Shqipërisë,

e majta e bashkuar!

Po nuk u konfirmua sot,

problem vendi do ketë,

dhe çadra nuk do prishet dot,

shumë gjatë në shesh do jetë!

Këtu zotërinjtë anadollakë,

as tuten-as koriten,

ndërkombëtarët pak nga pak,

me ne do të mërziten!

Them shumë e gjatë do të jetë,

epokë e Don Kishotit,

tani së fundi-të pafetë,

kërkojnë ndihmën e Zotit!

Po Zoti është goxha burrë,

dhe na e njeh marrinën,

neve atë e zumë me gurë,

ndaj na ka kthyer shpinën!