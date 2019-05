Punësimi i mjekëve, aplikimet online pranohen deri në 15 qershor

Data 15 qershor është përcaktuar si afati final i lënë në dispozicion të mjekëve të familjes,si dhe mjekëve specialistë që duan të sigurojnë një kontratë pune në poliklinikat, qendrat shëndetësore dhe spitalet publike të vendit përgjatë vitit 2019. Dy ditë nga hapja e aplikimeve në portalin online “Mjekë për Shqipërinë”, ekspertët e shëndetit kanë detajuar edhe katër kushtet që duhet të plotësojnë të gjithë kandidatët e interesuar për vendet e lira të punës në institucionet mjekësore publike.

Konkretisht bëhet e ditur se kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për pranim, që janë: “Të kenë diplomën e mjekut, mjekët specialistë edhe diplomën e specialitetit, të lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë brenda apo jashtë shtetit, të njohura nga Ministria përgjegjëse për arsimin, të jenë të pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit, të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje, si dhe të mos jenë në marrëdhënie pune me një institucion shëndetësor publik që ofron direkt shërbim shëndetësor (qendër shëndetësore/ spital).dokumentet e nevojshme për aplikim janë: Kandidatët duhet të aplikojnë në platformën online sipas rajoneve për qendrat/spitalet përkatëse, me dokumentet si në vijim: Jetëshkrimin, Librezën e punës, Diplomën universitare dhe listën e notave (e detyrueshme)”. Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, diploma e tyre duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Gjithashtu duhet të ngarkoni në aplikim edhe diplomën e specializimit dhe listës së notave (e detyrueshme nëse pozicioni i punës është për mjek specialist), Lejen e ushtrimit të profesionit (e detyrueshme), Dëshmi të kualifikimeve pasuniveristare (gradë ose titull akademik,shkencor), Diplomën dhe dëshmi të tjera kualifikimesh që lidhen me fushën, dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja (nga institucione të njohura nga ministria e arsimit), deklaratën për gjendjen gjyqësore (e detyrueshme), sipas shtojcës 3 të Udhëzimit nr. 402, datë 14.05.2019, si dhe raporti mjeko-ligjor i tre muajve të fundit (i detyrueshëm në momentin e fillimit të detyrës).

Kandidatët do të vlerësohen për diplomën, gjuhën e huaj, përvojën në shëndetësi, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën si dhe për intervisten me gojë. Totali i pikëveve për këtë vlerësim është 50 pikë, përkatësisht: deri në 45 pikë vlerësimi i dosjes, si dhe deri në 5 pikë vlerësimi i intervistës me gojë. Intervista me gojë do të fokusohet mbi njohuritë për organizimin e sistemit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë dhe Kodin e Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore.