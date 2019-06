Publikohet audiopërgjimi 5: I ke dhonë gjë, a s’i ke dhonë, sille këtu

(Telefonata 1)

Arben Keshi: Çkemi!

0686913636: A u nise më?

Arben Keshi: Po për Çakran

0686913636: Ej, për zotin s’ka lëviz hiç

Arben Keshi: Jo o burr s’po lëviz hiç, sa më mori sa mbaroi me gjithë policët që kishte atje. Lëri se ata të dezinformojnë o burr, po të mashtrojnë siç ta bën me Tanin se ai Uruçi nuk ishte në listë.

0686913636: Më mori…

Arben Keshi: Kush të mori?

0686913636: Më mori Nexhipi

Arben Keshi: Nexhipi (nuk kuptohet) ndoshta s’ka qenë në listë. Ma jep emrin se do pyes ça po ndodh.

0686913636: Një sekondë.

Arben Keshi: Ma jep emrin e Nexhipi ta marrë unë në telefon

0686913636: Ok hajd…

(Telefonata 2)

Arben Keshi: Xhabir Elezi, Sokol

0675590725: Po

Arben Keshi: Ka ndonjë gjë andej apo jo, I ke dhon ndonjë gjë a si ke dhon?

0675590725: Po po të dyve

Arben Keshi: Po ai ka ardh këtu thotë jo

0675590725: Ka ardh Xhabiri?

Arben Keshi: Po

0675590725: Merre me vete bjere këtu

Arben Keshi: Mirë

(Telefonata 3)

Arben keshi: A e ke aty apo flet kot ai?

0686913636: Jo mo po të duash ti vijnë …

Arben Keshi: Ai thotë merre me vete se i thashe e kam me vete. Merre me vete dhe sille këtu më tha. Unë ja kam dhon tha.

0686913636: Ok