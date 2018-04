Putin-Erdogan fuqizojnë bashkëpunimin ushtarak, pritet ardhja e presidentit iranian

Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan kanë vendosur që të zgjerojnë bashkëpunimin ushtarak si dhe kanë nisur punën për ndërtimin e centralit të parë bërthamor të Turqisë.

Në një konferencë shtypi në Ankara, Putin njoftoi se Rusia do të çojë sa më shpejt në Turqi sistemet e mbrojtjes S-400, pas kontratës së nënshkruar në dhjetor të vitit të kaluar, dhe pavarësisht kundërshtimeve të Nato-s.

“Jemi duke përshpejtuar prodhimin dhe gjithashtu kemi finalizuar çmimin. Sa i përket përshpejtimit të procedurave të shpërndarjes, ne e kemi bërë këtë me kërkesë të miqve dhe partnerëve tanë turq. Sa i përket centralit bërthamor, ne si Rusi jo vetëm po ndërtojmë centralin e parë të Turqisë, por po themelojmë sektorin bërthamor turk”, ka thënë Erdogan teksa ka vendosur theksin tek tentativat për shkatërrimin e marrëdhënieve turko-ruse.

“Falë Zotit, marrëdhëniet tona kanë kaluar me sukses shume sprova të vështira. Me çdo provokim të dështuar, marrëdhëniet tona janë forcuar njësoj si çeliku dhe hekuri të cilat shuhen me ujë. Sa i përket centralit bërthamor, ai do të plotësojë 10 përqind të nevojave të Turqisë për energji kur të gjithë reaktorët të vihen në punë”, ka deklaruar ai.

Ndërkohë gjatë ditës së dytë të qëndrimit në Ankara, Putinit do t’i bashkohet edhe presidenti Iranian Rouhani, të cilët së bashku me Erdogan do të diskutojnë për të ardhmen e Sirisë.

Ky është samiti i dytë trepalësh në gjashtë muajt e fundit.

Të tre shtetet janë të përfshira në luftën në Siri: konkretisht Rusia dhe Irani mbështesin presidentin Bashar al-Assad, ndërsa Turqia kërkon largimin e Assad nga detyra.

s.a/dita