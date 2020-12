SHËNIM: “Pyet atë shokun atje”! Adoleshentët në vijën e zjarrit, një histori dhe disa paralele tragjike mes Shkodrës së 30 viteve më parë dhe ngjarjeve të sotme

Nga Bedri Islami

Botuar në DITA

Sado që të mundohesh që të mos krijosh një linjë paralele mes ngjarjeve të 30 viteve më parë dhe të atyre sot, e ke të pamundur. Megjithëse dëshiron me gjithë shpirt që të mos ketë asnjë përngjasim, përsëri e ke të vështirë të mos i gjesh ato dhe të mos ndjehesh i pasigurtë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen.

Disa herë në këto dekada të fundit është synuar të ketë një Shkodër ndryshe nga sa është në të vërtetë; të dalë ajo në një pamje ndryshe nga sa jemi mësuar ta shohim dhe si ka qenë në të vërtetë.

Të shtunën, dy ditë më parë, në një protestë të opozitës së qytetit, konceptuar si revoltë ndaj vrasjes së Klodian Rashës, në gjysmën e rrugës së saj, ndodhi që u sulmua dhe u bastis e u dogjën orenditë e selisë së PS dhe mjerisht, kjo ndodhi nga një tufë me shumicë adoleshentësh, që pas vetes ose edhe mes tyre kishin orientuesit e ditur.

Një ditë më parë, të premten, protesta ishte e qetë, me lule dhe duartrokitje. Kështu kishte ndodhur edhe më 1 prill 1991, deri në çastin kur në qytet erdhi Azem Hajdari dhe nga selia e PD, në qendër të sheshit kryesor, bëri thirrje për dhunë.

Më 2 prill, të parët që kishin nisur protestën ishin gjimnazistët e “Jordan Misjes“, derën e së cilës e kishin zënë mësuesit militantë të PD-së, të cilët nuk lejuan mësimin e zakonshëm. Si tani, edhe asaj kohe, mësuesit u fshehën pas nxënësve adoleshentë.

Por edhe liderët partiakë të kohës. Pjetër Arbnori nuk kishte lënë gjurmë, Xhemal Uruçi, ish-sekretari i PD-së në Shkodër, po ashtu, ndërsa Ali Spahia, më 2 prill kishte zënë vend në morgun e qytetit. Përgjegjësia u ishte lënë gjimnazistëve; ata do të vepronin spontanisht, ata, demostruesit e vërtetë ishin pas tyre.

Më 2 prill, në mëngjes, sëbashku me Shaqir Vukajn, dolëm në sheshin para godinës, mesin e së cilës e kishin zënë adoleshentët, ndërsa anash ishte gati grupi i gurëve.

Më 12 dhjetor ishte e njëjta skenë. Të vërtetët u bënë anonimë, adoleshentët u vendosën në rreshtin e zjarrit. Të vërtetëve u printe ajo që e quan veten qytetarja nr. 1 e Shkodrës dhe që është në atë post falë miopisë së Edi Ramës që nuk ishte në gjendje të gjente një kryetar bashkie të denjë.

Njëjtë si në prill 1991, kur Pjetër Arbnori, pasi kishte filluar djegia lajmëroi policinë të merrte masa, edhe tani Ademi, pasi grupi i adoleshentëve fillon shkatërrimin, kërkon ndërhyrjen. Ajo që ndodhi më pas ishte dëshmia se, ata që disa kohë më parë, as dy vite më parë, filluan të djegin shkollat, ata kanë në duar urët e zjarrit dhe askush nuk e di se deri ku mund të shkojë verbëria e tyre.

Ka disa ditë, që kur nisën revoltat e të rinjve ndaj vrasjes së Klodian Rashës që pasi bëri thirrje për revansh, fillimisht përmes shefit të tanishëm të presidencës, pastaj përmes shefit të dikurshëm të presidencës dhe më në fund përmes pretenduesit të fronit qeveritar ndaj vrasësve dhe për to ishin shefi i qeverisë dhe ministri i brendshëm, opozita nuk pranon të hedhë mbi vete qarkun e fajit.

Do e kishte bërë me shumë dëshirë haptas çka po bën fshehtas, por kërcënimi ndërkombëtar dhe reagimi i qytetarëve të tjerë i ka stepur tani për tani dhe po dërgon vetëm disa emisarë, shumica lësëistë të rinj, për të korrë frutet e asaj që kanë mbjellë.

Shkodra është njëri cak i tyre. Shumë gjëra të dhunshme kanë nisur nga ky qytet në këto 30 vite. Mund të fshihesh pas gishtit, por e para demonstratë e dhunshme ndodhi pikërisht në Shkodër, më 13 dhjetor 1990, një ditë pas formimit të PD dhe kjo e fundit, fillimisht i dënoi. Rreptësisht, njëjtë si të ishte filial i Partisë së Punës. I vetmi nga të thirrurit në skenë që i përkrahu fuqimisht ishte Edi Rama, atij që sot kjo i është kthyer pas si bumerang.

Kujtesa e qytetarëve shkodranë nuk është e humbur dhe është krejtësisht e qartë se jo vetëm mllefi i akumuluar, por shumë më tepër se kaq qëndron pas djegieve, sulmit ndaj selive partiake, të cilat jo rastësisht kanë njërën zanafillë në Shkodër.

Edhe nëse do t’u kërkohej të harrohej, njerëzit mbajnë mend 2 prillin e përgjakshëm të vitit 1991, fatkeqësisht vrasjet ende enigmë dhe vrasësit ende të pagjetur, trishtohen se asaj dite, si me porosi, do të ndodhte të filmonte gjithçka vetëm televizoni malazez; mbajnë mend vrasjen në pusi të Gj.Ç. në janar të viti 1994 sapo doli nga një takim politik që u zhvillua në teatrin “Migjeni”, nga një forcë politike që sapo ishte shkëputur nga PD.

E kanë të vështirë të harrojnë marsin tragjik të vitit 1997, kur qyteti u braktis plotësisht nga qeveria, nga këto që janë sot në opozitë ose etërit e tyre; thyerjen e depove ushtarake një ditë pasi kishte pasur dëshirë qytetare për të paraqitur një Shkodër ndryshe; mbajnë mend pengmarrjen e Prefektit të Shkodres G.P. në shkurt të vitit 1998 për motive politike, mbajnë mend shkatërrimet në Shkodër dhe djegien e komisariatit e drejtorisë së policisë për motive politike, po në shkurt 1998!

Mbajnë mend djegiet e materialeve të votimit në qershorin e vitit 2019; kujtesa e tyre ndalet edhe në tentimin e Voltana Ademit, qershor 2019, ditën kur në Shkodër zhvillohej fushatë elektorale dhe synimi i përplasjes ishte i ditur, deri sa një telefonatë nga Tirana, por e nisur nga larg, e ktheu mbrapsht atë që ishte përgatitur.

Kujt i shërben, më saktë, kush është i interesuar që Shkodra të ketë në njërën anë të saj ngjyrën e krimit, sado e zbehtë të jetë ajo?

Vërtet mund ta besojë kush se ata 20 apo 30 të rinj nuk kishin pas vetes një shtytje politike dhe se aty i kishin nxjerrë hallet e vendit, apo edhe më tej, vrasja e Klodian Rashës, të cilit, disa nga adoleshentët ia kishin harruar edhe emrin?

Një forcë politike që synon pushtetin duhet fillimisht t’i dalë zot vetes dhe pastaj t’u dalë për zot njerëzve të saj. Të vërtetën e tashme nuk e fsheh dot ajo dhe as analistët antipushtet, që duke dashur t’i vënë vetulla, i nxjerrin sytë një kauze, që nuk është e tyre.

Mendimi se Shkodra mund të bëhet sërish kurban është i rremë dhe vetëm në mendje të prapshta. Është lëvozhga ajo që mund të duket në një çast të vetëm, por jo thelbi.

Në prillin e vitit 1991, kur njerëzit ishin të lodhur nga gjithçka, nga sistemi, totalitarizmi, partia në pushtet, liderët e përjetshëm të bllokut, ndonjëri prej të cilëve më kujton liderët e partive të bashkëngjitura opozitës, ishin të lodhur nga varfëria dhe perspektiva e mbyllur, edhe mund të manipuloheshin një çast ose do e dëshironin të ishte kështu.

Tani, pas kaq viteve, kur klasës politike, me përjashtime të vogla, i ka dalë kallaj, kur secili prej tyre është shfaqur lakuriq politikisht dhe kanë ndërtuar një parajsë financiare për vete dhe dhjetra breza të tyre; kur gjithësecili e di se e keqja vjen pikërisht nga politika dhe sado që të ndryshosh vendin e tyre shuma nuk ndryshon – mediokritet dhe korrupsion, është e vështirë të fshehësh putrat duke lënë jashtë gishtërinjtë.

Ose do i dalësh zot punëve që ke nisur, ose do i braktisësh ato. Shumë prej atyre që realizuan dy prillin në Shkodër, ata të vijës së parë, tan nuk janë më. Disa prej tyre nuk jetojnë, të tjerë janë zhytur në vetminë e tyre.

Ata që e përgatitën në një mbledhje të degës gjithçka që do të ndodhte një ditë më pas, më 2 prill, u bënë deputetë, ministra, shefa të mëdhenj; qyteti u braktis prej tyre pikërisht se në një ditë të caktuar, që mund të ishte dita e kthesës së madhe, nuk i dolën zot qytetit të tyre, por u fshehën pas gjimnazistëve adoleshentë, ashtu si kërkojnë të fshihen edhe sot e kësaj dite.

Pamjet e flakës në një rrugë të Shkodrës do të harrohen shumë shpejt. Ndoshta ata do i kujtojnë Edi Ramës se edhe qyteti i lashtë, Shkodra, ku lindi gjyshja e tij, është pjesë e këtij vendi dhe se, edhe aty, duhen investime të ndjeshme, rrugë e qendra industriale, që të rinjtë të mendojnë se edhe këtu mund të jetojnë. Folklorizmi politik është po aq i dëmshëm, sa edhe harresa!

Duke qenë një qytet në shumicën e tij opozitar, ai nuk do përkëdhelje, por njohje të resurseve dhe të së drejtës për zhvillim.

I kthehem përsëri fillimit të shkrimit: kush protestoi, cilin vizion kishin ata që dogjën dhe kush i dërgoi deri aty.

Më tepër se nga të gjithçka vlen shënimi i një mësuesi e shkrimtari të shquar, mikut tim, Zija Vukaj:

“Nuk m’u dhimbsën as inertet e ndërtesës. In exstremis, pranoj për hatër të radikalëve që do më vërsulen me tërbim shtazarak pas këtyre rreshtave se edhe prishja dhe shkatërrimi ka simbolikën e vet. Është gjuhë shenjash dhe le të përdoret kjo semiotikë primitive kudo e kurdo.

Ajo që më bën të trishtohem është se ky vandalizëm kafshëror nuk u realizua prej të rriturve, ideatorëve, tutorëve, por iu besua pjesës më të pafajshme të shoqërisë. Shikoja urrejtjen dhe energjinë që shfrynin këta çunakë tanët mbi duraluminin, drurin, xhamin, hekurishtet etj., në një gjendje transi ku i kishin zhytur mendjet djallëzore të ideatorëve.

Këta tutorë nuk e kuptojnë dëmin që i sjellin çdo djaloshi, duke i futur në gjak dhunën, urrejtjen, mazokizmin, invadimin e të gjitha energjive negative dhe perversiteteve të akumuluara në shpirtrat e të rinjve dhe adoleshentëve tanë të mrekullueshëm, për shkak të mëkateve tona. Kur u pyet njëri nga këta djelmosha se për ç’arsye po bënte ato shkatërrime, ai tha: “Nuk di gjë unë, pyet atë shokun atje”.

Pyet atë shokun atje! Po kur, ai shoku atje ka futur veshët në lesh dhe pret gështenjat e pjekura, të qëruara nga tjetërkush dhe të vendosura në pjatë të argjendtë?

