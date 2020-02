1.2 miliardët nga Ahmetaj te telefonata Meta-Berisha (fejton)

Viktor Malaj

Lajmi se gati njëqind shtete dhe institucione ndërkombëtare financiare i dhanë Shqipërisë mbi një miliard euro si dhurata dhe kredi të buta gëzoi shumëkënd në Shqipëri por, veçanërisht, anëtarët e Qeverisë shqiptare. Këta morën frymë thellë dhe u lehtësuan sepse tani e tutje do t’i kishin mundësitë financiare të ndreqnin dëmet e shkaktuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, por edhe do iu jepej mundësia për të marrë ndonjë “dietë” për vete. I këshilluar nga drejtuesi i emisionit televiziv “Opinion” që të mos i shpërdorojnë këto mjete financiare, Ministri për Rindërtimin z. Ahmetaj buzëqeshi dhe u përgjigj: “Ti edhe në të ardhmen këto do të pyesësh e thuash”, ndërsa nënvetëdija i thoshte: “Po, kur neve s’na dhimbsen paratë e shqiptarëve përse duhet të na dhimbsen paratë që na dhuruan të huajt?!”.

**

I pyetur nga një gazetar se përse shteti më i fuqishëm ekonomik i botës, SHBA dha vetëm 5 milion dollarë si ndihmë ndaj Shqipërisë, një zyrtar i lartë amerikan u përgjigj se: Siç e ka bërë të qartë ish-Sekretari i Shtetit, z. Xhejms Bejker në Tiranë në qershor 1991, ne nuk i llastojmë miqtë tanë, nuk iu japim peshk, por vetëm i mësojmë si të zënë peshk. Dhe, pasi të bindemi se ata janë bërë peshkatarë të zotët ne ua marrim shumicën e peshkut pasi kuzhina amerikane është e njohur botërisht në gatimin e prodhimeve të detit dhe na vjen keq t’i lëmë të shkojnë dëm. Ky është edhe shkaku që ne akorduam 5 milion dollarë vetëm për transparencën. Pra, ne do të dëgojmë këtu tek ju nja dhjetë specialistë të transparencës dhe me paratë e akorduara ata do të paguhen nga 50 mijë dollarë në muaj. Kështu që Shqipëria përfiton transparencën dhe paratë tona kthehen sërish në Amerikë. Nuk është pak, apo jo?! E rëndësishme është që ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Ne jemi krenarë që të tjerët ju ndihmojnë dhe do të qëndrojmë pranë jush gjithmonë.

**

I pyetur me telefon rreth habisë që shkaktoi dhurata prej 20 mijë euro e shtetit spanjoll për dëmet nga tërmeti në Shqipëri, aq sa paguhet Lionel Mesi në një orë, një zyrtar serioz spanjoll tha se: Duke konsideruar mërinë që ne, si qeveri, kemi ndaj shqiptarëve që na thyen dhe vodhën shtëpitë e yjeve të Real Madridit, edhe kaq sa kemi dhënë janë shumë dhe të pamerituara.

**

Kur u njohën me lajmin e ndihmave monetare ndërkombëtare për tërmetin në Shqipëri, drejtuesit e partive opozitare u alarmuan dhe rendën të marrin përsipër “ruajtjen” e tyre. Kryetari formal i PD-së Lulzim Basha, duke ndjerë dhimbje pa fund për paratë e popullit, i kërkoi qeverisë shqiptare që administrimin e fondeve dhe transparencën e përdorimit të tyre ta bëjë ai pasi nuk i duhej besuar “qeverisë hajdute të Ramës”. Kjo kërkesë e Bashës shkaktoi zemërimin e LSI-së prandaj kryetarja e asaj partie tha se kontrolli i këtyre parave nuk mund t’i besohej z. Basha pasi ai, kur ka qenë Ministër i Komunikacioneve, shpenzoi ekzaktësisht 1,2 miliard euro (aq sa na dha sot bota për tërmetin) për ndërtimin e rrugës Milot – Kukës dhe prej këtyre shpërdoroi 230 milion ose 20% të shumës së përgjithshme. Mbi bazën e kësaj eksperience negative, vazhdoi ajo, ne propozojmë që kontrolli dhe transparenca e fondeve për tërmetin të mbikëqyren nga Presidenti i vendit si simbol i unitetit kombëtar. Në fund të fundit, përfundoi ajo, shpërdorimet në këtë rast nuk do t’i kalojnë kurrësesi 7 %.

Gara dukej se do vazhdonte, por Kryeministri Rama i dha fund me njoftimin që bëri se administrimi dhe përdorimi i fondeve do të mbikqyret nga të huajt nëpërmjet një “Akademie të Transparencës”.

**

Pak minuta pas njoftimeve për fondet e mbledhura në Bruksel, ra zilja e telefonit të Presidentit të Shqipërisë, jo e telefonit zyrtar por e një celulari të veçantë, dhe u zhvillua kjo bisedë:

Berisha: Përshëndetje z. President!

Meta: Po ça presidenti, o burrë i shtetit! Ilir më thirr, ti e di që ne të dyve na lidh një kimi e veçantë.

Berisha: E more vesh ça bëhet atje në Evropë, se si i dhanë Edvin Drogës mbi një miliard euro? Gjithçka kam dëgjuar në këtë jetë, por që dikush të kërkojë tetë e t’i japin dhjetë, s’e kisha dëgjuar ndonjëherë. Dhe kujt, pale, një qeverie mafiozësh.

Meta: Ke të drejtë o flori por do ua zëmë në grykë. U çudita me atë Bankën Islamike për Zhvillim. Si ka mundësi t’i japë kundërshtarit tënd politik gati 400 milion euro kredi në një kohë që ishe ti që iu pate kërkuar pranimin e Shqipërisë në Lidhjen e Shteteve Islamike? Kur më telefonove po vërtitesha të merrja mendimin tuaj rreth një koordinimi veprimesh opozitë – Presidencë për ta eleminuar këtë arritje të çuditëshme. Kush rri e sheh përditë, edhe për një vit atë të Gjatin duke shpërndarë çelësa shtëpishë të reja tek të dëmtuarit nga tërmeti? Dhe, kështu rrezikon t’i fitojë edhe zgjedhjet e ardhëshme. Ku do vemi ne pastaj?

Berisha: Së pari, pranimin e Shqipërisë në Lidhjen Islamike unë e pata kërkuar pikërisht për këtë qëllim, që t’iu merrja ca para pasi disa prej tyre janë shumë të pasur, por nuk më dhanë thuajse asgjë. Së dyti, ne nuk do ta lejojmë kurrësesi të ndodhë kjo prandaj duhet të bashkërendojmë veprimet tona dhe të jemi shumë më agresivë. O sot o kurrë! Ne duhet të shkaktojmë kaos institucional me anë të rrugës në mënyrë që “me një gur të vrasim dy zogj”. Edhe vonojmë ardhjen e fondeve për ndërtimin e shtëpive por edhe pengojmë nisjen e negociatave për hyrjen e Shqipërisë në BE. Ne nuk mund t’ia lejojmë vetes që Edvin Mavia të gëzojë këto dy dhurata, prandaj t’i përmbahemi devizës së Luigjit të 15-të që thoshte “Pas meje u bëftë kiameti!”.

Meta: Po si?

Berisha: Unë për vete do ta shpall mbledhjen e fondeve ndërkombëtare si një dështim të qeverisë hajdute shqiptare, do të them se ndërkombëtarët ia futën të dy këmbët në një këpucë Edvin Drogës pasi i vunë shumë kushte lidhur me përdorimin e fondeve. Gjithashtu, nëpërmjet “qytetarit dixhital” do të informoj çdo ditë popullin rreth shpërdorimeve të fondeve, do t’i bëj të pakënaqur të gjithë ata që iu janë dëmtuar shtëpitë duke iu thënë se Bota i ka dhënë paratë që t’ju bëhen të reja pavarësisht çfarë kanë vendosur grupet inxhiniero – teknike. Në këtë mënyrë, shqiptarët do të ndihen më të zhgënjyer sot që do iu bëhen shtëpitë e reja sesa kur i humbën shtëpitë në firmat e mija piramidale. Prandaj kam filluar të them se qytetarët janë të zhgënjyer qysh sot, ende pa u dhënë fondet. Unë shpalla dhe do t’i mëshoj fort se ndërmjetës të këtyre donacioneve janë një grup hajdutësh ndërkombëtarë. Gjithashtu, po i them L. Bashës të kërkojë marrjen përsipër të kontrollit të fondeve dhe të vihet në krahun tuaj…

Meta: Unë kam vendosur të luaj edhe zarin e fundit. Domethënë do të mbledh njerëzit në shesh në emër të mbrojtjes së Kushtetutës dhe aty do të lexoj dekretin për shpërndarjen e Parlamentit pasi e kam shpallur të paligjshëm dhe, gjithashtu, dekretin për datën e zgjedhjeve të parakohshme të përgjithëshme dhe vendore. Këtë do ta bëj në emër të popullit, domethënë se e ka vendosur populli fshatarçe, ndërsa unë nuk bëj gjë tjetër veçse zbatoj dëshirën dhe vullnetin e tij. Për këtë kam zgjedhur datën 2 mars duke i krahasuar veprimet e mia me ato të të madhit Skënderbe i cili mblodhi princat shqiptarë në 2 mars 1444 dhe bëri Besëlidhjen për të luftuar pushtuesin turk. Edhe ata që na zënë ne pushtetin janë pushtues prandaj qeverinë dhe shumicën e sotme parlamentare i kam shpallur bandë kriminale dhe mafioze.

Berisha: Ke gjithë përkrahjen time morale dhe politike. Mos u frikëso as nga qeveria as nga ndërkombëtarët. Nuk kanë çfarë na bëjnë ata.

Meta: Unë i kam shpallur edhe ndërkombëtarët si bandë mafioze ndërkombëtare dhe përfaqsuesit e tyre në Tiranë si Grup i Strukturuar Diplomatik, pra kriminal. Kështu që lufta do të jetë në dy fronte. Para se të më shkarkojnë ata mua do i shkarkoj unë ata. Le të vijnë edhe me tanke e të më rrethojnë. Do të rezistoj si Salvador Alende. Shqipëria do të bëhet përsëri kuq e zi në 2 mars dhe institucionet do t’i kthehen popullit. E kam vendosur dhe nuk lëviz nga vendi. E dëgjove si tha ajo zuska amerikane e sapoardhur se do të na vëzhgojnë për çfarë bëjmë?

Berisha: Unë e kam pasur bindje me kohë se e vetmja gjë e drejtë që ka thënë Enver Hoxha ka qenë fakti se Amerika është dhe mbetet xhandar ndërkombëtar, por ne nuk duhet të frikësohemi. Ju e dini çfarë bëra unë në 1996-1998 dhe s’patën çfarë të më bënin. Madje, thuajse të gjithë amabasadorët e tyre në Tiranë, me përjashtim të kësaj zuskës që përmende, më kanë takuar personalisht me shumë përzemërsi…

Meta: Unë thirra Bashën dhe i kërkova detyrimisht të më sjellë jo më pak se dhjetë mijë vetë në shesh në 2 mars. Për ata të LSI-së nuk është problem sepse i kam të organizuar në formacione rezerviste familjare, të gatshëm në çdo kohë. Është e rëndësishme të propagandojmë çdo ditë se qeveria është mafioze, kriminale dhe se ka kryer grusht shteti, se ne po e bëjmë Besëlidhjen e Dytë për të shpartalluar grushtin e shtetit dhe për të mirën e shqiptarëve.

Berisha: Këtu duhet të këmbëngulim më shumë sesa për Kushtetutën pasi këtu pakkush e çan kokën për Kushtetutën, shumica nuk e njohin fare atë. Njerëzit mblidhen po i joshëm duke iu thënë se në 2 mars përmbyset pushteti dhe ata fillojnë e shohin veten si punonjës dogane, policie financiare e ku di unë tjetër, çfarëdo vendi ku besojnë se mund të bëhen pare. Do të komunikojmë vazhdimisht për këtë problem.

Ndërsa biseda mbaroi dhe telefonat u mbyllën, Berisha po mendonte se një dështim tjetër i qëllimeve opozitare në 2 mars do ta forconte akoma më shumë Ramën, një fitore e arritur do të dëmtonte rëndshëm Bashën, ngaqë do të përforcohej mendimi se ai s’ka asnjë vlerë si drejtues opozite. Nga ana tjetër, Presidenti filloi të sillte në mendje mundësinë që veprimeve të tij në 2 mars, shumica parlamentare do të mund t’iu përgjigjej duke e shkarkuar në vend dhe duke mos e lënë të kthehet më në Presidencë e, ndërkohë, funksionet e tij t’ia besojë Kryetarit të Kuvendit. Gjithë gjasat janë, mendoi ai, që ndërkombëtarët të përkrahin pushtetin dhe atëherë burgu do të ishte pika fundore për kreun e shtetit.

Si t’ia bënte, pra?!

****

