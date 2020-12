Qëndrimi i Ramës për vdekjen tragjike të Klodian Rashës: Humbja e jetës së një djali nga tejkalimi ekstrem i forcës së një efektivi ishte një tragjedi për familjen dhe një lajm tronditës

Kryeministri, Edi Rama ka dalë me një mesazh për vdekjen tragjike të Klodian Rashës dhe në fillim të fjalës së tij se efektivi i policisë ka vrarë një njeri në mënyrë krejt të pashpjegueshme.

Kryeministri u shpreh se pamundësia për të qenë i pranishëm ia imponoi shtyrjen e këtij mesazhi. Ai shprehet se ka dënuar aktin e kryer nga efektivi i policisë i cili tha se ajo vrasje ishte krejtësisht e pashpjegueshëm një akt i paarsyeshëm dhe që nuk lidhje me asnjë mision të policisë në atë orë. Rama tha se do të vendos drejtësia për të tashmë.

“Efektivi i policisë ka vrarë një njëri në mënyrën më të pashpjegueshme deri me tani dhe pa lidhje me një mision apo objektiv të policisë në atë orë . Arma ishte e shteti dhe ndjesa i takon shteti dhe angazhimi i zbardhjes së plotë dhe ndëshkimit ligjor të autorit. Ai i ka kaluar drejtësisë dhe do të hetohet dhe gjykohet. Akti e tij ngjan fare i pakushtueshme dhe i paarsyeshme me aq sa dimë por do jetë drejtësia që do vendoset për autorin. Policia ka nevojë për të hetuar gjithçka. Drejtësisë i duhet koha e saj”, tha Rama.

Më tej Rama tha se humbja e të riut është një tragjedi për familjen e lajm tronditës për të gjithë dhe u shpreh gjithashtu se është prekur pa masë nga pritja dhe urtësia e fjalëve të babait të Klodianit.

“Humbja e jetës së një djali nga tejkalimi ekstrem i forcës së një efektivi ishte një tragjedi për familjen dhe një lajm tronditës. Pamundësia për të qenë këtu ma pa pamundësoi mesazhin. Ngjarjet e dhunshme dje morën sebepin për t’u shpalosur me vulgaritetin.

Sapo kam zbritur në Tiranë isha në familjen të ndjerit, u preka pa masë nga pritja dhe urtësia e fjalëve të babait të Klodianit. “Ne duam drejtësi dhe jo zhurmë politike” tha ai. U drejtoj shprehjen e ndjesës dhe keqardhjes dhe ngushëllimet e mia për humbjen” tha Rama.

h.b/dita