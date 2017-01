Publikohen letrat e Bill Clinton dhe George W. Bush për pasardhësit

Letra prekëse e shkruar me dorë nga Presidenti George W. Bush për pasardhësin e tij Barack Obama në prag të betimit të tij në vitin 2009 është publikuar për herë të parë.

Në një letër inkurajuese, Bush i thotë presidentit Obama:

“S’ka rëndësi se çfarë do të të dalë përpara. Ju do të jeni gjithnjë të frymëzuar nga karakteri dhe dhembshuria e popullit, që ju do të udhëhiqni prej tani”.

Edhe letra që ish-presidenti Bill Clinton ka shkruar për George W. Bush është bërë publike, aty ku ai i shkruan presidentit të 43-të të Amerikës se “barrat mbi supet e tua tashmë janë të mëdha, por shpeshherë edhe të ekzagjeruara”.

Presidenti Barack Obama është parë teksa i shkruante një letër në Zyrën Ovale presidentit Trump, mëngjesin e sotëm. Trump dhe zv.presidenti Mike Pence do të betohen zyrtarisht pas pak çastesh.

Letra e plotë e George W. Bush për Barack Obama

Më 20 Janar 2009

I dashur Barack,

Urime për zgjedhjen si Presidenti ynë. Sapo keni nisur një kapitull fantastik në jetën tuaj.

Shumë pak vetë e kanë pasur nderin për të ditur përgjegjësinë që do të ndieni Ju prej tani. Shumë pak njerëz e dinë kënaqësinë e këtij momenti dhe sfidave me të cilët do të përballeni.

Do të jenë momente përpjekjesh të forta. Kritikat do të vërshojnë lumë. “Miqtë” tuaj do t’Ju zhgënjejnë. Por, Ju do të keni Perëndinë e plotfuqishme që do t’Ju qetësojë, do të keni familjen që Ju do fort, përfshi edhe mua. Çfarëdo që të vijë përpara, Ju do të frymëzoheni nga karakteri dhe dhembshuria e popullit, të cilin Ju do ta udhëhiqni tani.

Zoti Ju bekoftë.

Sinqerisht,

GW.

Letra e plotë e Bill Clinton për George W. Bush

Më 20 Janar 2001

I dashur George,

Sot Ju i hyni një sipërmarrjeje të madhe, me nderin më të madh që i ofrohet një qytetari amerikan.

Ashtu si unë, Ju jeni veçanërisht fatlum që do të udhëhiqni vendin tonë, në një kohë ndryshimesh të thella dhe kryesisht pozitive, kur disa pikëpyetje të vjetra, jo vetëm mbi rolin e qeverisë, por edhe për natyrën e kombit tonë, do të kërkojnë përsëri përgjigje.

Ju do të udhëhiqni një popull krenar, të denjë dhe tejet të mirë. Nga kjo ditë, Ju jeni Presidenti i të gjithëve ne. Ju përshëndes dhe Ju uroj suksese dhe shumë gëzime.

Barra e rëndë që do të bjerë mbi shpatullat e tua do të jetë e madhe, por shpeshherë do të jetë e ekzagjeruar. Gëzimi i madh i asaj që do të bëni atë që mendoni se është më e drejtë sipas jush, është i drejtë dhe i papërshkrueshëm.

Lutjet e mia janë për Ju dhe familjen tuaj. Me krahë të lehta!

Sinqerisht, Bill.