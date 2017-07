“Psoriasis”, sëmundja që po bezdis 15-20 vjeçarët

Infeksionet e llojeve të ndryshme kronike, stresi i përditshëm, ndryshimet klimaterike, përdorimi i tepruar i alkoolit apo duhanit, si dhe faktorët gjenetikë bëhen shkak për shfaqjen e problemeve në lëkurë, kryesisht të bërrylave, gjunjëve, pjesëve intime, kokës, të cilat shoqërohen me një ndjesi të bezdisshme irritomi, qetësimi i të cilës vjen nëpërmjet kruajtjes së tyre. Kjo sëmundje njihet ndryshe në gjuhën mjekësore si “Psoriasis”. Mjekja Ilda Xhelili, tregon për lexuesit e gazetës “Dita”, se kjo sëmundje shfaqet kryesisht tek moshat e reja. Kur psoriasis, është i butë, nuk shoqërohet me njolla të thata të dala mbi lëkurë në formën e luspave të mëdha mund të trajtohet edhe nëpërmjet këshillave të thjeshta. Kur kalon në stade më të rënduara, sëmundja duhet trajtuara vetëm sipas rekomandimeve të dhëna nga mjeku dermatolog.

Ç’farë është psoriasis, si dhe në cilat pjesë të trupit shfaqet më shpesh?

Fjala psoriasis rrjedh nga greqishtja që do të thotë kruajtje, pra është një sëmundje që shoqërohet me të kruara. Konsiderohet, si një sëmundje kronike që shfaqet me manifestime në lëkurë në formën e pllakave të skuqura e me luspa, të cilat kruhen. Pllakat mund të ndryshojnë nga përmasat, ato mund të jenë të vogla, por mund të mbulojnë edhe gjithë trupin. Ato shfaqen kryesisht në lëkurën e bërrylave dhe të gjunjëve, por mund të prekin çdo zonë, duke përfshirë lëkurën e kokës, pëllëmbët e duarve dhe shputat e këmbëve, si edhe organet gjenitale. Psoriasis nuk është thjesht një çrregullim i lëkurës, ajo mund të ketë një ndikim negative në shumë sisteme dhe organe të trupit. Kjo sëmundje mendohet të jetë me predispozicion familjar e ndikuar edhe nga faktorë të jashtëm. Psoriasis nuk është sëmundje ngjitëse. Nga kjo sëmundje rezultojnë të prekur 2 – 4 për qind e popullsisë në shkallë botërore. Sëmundja mund të shfaqet në çdo moshë, por më shpesh ajo shfaqet rreth moshës 15 – 20 vjeç. Afërsisht një e treta e pacientëve me psoriasis raportojnë se janë diagnostikuar me këtë sëmundje para moshës 20 vjeç. Psoriasis i prek në mënyrë të barabartë, si meshkujt ashtu edhe femrat. Prek më tepër racën e bardhë, se sa racën e zezë. Më të predispozuar janë njerëzit që vuajnë nga sëmundje inflamatore të zorrëvë (infeksioze) apo edhe koliti ulceroz.

Cilët janë shkaktarët e sëmundjes ?

Shkaku i psoriasis nuk është i qartë plotësisht, por ka shumë studime dhe teori për faktorët predispozues. Ndër më të rëndësishmet citohet të jetë faktori gjenetik. Rreth, një e treta e pacientëve me psoriasis raportojnë një histori familjare të sëmundjes. Binjakët homozigotë (ata të një veze), e kanë riskun rreth 70 për qind, ndërsa ata heterozigotë (nga vezë të ndryshme) rreth 20 për qind. Psoriasis ka një komponent të fortë gjenetik ku bashkëpunojnë shumë gene, shumica e të cilëve lidhen me sistemin imunitar. Disa nga këto gene përfshihen edhe në sëmundje të tjera me karakter autoimun. Përveç faktorit gjenetik janë raportuar si faktorë që përkeqësojnë sëmundjen infeksionet kronike, stresi, ndryshimet klimaterike, përdorimi i alkoolit dhe i duhanit, etj. Gjithashtu, kanë një risk më të shprehur për psoriasis personat që janë të infektuar me virusin HIV. Pacientët me HIV përbëjnë rreth 1 për qind të pacientëve me psoriasis. Së fundi, si faktor predispozues për sëmundjen e psoriasës përmendim edhe medikamente të ndryshme si për shembull kortizonikët kanë efekte negative, antimalarikët, antiinflamatorët josteroidë (ibuprofeni, ketoprofeni, etj), kripërat e litiumit, medikamentet që përdoren për uljen e yndyrave në gjak, etj.

Cilat janë shfaqjet më shpeshta klinike të sëmundjes ?

Në 85-90 për qind të të sëmurëve me psoriasis sëmundja prezantohet me pllakën psoriatike. Këto pllaka shfaqen si përflakje të lëkurës të mbuluara me luspa të bardha në të argjendta. Kjo shfaqet më shpesh në zonën e bërrylave, gjunjëve, kokës dhe në të ndenjura. Kurse forma eritrodermike përfshin një inflamacion (infeksion) në sipërfaqe më të mëdha të trupit. Ajo mund të shoqërohet me kruajtje të forta, edema (ënjtje) dhe dhimbje. Kjo situatë, shpesh është një rëndim i gjendjes së psoriasës në formë pllakate. Infeksioni mund të avancojë shumë në qoftë se nuk mjekohet si duhet, duke çuar në rëndimin e gjendjes së përgjithshme të organizmit deri në paaftësinë për punë. Një formë e tjetër e sëmundjes është psoriasis pustular. Në këtë formë shfaqen gunga të ngritura mbi lëkurë, flluska të mbushura me lëng, rrethuar nga një zonë e kuqe. Zakonisht kjo formë është e lokalizuar në duar dhe në këmbë.

Si nis shfaqja e sëmundjes?

Kjo formë e sëmundjes karakterizohet zakonisht nga një fillim akut (i menjëhershëm) i pustulave në lëkurë. Ky shpërthim i lëkurës shpesh shoqërohet me ethe, dhimbje të muskujve, të përziera dhe një rritje e numrit të rruazave të bardha të gjakut. Sëmundja mund të prekë edhe zona të tjera, si për shembull përreth organeve gjenitale, në rrëzë të kofshëve, në sqetulla, poshtë barkut (tek obezët), nën zonën e gjinjve, në zonën ndërmjet të ndenjurave ( zona intergluteale). Mjaft e rrallë, por që nuk mungon është edhe psoriasis e gojës. Shfaqen në formën e pllakave të vogla të kuqe të mbuluara me luspa. E përbashkëta për të gjitha format e prezantimit të psoriasis është kruajtja (pruritus). Rreth 30 për qind e të sëmurëve me psoriasis zhvillojnë artritin psoriatik, ku kemi dhimbje të forta të artikulacioneve sidomos artikulacionet e vogla të gishtave të këmbës që shoqërohen me ënjtje dhe skuqje. Ndryshime pësojnë edhe thonjtë si të duarve edhe të këmbëve. Ato bëhen delikatë, më të thyeshëm, gjakosen lehtë dhe luspëzohen.

Si menaxhohet sëmundja ?

Psoriasis është një sëmundje me ecuri kronike, pra që nuk ka shërim, por që trajtohet gjatë gjithë jetës. Mjekimi adekuat kryhet vetëm nga mjekët dermatologë. Mjekimi përfshin trajtime lokale në format e lehta (pomadat) shoqëruar edhe me fototerapi në format e mesme dhe sigurisht që format e rënda kërkojnë trajtim të përgjithshëm (sistemik). Vitamina D dhe ekspozimi ndaj diellit luajnë rol pozitiv në trajtimin e sëmundjes, por gjithmonë sipas rekomandimit të mjekut dermatolog. Psoriasis njihet si një sëmundje që ndikon në cilësinë e jetës si të personit të prekur ashtu edhe të familjarëve të tij, kjo varësisht edhe rëndesa e sëmundjes. Sëmundja kërkon një trajtim të kujdesshëm mjekësor dhe mbështetje psikologjiko-sociale. Pacientët shpesh ndihen të paragjykuar se sëmundja është ngjitëse. E theksoj edhe njëherë, psoriasis nuk është sëmundje ngjitëse. Pacientët mund të pushtohen nga ankthi dhe depresioni për paraqitjen e jashtme, shpesh vuajnë edhe izolimin social. Por, një trajtim adekuat bën që sëmundja të jetë e stabilizuar pavarësisht acarimeve që ajo pëson në ecurinë e saj kronike.

Ushqimet që duhet të kenë përparësi

Një rol të rëndësishëm për mbajtjen nën kontroll të kësaj sëmundjeje luan edhe ushqimi që në përzgjedhim të konsumojmë. Mjekët rekoamandojnë që të bëhet kujdes me të gjitha ato produkte ushqimore, ndaj të cilave vereni se keni probleme alergjike, si dhe në rastet kur japin shqetësime në funksionimin normal të organizmit. Edhe pse është mjeku, ai që përcakton se cilat janë ushqimet e duhura, në varësi edhe të kontrolleve të kryera tek pacienti, këshillohet që ti jepet më shumë prioritet ushqimeve të larmishme, kryesisht atyre bimore. Shpesh këshillohet që të eliminoni përdorimin e grurit dhe produkteve të tij për rreth 1-3 muaj. Përparësi duhet të marrë edhe konsumi i produkteve të detit, të cilat janë të pasura me acide yndyrore omega-3, të tilla si salmoni i egër, sardelet, skumbri, etj. Gjithashtu është e këshillueshme që të merrni edhe një lugë gjelle vaj ulliri ose vaj fare liri çdo ditë. Konsumi i ujit të pastër duhet të jetë sa më i lartë, kjo pasi prezenca e ujit ndihmon shumë në parandalimin e ndërlikimeve që mund të sjellë psoriasis. Njëkohësisht, thuhet se kombinimet në vijim të lëngjeve të frutave apo perimeve janë të dobishme. Konkretisht bëhet fjalë për mollë me karrota, panxhar me kastraveca dhe rrush, panxhar, karrota, rodhe dhe hudhra, etj.