Pyetje pa përgjigje për Universitetin disfunksional të Tiranës

Kush e qeveris dhe merr vendime në emër të Universitetit të Tiranës? Rektori? Dekanët? Bordi i Administrimit? Ministri i radhës i Arsimit? Apo asnjëri? Përse çdo lajm që ka të bëjë me Universitetin e Tiranës fillon dhe mbaron me deklaratat që bën Ministri i radhës i Arsimit? Cili është autoriteti që vendos cilat janë problemet që Universiteti i Tiranës ka dhe me të cilat duhet të përballet seriozisht?

A është Universiteti i Tiranës një institucion funksional? Që kur përballet me një problem serioz, apo çdo problem që kërkon impenjim institucional, siç janë rasti i plagjiaturave, apo kërkesave të studentëve, na tregon se strukturat e tij vihen në lëvizje për tu përballur me problem dhe dhënë atij zgjidhje?

Përse në Universitetin e Tiranës, ndonëse janë bërë publike një numër plagjiaturash, nuk ka patur asnjë ndëshkim? Nuk i është hequr titulli askujt, përfshi këtu edhe ish-rektorin e UT Ervin Demo? Ka apo nuk ka Universiteti i Tiranës brënda tij struktura që të reagojnë, veprojnë, dhe marrin masa përballë rasteve të tilla diskredituese, siç ndodh në gjithë universitetet normale në botë? Apo individët dhe strukturat përgjegjëse janë fiktive? Ose, akoma edhe më keq, vetë antarët e këtyre strukturave janë po aq të molepsur dhe i përkasin vetë të njëjtit llum? Kush prêt në Universitetin e Tiranës ti pastrojë emrin e vet të përlyer me plagjiatura dhe fiktivitet? Titujt fiktivë dhe diplomat që plagjiaturistët mbajnë, a nuk janë lëshuar nga Universiteti i Tiranë, nën emrin e Universitetit të Tiranës, me firmat e titullarëve të Universitetit të Tiranës?

Përse Universiteti i Tiranës, Rektori Mynyr Koni dhe Dekanët Dhori Kule, Spiro Drushku, Artur Sula, Sabri Laçi, Edmond Rapti, Artan Hoxha, nuk ka ndërmarrë as edhe një veprim, apo nuk kanë shpallur as edhe një politikë, individuale apo kolegjiale, kundër fiktivitetit në kërkimin shkencor dhe titujt akademikë që gëlon në zëmrën e profesoratit të tij? Mosveprimi i tyre çfarë tregon? Që në Universitetin e Tiranës nuk ka as kërkim shkencor fiktiv? Që në Universitetin e Tiranës nuk ka as veprimtari pseudo-shkencore? Apo mos-reagimi tregon që të gjithë ata, Rektorë, Dekanë, Shefa Departamentesh janë të zhytur kokë e këmbë në të njëjtin batak? Se brënda Universitetit të Tiranës nuk ka mbetur qoftë edhe një njeri i pastër të pastrojë këtë batak?

Cilët janë ata që e drejtojnë dhe flasin në emër të Universitetit të Tiranës? Përse Universiteti i Tiranës mbetet i mbyllur në guackën e drejtuesve pa ide, pa guxim, pa moral profesional, akademik, dhe shkencor, abuzivë dhe të kompromentuar nga pisllqëet që kanë bërë me politikën e ditës, dhe që vetëm për avancimin e emrit dhe imazhit të UT nuk kanë punuar? Përse Universiteti i Tiranës ka mbetur hermetikisht i mbyllur ndaj konkurrencës së ideve dhe njerzve të rinj të shkolluar në universitete serioze në USA, UK, Europë por vazhdon të “zgjedhë”, “përzgjedhë”, dhe vegjetojë nën hyqmin dhe llafet e po atyre njerëz që kanë qënë rektorë, dekanë, apo shefa departamentesh këtu e 30 vjet?

Cilat janë gjasat që zgjedhjet e reja të Majit në Universitetin e Tiranës të ndryshojnë situatën për mirë? A nuk bënë 3 vjet më parë gjithë ato premtime drejtuesit e tanishëm të Universitetit të Tiranës nga Mynyr Koni, tek Dekanët, e deri tek ata që luftuan për Shefa Departamentesh në prezantimet e tyre me slide ngjyra-ngjyra? A nuk premtuan të gjithë për një universitet dhe arsim më të mirë? Cili është realiteti tre vite më pas? Kemi një universitet dhe arsimi të lartë më të mirë, njësoj, apo më të keq? Cilët nga problemet e vjetra janë eliminuar 3 vjet më pas?

Çfarë i hyn në punë Universitetit të Tiranës zgjedhja e drejtuesve kur ndryshimi I tyre nuk sjell asnjë ndryshim, përkundrazi gjendja shkon nga keq në mos më keq? Modeli i zgjedhjes së drejtuesve të universitetit, ka qënë zgjidhja e problemeve të Universitetit të Tiranës apo ka qënë një ndër shkaqet e problemeve që po i marrin frymën Universitetit të Tiranës? A e ka çuar modeli i zgjedhjes së drejtuesve të universitetit në një qeverisje më të mirë të Universitetit të Tiranës? Në një universitet vibrant, të zhvilluar institucionalisht, akademikisht, dhe profesionalisht, me peshë reale në zhvillimin ekonomiko-shoqëror të vendit, me staf akademik dinjitoz, me aktivitet dhe kontribut profesional, akademik, dhe shkencor shpresëdhënës? A mund të dalë njeri sot dhe të thotë çfarë ka ndryshuar për më mirë në Universitetin e Tiranës që kur unë isha student i tij në vitet 90-të? A ka ndonjënjeri të dalë dhe të thotë ku do të jetë Universiteti i Tiranës në vitin 2050 dhe sa i ndryshëm do të jetë ai institucion nga ky i sotmi dhe ai i 30 viteve më parë?

