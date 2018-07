Qasje dhe koncept të ri, QTU-ja rikthehet më e larmishme pas rikonstruksionit

Pas një restaurimi të thellë të cilit po i nënshtrohet prej thuajse një vitime rastin e 14 vjetorit të ndërtimit të saj, Qendra Tregtare Univers (QTU), qendra tregtare e parë dhe ndër më të mëdhatë në Shqipëri, po ndërron “gëzofin” e saj dhe do të vijë me plot risi dhe një koncept tërësisht të ri dhe modern. Një gjë e tillë bëhet për t’i shtuar edhe më tepër vlerë asaj që përveçse një qendër biznesi, u kthye shumë shpejt në një epiqendër komunitare dhe sociale, ku njerëzit përveçse shkojnë për të blerë, gjithashtu kalojnë një pjesë të mirë të ditëve dhe kohës së tyre të lirë, familjarisht ose në shoqëri. Një pikë takimi dhe argëtimi, për të mitur, të rinj dhe jo vetëm, një pikë orientimi që hyri në zemrat e shqiptarëve dhe që për rrjedhojë nuk kishte se si të mos ua shpërblente njerëzve të saj besnikë, duke ardhur edhe më e madhe, më e pasur në marka dhe mjedise të posaçme kushtuara nevojave dhe dëshirave të publikut. Ky i fundit po e pret me mjaft kureshtje se çfarë do të shfaqet nën perdet e QTU, kur ajo të presë shiritin e inaugurimit në muajt në vijim.

Drejtuesit e ACREM, kompanisë që administron QTU, tregohen mjaft të rezervuar dhe i mbrojnë me fanatizëm sekretet që pritet të zbulohen së shpejti, megjithatë, me këmbënguljen tonë, arritëm që t’u “rrëmbejmë” disa detaje.

Për të gjithë ata që kanë kaluar së fundmi pranë QTU dhe që kanë vënë re se në të po punohet, duhet theksuar se qendra tregtare vazhdon absolutisht të jetë e hapur për klientët, pavarësisht se të gjitha dyqanet po rinovohen dhe do të vijnë me një imazh dhe qasje tërësisht të re.

Çfarë pritet të shohim pas punimeve të rinovimit

Me këtë rinovim të saj QTU është konceptuar të kthehet edhe më shumë në një destinacion të blerjeve të zgjuara, me një gamë të larmishme zgjedhjeje,çmime të leverdisshme, ku mund të shkohet shpejt dhe të blihet lehtësisht. Një ndër surprizat më të mëdha për dashamirësit e QTU-së është se në përfundim të punimeve në tetor, ajo do të vijë e zgjeruar me një kat ekstra dhe me një pamje dhe ndjesi tërësisht të re. Interiori do të jetë tërësisht i ndryshuar, i sjellë në kohë, me ndriçim të shumëfishuar, tavane me dritë natyrale, korridore me lehtësi më të madhe kalimi dhe që lejojnë shikueshmëri tej për tej të dyqaneve.

Zgjerimi i QTU-së sjell jo vetëm shndërrimin e saj në një destinacion të zgjuar blerjesh, por në një destinacion të zgjuar në çdo aspekt.Në fakt, fëmijët për shembull do të kenë këndin më të madh dhe të larmishëm të lojërave në vend, gastronomia do të përmirësohet me konceptin më të pasur në Shqipëri, duke ndërthurur disa stile dhe kultura të ndryshme gatimi. Pra ajo do të jetë ndalesa ideale për blerësit, të cilët do të mbarojnë punë më shpejt, do ta kalojnë kohën e tyre më mirë dhe do të shpenzojnë në mënyrë më të leverdisshme dhe të kursyeshme.

Vlera e investimit, markat e reja dhe impakti në punësim

Me një investim prej rreth 15 milionë eurosh, në QTU-në e rimodeluar dhe me dyqane të zgjeruara, do të shtohen 20 marka të reja ndërkombëtare veshjesh.

Vlen të përmendet prania e dyqaneve si: Hipermarketi i Interspar,dyqani i pajisjeve elektronike iNeptun,dyqani i LodraveJumbo, si dhe marka të reja apo tradicionale si New Yorker, Koton, Rossmann&Lala, Bershka, Stradivarius, LC Waikiki, Mango, Mango Men,Tezenis, Calzedonia, Adidas dhe shumë të tjera.

Në inaugurimin e saj në vitin 2005 dhe në vijim, në QTU ka patur rreth 1.000 të punësuar, por me zgjerimin e saj më të fundit, pritet që ky numër të shtohet edhe me rreth 500 punonjës të rinj.

Të pyetur se përse bëhet pikërisht në këtë moment një investim kaq i madh, Joana Korimi, menaxhere marketingu e ACREM bën me dije: “Kishte ardhur momenti. QTU përherë ka patur klientët e vetë besnikë që nga hapja dhe performonte shumë mirë si qendër, por si gjithçka ajo e kreu ciklin e saj të parë dhe pas 13vitesh veprimtari kërkonte një rinovim. Si pjesë e rinovimit u pa edhe mundësia e zgjerimit që vjen si pasojë e kërkesës së rritur të klientëve për të patur akoma dhe më shumë zgjedhje, marka, ambiente argëtimi, etj. Ky ndryshim u diktua nga kërkesat e tregut, pasi ne si kompani jemi tërësisht të orientuar nga konsumatori dhe udhëhiqemi prej kërkesave të tij. QTU ka treguar se ka ecur përherë me hapin e kohës, po të kihet parasysh se edhe në vitin 2008 qendra pati një tjetër zgjerim, edhe pse me përmasa disi më të vogla”.

Si nisi historia shqiptare e suksesit me QTU

Qendra e parë tregtare në Shqipëri, QTU, u hap për publikun më 1 tetor 2005. Ajo shënoi një kthesë të madhe në industrinë e shitjeve me pakicë në vend.Vitet e para të veprimtarisë së QTU-së si një lojtar unik u karakterizuan nga një përhapje graduale e një koncepti të ri të të bërit shopping.

Por sot ajo është një ndër liderët absolute në treg, me një mesatare prej 7.1 milionë vizitorësh në vit që kur ka hapur dyert.

E ndodhur vetëm 6 km larg qendrës së Tiranës,hapja e saj pati një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin social-ekonomik të zonës.

QTU vizitohet kryesisht nga banorët e kryeqytetit, por edhe nga ata të Fushë-Krujës, të Durrësit si dhe nga shtetasit kosovarë apo vizitorë të shumtë të huaj që mund të jenë duke udhëtuar për në destinacione të ndryshme të Shqipërisë.

Në të mund të mbërrihet lehtësisht me transport privat ose me linjat e autobusëve publikë. Lëvizshmëria në ndërtesë është mjaft komode dhe krijon mundësi mjaft të lehtë blerjeje për klientët.

“Basti” i fituar me QTU

Nga një studim i kryer së fundmi, ekspertët mendojnë se Shqipëria është tashmë një treg i konsoliduar për sa u takon qendrave tregtare dhe ato aktuale e mbulojnë më së miri nevojën e konsumatorëve. Edhe pse disa ndërtesa të reja në kryeqytet pritet që të kenë edhe njësi biznesi, me rinovimin më të fundit të QTU-së, mendohet se kërkesat e konsumatorëve do të kryqëzohen me ofertën e bollshme të sektorit.

Sikurse është shprehur edhe më herët në media, Samir Mane, presidenti i Grupit Balfin ka thënë se për të ngritur QTU, ai ndërmori një risk financiar personal, kundër të gjithë parashikimeve dhe skeptikëve. Por sot që QTU zgjerohet, ai ka një arsye më shumë për t’u ndjerë krenar. “Vizioni i Grupit Balfin është që t’i japë vlerë të shtuar çdo investimi që ai ndërmerr. Ngritëm një koncept modern tregtar në një kohë kur njerëzit mendonin se nuk kishte kuptim që të merrnin makinën për të shkuar të blinin diçka që mund ta gjenin edhe te marketi i lagjes. Sot të gjithë e dinë se përse të blesh në QTU apo në TEG është më e volitshme dhe më cilësore. Ndaj edhe me rinovimin e QTU-së duam të japim mesazhin se ne do të vijojmë që t’ua rrisim vlerat të gjitha investimeve tona, në të gjitha fushat ku veprojmë. Aty ku Balfin vë një gurë sot, nesër do të ketë një vlerë shumë herë më të madhe jo vetëm financiare por edhe njerëzore, sepse ne operojmë me burime njerëzore të niveleve të larta dhe të përzgjedhura me shumë kujdes, për të ofruar më të mirën për tregun shqiptar dhe më gjerë. Njerëzit tanë, më të zotët në fushat përkatëse, ofrojnë cilësi dhe garanci në të gjitha veprimtaritë e grupit, ndaj emri ynë do të thotë besueshmëri, vijimësi, partneritet me publikun dhe investime të sigurta” – shprehet ai.

QTU është pjesë e Grupit Balfin, grupi më i madh dhe inovator i investimeve në Shqipëri dhe një ndër më të mëdhenjtë në rajon, i njohur për investimet edhe në qendrat tregtare TEG dhe SEG, zhvillimet e zonave rezidenciale dhe tregtare, në turizëm me projekte si GreenCoastResort dhe Vala MarResidencës, në industrinë e modës dhe atë minerare, si dhe në aktivitetet e shitjeve me pakicë me rrjetin e dyqaneve Neptun, Jumbo, SPAR, etj.

