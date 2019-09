Qëndrim fyes për qytetarët dhe një sjellje e padenjë ndaj “Heroit të Popullit” Vojo Kushi

Siç shihet në këtë foto, në piedestalin e sapo ngritur tek kryqëzimi, që në kryeqytet njihet me emrin “Selvia”, është vendosur përsëri busti i “Heroit të Popullit” Vojo Kushi.

Në këtë 75-vjetor të çlirimit të vendit nga bisha fashisto-naziste Tirana po pëson transformimeve të gjithanshme pozitive. Në mes këtyre ndryshimeve është edhe ky kryqëzim, dikur i zënë nga ndërtimet pa leje njëkatëshe, që tashmë i ka lenë vendin një hapësire të hapur, të projektuar bukur dhe që, në njërën anë ka një vendçlodhje për qytetarët. Kur sheh ndryshimin që ka pësuar kjo nyje e vjetër e qytetit të Tiranës, tani që edhe bari po gjelbëron dhe drurët dekorativë po jeshilojnë, duke pritur ditën e përurimit, s’ka se si të mos tërheq vëmendjen dhe diçka e pahijshme dhe e padrejtë që po e shoqëron këtë ndryshim kaq të bukur.

Po çfarë të bie në sy?

Dikur busti i Vojo Kushit, aty pranë Selvisë, ishte vendosur me fytyrën nga rruga e Dibrës dhe në shpinë kishte murin e ndërtimit njëkatësh. Dhe kjo ishte plotësisht e justifikuar. Në një postim në rrjetin social Twitter më 30 qershor 2019 kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka publikuar një foto nga projekti i transformimit që do të pësonte zona tek Selvia për të çliruar bustin e heroit Vojo Kushi dhe për t’ia kthyer të gjithë këtë hapësirë komunitetit. Në këtë projekt të bie në sy ndryshimi që do pësonte ky kryqëzim, që shoqërohej edhe me zhvendosjen e piedestalit të heroit duke e kthyer bustin me fytyrë nga hyrja e lulishtes që do të krijohej. Ishte me të vërtetë një projekt mbresëlënës.

Por tani që vendin e asaj ngrehine të shëmtuar e zuri kjo hapësirë e bukur, një vendpushim i këndshëm për qytetarët, siç shihet pak a shumë në fotot që po botojmë, përse fytyra e Heroit të Popullit është e kthyer nga hyrja e ndërtesës 9-kate dhe duke ua kthyer kurrizin qytetarëve që i qëndrojnë aq pranë? Kush e ka ndryshuar projektin e publikuar? Kjo sjellje e ky qëndrim është fyes për qytetarët, po mbi të gjitha është poshtërim që duan t’i bëjnë Luftës Nacional Çlirimtare dhe figurës së “Heroit të Popullit” Vojo Kushi, që ra heroikisht duke u hedhur mbi tankun armik, aty në mes të lagjes “në Kodrën e Kuqe”, në gjirin e popullit, .

Siç shihet në foto, arkitekti ka menduar që me anë të disa shkallëve, në ditë të shënuara, të mund të ngjiten ata që do t’i vendosin kurora me lule. Po ku do t’i vendosin ata, në kurriz të piedestalit? Ky qëndrim na duket jo vetëm i padrejtë, por edhe shumë poshtërues për qytetarët dhe për vetë Heroin. Mos vallë këtë duan të përligjin edhe organizatorët e ndërtuesit e kësaj hapësire kreative të Bashkisë së Tiranës? A e ka parë këtë ndryshim nga projekti kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe a është dakord me një përçudnim të tillë?

Aleksandër Papa