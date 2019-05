Punësimi i mësuesve për 2019-n, konkurimi me dy faza, ja pikët e vlerësimit të dosjes

Vlerësim me dosje dhe testim i informatizuar janë dy fazat e konkurimit nëpër të cilat duhet të kalojnë të gjithë mësuesit që janë në kërkim të një vendi të lirë pune në shkollat publike të arsimit parauniversitar përgjatë 2019-s. Udhëzimi më i fundit i miratuar nga dikasteri i Arsimit pak ditë më parë, përcakton se e gjithë procedura e konkurimit do të zhvillohet online nëpërmjet portalit “Mësues për Shqipërinë 2019”. Ndërsa vendet e lira të punës për çdo institucion do të shpallen pasi të jetë bërë plotësimi i kërkesave për lëvizje paralele dhe sistemimi i mësuesve që mbeten pa ngarkesë mësimore në Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar deri në një ditë para fillimit të vitit mësimor.

Faza e parë e konkurimit

Në fazën e parë të konkurimit, secili kandidat që plotëson kriteret e përcaktuara, duhet që të dorëzojë dosjen e dokumenteve të kërkuara në Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar të zonës ku ka vendbanimin. Dosja e aplikimit duhet të dorëzohet me postë sipas afateve të përcaktuara. Listën e dokumenteve që duhet të përfshini në dosje e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit. Në rast se në dosje nuk përfshini dokumentet e përcaktuara, atëherë përjashtoheni nga gara dhe duhet të prisni aplikimet e vitit pasues për të hyrë sërish në konkurim.

Vendet ku mund të konkuroni

Çdo kandidat ka të drejtë që të konkurojë deri në tre zyra të arsimit vendor parauniversitar. Ndërsa kandidatët që kanë pjesëmarrës në konkurrimet e portalit të viteve të shkuara dhe duan të aplikojnë sërish gjatë këtij viti duhet që të dërgojnë me postë dokumentet sipas kushteve të përcaktuara vetëm për këtë kategori, në të kundërt përjashtoheni nga portali. Gjithashtu, bëhet e ditur se kandidatët e portalit 2018 mund të ruajnë pikët e dosjes. Të njëtën procedurë duhet të ndjekë edhe kandidati që kërkon të konkurojë në portalin e 2019, por duke mbajtur pikët e marra në testimin e portalit të 2018-s.

Faza e dytë e konkurimit

Në fazën e dytë të konkurimit që është testimi i informatizuar kanë të drejtë që të marrin pjesë të gjithë mësuesit që kanë kaluar me sukses fazën e parë dhe që plotësojnë në kohë aplikimin online në portalin “Mësues për Shqipërinë”. Për të marrë pjesë në testim secili kandidat duhet të jetë pajisur më parë me formularin e lëshuar nga komisioni i vlerësimit të dosjes të DRAP.

Renditja dhe zgjedhja e vendit të punës

Renditja e kandidatëve të cilët kanë përfunduar të dy fazat e konkurimit fillon me kandidatin që ka më shumë pikë dhe vijon me rend zbritës për çdo profil dhe zyrë vendore. Kandidati që në renditjen e përgjithshme ka më shumë pikë ka të drejtën e zgjedhjes së vendit të lirë të punës dhe është i detyruar të konfirmojë edhe vendin e punës ZVAP brenda 24 orëve nëpërmjet adresës elektronike. Në rast të moskonfirmimit nga kandidati ky pozicion pune i ofrohet kandidatit të listuar një rend më poshtë.

Mësuesit që kanë përparësi në përzgjedhje

Midis kandidatëve që rezultojnë me pikë të barabarta, përparësi ka personi që do të jetë me aftësi të kufizuar. Në rast se nuk ka persona të tillë, vendi i lirë i punë si ofrohet kandidatit që ka marrë pikët më të larta në testimin e informatizuar. Çdo kandidat ka të drejtën e refuzimit deri në pozicionin që preferon. Kandidati fitues paraqitet në institucionin arsimor ku afrohet vendi i lirë i punës menjëherë sapo merr njoftimin. Ai dorëzon drejtorit dokumentin vërtetues të printuar nga sistemi i aplikimit online. Mësuesit ndihmës do të punësohen nga kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” të profilit arsim special. Sipas kërkesave të vendit të punës kontrata lidhet me ose pa afat. Për të gjithë kandidatët që kanë përzgjedhur një vend pune të përhershëm dhe janë emëruar me kontratë pune pa afat ndryshon statusi i punës në portal në “i punësuar”. Ndërsa për të gjithë kandidatët që kanë përzgjedhur një vend pune të përhershëm dhe janë punësuar me kontratën me afat cilësohen si “të punësuar përkohësisht”.

Në dosjen e aplikimit duhet të përfshini: