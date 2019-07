Pyetje – përgjigje me Dr.Harxhin (+18)

Pyetje:

Jam një burrë tridhjetë e pesë vjeç. Gruaja është pesë vjet më e re nga unë dhe kemi dy fëmijë. Ka disa muaj që më ka humbur tërësisht interesi për seks. Bëjmë seks shumë rrallë dhe kjo është bërë shkak për zënka të shpeshta. Gruaja mendon se unë e tradhëtoj, gjë që nuk është e vërtetë.

A ka diçka që mund të na ndihmojë në këtë situatë?.

Përgjigje:

Ka shumë arsye pse një person e humbet interesin për seks. Zbulimi i arsyeve është me rëndësi, pasi trajtimi duhet të bëhet në vartësi të shkakut. Ndihma e një terapisti në këtë rast do të ishte e madhe.

Interesi për seks nuk është, vazhdimisht, në ngjitje (siç do ta dëshironim të gjithë), por ka ngjitjet dhe zbritjet e tij. Kjo u ndodh të martuarve, por jo rrallë prek edhe të rinjtë që akoma nuk janë martuar, ose atyre që bashkëjetojnë. Këto hipje dhe zbritje varen nga shumë faktorë që mund të jenë shëndetësorë, psikologjikë dhe shoqërorë.

Për ju, me kaq pak informacion që ju ofroni lidhur me shqetësimin tuaj, do të rekomandoja disa ide të përgjithëshme, që shpresoj t’u ndihmojnë për ta bërë jetën tuaj seksuale më interesante.

-Planifikoni spontanitetin. Kjo, ndonse tingëllon kontradiktore, në tëë vërtetë nuk është ashtu. Marrëdhënia seksuale duhet të planifikohet, sepse kështu ajo bëhet më e bukur e më e fortë. Por edhe pse e planifikuar, ajo, duhet të lërë të pazbuluara detalie spontane, që lidhen me pasionin dhe imagjinatën e seicilit partner. A ju kujtohet kur ishit të rinj dhe takoheshit me shoqet tuaja. Në ato takime të planifikuara, ju rezervonit plot surpriza që e zbukuronin takimin. Takimet ishin rituale plot surpriza!. Këto rituale i a vlen t’i praktikoni edhe kur jeni të martuar.

-Të jeni “aventurierë”. Duke bërë çdo herë gjëra të reja, ju do të rritni nivelin e eksitimit reciprok. Kjo, nga ana e saj, do të thellojë lidhjen dhe do ta bëjë jetën tuaj seksuale më të kënaqëshme. Të kuptohemi, kjo nuk do të thotë të hidheni bashkë nga aeroplani (ndoshta do ia vlente), as të frekuentoni, detyrimisht, plazhet nudo ( edhe pse mund të jetë kënaqësi ). Por ju mund të mësoni të danconi bashkë, të kërceni sa më bukur një tango. Puna është të bëni gjithënjë diçka që është jashtë rutinës dhe që u ndihmon të jeni më afër me njëri-tjetrin.

-Bëni vazhdimisht paralojë seksuale. Paraloja seksuale e vërtetë nuk është ajo që u përgatit të dyve për aktin seksual. Paraloja duhet të shërbejë për të rritur dëshirën për njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës. Afeksionin për njëri-tjtrin duhet ta tregoni me kontaktet që keni gjatë jetës së përditshme, jo vetëm kur bëni seks. Një prekje në qafë, një puthje e lehtë në dorë ose parakrah, një shikim dhe shkelje syri sugjestive, të hani darkë bashkë në një restorant, të gjitha ndihmojnë të rritet voltazhi seksual.

-Përdorni seksin “oral” . Kur them “seksin oral”, mos kuptoni vetëm atë që shumë njerëz e bëjnë. Unë e kam fjalën për atë që duhet të bëni përpara se të shtriheni me njëri- tjetrin në shtrat. Të përpiqeni të bisedoni dhe të dëgjoni njëri-tjetrin me një nivel të ri intimiteti. Të ndani me njëri-tjetrin fantazitë seksuale, sado të ndaluara t,u duken ato. Një dialog intim midis jush, mund të jetë po aq seksi, sa edhe vetë akti. Kjo mdodh sepse imagjinata do të punojë dhe do ta bëjë dashuribërjen më interesante.

– Zhvilloni ritualet sensuale. Që të kaloni nga rutina e zakonshme jetësore, profesionale dhe familjare, në intimitetin e këndshëm seksual, ju duhet të kryeni disa rituale. Këto janë pa fund dhe të ndryshme për çifte të ndryshme, por ju mund të provoni të bëni dush bashkë, të bëni masazhi reciprok si një ritual të vlefshëm, të lexoni diçka për njëri tjetrit, veçanërisht, literaturë sensualisht ose seksualisht provocative. Këto rituale dhe të tjera si këto, që gjithkush i sajon me fantazitë e tij, ndërtojnë ura për të kaluar nga obligmi në dëshirën për të qenë sa më intimë. Ato do të rritin tensionin seksual midis jush.

-Tregoni se jeni krenarë. Mos lejoni që gjërat e vogla të rrëshkasin dhe të prishin kënaqësinë. Ti mos harro të rruhesh, ose mos mendo se kjo nuk është me rëndësi. Ajo të mos mendojë se duke u veshur me xhinse dhe me xhup gjatë gjithë kohës është në rregull. Higjena bazale e partnerit është diçka që ndihmon në jetëgjatësinë e marrëdhënies. Nuk bëhet seks i mirë kur bien erë të keqe këmbët dhe dhëmbët e palara. Kur të mbrendshmet janë pisë dhe të grisura. Kurrë nuk duhet ta konsideroni dukjen tuaj si dhuratë që ua ka falur natyra dhe të mos kujdeseni për të. Që të jeni dhe të ndjeheni seksi gjatë gjithë kohës, duhet të reflektoni krenari dhe kujdes për paraqitjen tuaj.

-Vizitoni vënde të reja. Të gjithë e dimë, se pushimet diku në një vend të ri, na risjellin dëshirën dhe ndjenjat që ishin larguar nga jeta jonë. Udhëtimet e shkurtra për një natë ose një fundjavë, ose kur shkojmë diku në një vend të ri, na stimulojnë dhe prishin rutinën. Variacionet janë erëzat e jetës. Sa më shumë vende të reja të provoni, aq më e frekskët do të duket e ndjehet lidhja juaj.

-Zhvilloni fantazitë. Afrodisiaku më i fuqishëm gjëndet brenda në imagjinatën tuaj dhe ju duhet ta përdorni këtë instrumetnt, sa herë që mundemi, për të rritur intimitetin seksual,. Të përpiqeni të luani role të ndryshme me njëri-tjetrin. Të shkoni në një restorant dhe të pretendoni se nuk e njihni njëri-tjetrin. Mereni shokun shokun për një person tjetër. Duke luajtur këto role, ju do të zbuloni disa aspekte të reja të vetes dhe të partnerit.

Paçi fat e shëndet

Dr. Adem Harxhi