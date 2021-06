Punësimet e reja në arsim/ Nis konkurimi për mësuesit, afatet dhe dosja e aplikimit online

Nis konkurimi për vendet e lira të punës në arsimin parauniversitar. Mësuesit e rinj, si dhe ata që nuk janë aktualisht në marrëdhënie pune, duhet të aplikojnë nëpërmjet portalit “Mësues për Shqipërinë” për të qenë pjesë e garës për punësimet e reja që do të zhvillohen në shkollat e arsimit të detyruar 9-vjeçar, si dhe shkollat e mesme publike në vend përgjatë vitit të ri shkollor 2021-2022. Sikundër ka ndodhur edhe në vitet e shkuara, konkurimi do të zhvillohet në dy faza që janë: aplikimi dhe vlerësimi i dosjes së dorëzuar online, si dhe testim i informatizuar. “Kandidati i interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit duhet të regjistrohet online në portalin “Mësues për Shqipërinë”, duke iu nënshtruar të dyja fazave të konkurimit sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara”, sqarohet në udhëzimin e miratuar pak ditë më parë nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.

Afatet për aplikimet online

Në fazën e parë, kandidati i interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit ngarkon në platformën e aplikimit online dokumentet e kërkuara për konkurim. Lidhur me afatet e aplikimit, në njoftimin e shpallur dje nga Drejtoria e Përgjithëshme e Arsimit Parauniversitar saktësohet se të gjithë arsimtarët që do të garojnë për vendet e lira të punës në këtë sezon, duhet të aplikojnë online në portalin www.mësuespërshqiperinë.al, duke ngarkuar dosjen e dokumneteve të deklaruara. Pranimi i aplikimeve me dosje do të lejohet deri në datën 25 qershor. Ky është edhe afati i fundit i lejuar për të qenë pjesë e garës së punësimeve të reja që do të zhvillohen në arsimin parauniversitar.

Duke përjashtuar kandidatët që i përkasin profilit të arsimit “Parashkollor”, të gjithë mësuesit e profileve të tjera duhet që po brenda kësaj date një kopje të dokumentacionit të ngarkuar online ta dërgojnë edhe në drejtorinë rajonale të arsimit parauniversitar ku kanë qendrën e banimit. Dorëzimi i dokumenteve në këtë formë kërkohet për efekt të vlerësimit të dosjes. Ndërsa mësuesit e profilit “Parashkollor” duhet që të dërgojnë detyrimisht një kopje të dokumentacionit të ngarkuar online me shërbim postar në adresën postare të Zyrës Vendore Arsimore ku kanë vendbanimin.

Edhe mësuesit që kanë qenë pjesëmarrës në portalin e fundit të zhvilluar përgjatë vitit të shkuar, por që do të kthehen sërish në garë për vendet e lira të punës, duhet të ngarkojnë sërish online dosjen e kërkuar për për konkurim. Sipas kushtit të përcaktuar në udhëzimin e miratuar nga MASR, kandidati, dosja e të cilit nuk përmban dokumentet e detyrueshme për t’u ngarkuar online nuk do të mund të kalojnë në fazën tjetër të konkurimit që është testimi i informatizuar, çka do të thotë se mbeten jashtë garës për vendet e lira të punës në arsim përgjatë këtij viti. Në vijim të shkrimit do të gjeni të plotë dosjen e dokumenteve që duhet të ngarkoni në portalin online. Ekspertët e arsimit sqarojnë se dokumentet që do të ngarkohen në platformën online duhet të jenë të skanuara detyrimisht nga dokumenti origjinal.

Kujdesi gjatë aplikimit në portal

Në ndryshim nga mësuesit që konkurojnë për herë të parë, arsimtarët që kanë garuar në fazat e mëparëshme kanë mundësi që të aplikojnë përgjatë këtij viti duke ruajtur rezultatet e plota të marra në konkurimet e mëparëshme , ose duke mbartur më vete pikët e secilës fazë të konkurimit. “Gjatë aplikmit në portal mësuesit duhet të zgjedhë një nga opsionet: aplikoj për herë të parë, mbart pikët aktuale (dosje+testim), mbart vetëm pikët e dosjes, mbart vetëm pikët e testimit”, sqarohet në udhëzim.

Në fazën e dytë, “Testim i informatizuar”, do të mund të marrin pjesë vetëm kandidatët që janë regjistruar online në portalin “Mësues për Shqipërinë” dhe që kanë kaluar me sukses fazën e parë “Vlerësim me dosje. Për të marrë pjesë në testimin e informatizuar, kandidati duhet të pajiset me formularin e printuar nga sistemi online, sipas formatit të përcaktuar, të cilin më pas e paraqet në Qendrën e Shërbimeve Arsimore (në vazhdim “QSHA”) në ditën e testimit. Për të orientuar mësuesit në lidhje me temat dhe pregatitjen që duhet të kenë për këtë provim, janë shpallur edhe programet orientuese nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit

Renditja e kandidatëve

Në përfundim të aplikimeve një komision ekspertësh do të bëjë të mundur vlerësimin e dosjes së depozituar nga secili kandidat. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar skemën e vlerësimit me pikë të secilit dokument të dosjes, si dhe totalin e pikëve që mësuesi do të përfitojë në fazën e parë të konkurimit. Këto pikë do t’i bashkohen më pas edhe testimit të informatizuar, për të nxjerrë edhe rezultatin final të pikëve më të cilat mësuesi do të garojë për vendet e lira të punës në arsimin parauniversitar.

Renditja e kandidatëve, të cilët kanë përfunduar të dyja fazat e konkurrimit, fillon me kandidatin që ka më shumë pikë dhe vijon me rend zbritës për çdo profil dhe çdo Zyrë vendore të Arsimit Parauniversitar. Mësueist që kanë pikët më të larta do të ftohen të parët në përzgjedhjen e vendeve të punës sipas kushteve të përcaktuara. Kur në një nga këto zyra vendore të arsimit nuk ka kandidatë të renditur në portal, sipas profilit që përkon me vendin e lirë të punës, njoftohen dhe emërohen kandidatët e renditur në portal në një profil të përafërt me profilin e kërkuar, duke respektuar procedurat e këtij udhëzimi.

Dosja e aplikimit për vendet e lira të punës në arsim përfshin:

Jetëshkrimi (dorëzohet në momentin e punësimit).

Kërkesa me shkrim për konkurrim sipas modelit të shtojcës 4, të udhëzimit.

Kopje e kartës së identitetit (e detyrueshme për t’u ngarkuar online).

Raport mjekoligjor (i tre muajve të fundit dorëzohet në momentin e punësimit).

Vetëdeklarim për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5, të udhëzimit (dorëzohet në momentin e punësimit).

Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).

Kopje e librezës së punës (nëse ka dorëzohet në momentin e punësimit).

Kopje e diplomës/ave, vërtetimit/listës së notave të studimeve të larta (cikli i parë dhe cikli i dytë) ose të barasvlershme me këto sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor në fuqi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).

Kopje e licencës së provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, për të gjithë kandidatët që kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).

Kopje e dëshmive të kualifikimit për kategoritë: “Mësues i kualifikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka për t’u ngarkuar online).

Kopje e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MASR-ja, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara nga MASR-ja (nëse ka për t’u ngarkuar online.)

Kopje e dëshmisë së njohjes së gjuhës/ve të huaja (nëse ka, për t’u ngarkuar online).

Deklarim nga kandidati për autorizimin e DRAP-së që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura sipas shtojcës 6 të këtij udhëzimi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).

Shënim: Dokumentet që ngarkohen në platformën e aplikimit online, janë të skanuara nga origjinali.

