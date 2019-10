Qeveria e PPP-ve

Gjithsecila qeveri mbart emrin që meriton. Ky është një postulat i politikës dhe kësaj nuk i shpëton as qeveria Rama 1 dhe, për më tepër, qeveria Rama 2.

Qeveria e viteve 1992 -1997, megjithë përpjekjet e shefit të saj për të shpëtuar të pamundshmen, ajo do të mbetet si qeveria e fajdeve, ndërsa presidenca si e vitit të prapshtë 1997.

Qeverisjet socialiste në tetë vitet e ardhshme do të mbeten si të sherreve brenda vetes, por edhe të përkrahjes së luftës në Kosovë.

Qeveria Berisha ishte ajo që u hapi rrugën koncesioneve, por nuk do të hiqet kurrë nga ajo krimi i Gërdecit, ku gjysma ishte familjare e gjysma kryeministrore, si dhe krimi i 21 janarit.

Qeveria e tashme është ajo e PPP-ve, që befas u ngjiz në fjalorin financiar dhe politik, për të bërë, në një të ardhme jo shumë të largët, gjëmën financiare dhe, jo shumë larg, edhe përplasjen politike.

Tani, thuajse gjithçka është dhënë me koncesion, të kërkuar dhe të pakërkuar: qindra milionë euro po derdhen në duart e pak vetëve, të cilët, janë bërë tiranët e vërtetë të shtetit dhe përndjekësit më mizorë të pasurive të përbashkëta. Në fare pak vite, tek një grusht njerëzish janë grumbulluar pasuritë vitale të këtij vendi: kromi dhe bakri, nafta dhe rrugët, shëndetësia e tani filloi edhe historia e kultura shqiptare; komunikacioni dhe tregjet, me turizmin dhe ndërtimin e nuk është çudi, që pas pak muajve të jenë në duart e këtij grupi oligarkësh, të cilët shpejt do të kenë shpallur edhe kredon e tyre haptas, sepse një ligj kurban i popullit u miratua ditët e fundit, përmes krijimit të Korporatës Shqiptare, një oktopod që kokën e ka në qeveri dhe këmbët do të mbërthejnë shtetin.

Të gjitha rrugët e tanishme, ku derdhen qindra milionë euro, janë në duart e oligarkëve pëpëpëistë, që nga Rruga e Arbrit dhe deri tek ato që do të fillojnë së shpejti, si Milot –Balldren, në të cilat mbivlera e shtuar është thujase dy herë më e madhe se sa vlera reale; në duart e një grupi njerëzish janë të gjitha koncesionet në shendetësi, ku përsëri derdhen dhjetë ra milionë euro dhe, për fat të keq, megjithë përpjekjet e tashme, pak gjë ose aspak nuk ka ndryshuar. Nga një shëndetësi falas, e propaganduar gjashtë vite e gjysmë më parë, tani kemi një ushujzë që thith e thith nga paratë e shtetit, që në fund të fundit, nuk janë asgjë tjetër, veçse paraja e njerëzve të zakonshëm. Oligarkëve shteti u fal dhjetra milionë euro, me një vendim të çuditshëm dhe pastaj u shtrin dorën për 4 milionë euro, ndihmë varfanjakëve.

Tani është koha të bëhen llogaritë e qarta. Ka disa kohë që në DITA po sillen shembuj të rëndë abuzimi me PPP-të e turpshme; po sillen dëshmi se si dhjetra e qindra milionë euro, shpesh herë edhe për punë të parealizuar, rrëshqasin nga shteti drejt oligarkëve, dhe pak kush mund të besojë se shtetarët tanë janë kaq të ndershëm dhe e bëjnë këtë thjeshtë për zhvillim; afishimi i të vërtetave të abuzimeve të mëdha nuk kanë të bëjnë me qëndrimin e gazetës DITA ndaj njerëzve që e përbëjnë qeverinë, të cilën e kemi mbështetur edhe përtej mundësive, por me zbardhjen e të vërtetës, si një qeveri e së majtës është tashmë qeveri e oligarkisë financiare, se si është krijuar binomi i rrezikshëm, politikë e lartë – oligarki e fuqishme, dhe si po ngrihet humnera e papërmbajtshme mes njerëzve të zakonshëm dhe shtresës së lartë qeverisëse.

Katër gjëra janë të rëndësishme në gjithë këtë tollovi financiare e politike:

1.A janë të domosdoshme të gjitha këto koncesioneve financiare, ose PPP-të, të kërkuara dhe të pakërkuara dhe a sjellin fitim për njerëzit e zakonshëm? Një shembull:

Ka shumë vite që i gjithë sektori i naftës nuk është më pronë e shtetit. Atë e kanë në duart e tyre një grusht njerëzish, emërtesa e të cilëve rrjedh sipas viteve dhe adresa e tyre, më shpesh, është në parajsa fiskale. Ka filluar që në qeveritë Nano e Berisha dhe vazhdon të thellohet gjithnjë e më shumë.

Humbjet janë të pashembullta: shteti nuk është i aftë ose bën sikur nuk është i aftë as të bëjë kontroll të sigurtë financiar, të nxjerrë fitimin e tij, dhe, përmes këtij fitimi, të investojë në jetën e njerëzve.

Çfarë kanë fituar njerëzit, shteti, ekonomia, zhvillimi, në të gjithë këto vite nga koncesionet në naftë? Thuajse asgjë. Shpesh herë edhe kanë humbur. Shteti ka humbur, pasi, me naftën e nëntokës së vendit të tij, paguan edhe detyrime e shprish kontrata; qytetarët kanë humbur, pasi, megjithëse e dinë se vendi ka naftë, ata paguajnë për mjetet e tyre çmimet më të larta në rajon, e nga më të lartat në Europë.

Është i njohur Fondi Sovran i Norvegjisë, i njohur si Fondi i Naftës. Është fond shtetëror, që ndërton jetën e brezave të ardhshëm; nuk është në duart e oligarkëve. Çdo norvegjez ka në këtë fond, të paktën, 200 mijë dollarë dhe fondi rritet. Po një qytetar shqiptar çfarë përfiton nga Nafta e vendit të tij? Asgjë! Po shtetarët? Shikoni vilat e pasurinë e tyre dhe kuptojeni se një pjesë ka ardhur edhe nga nafta!

Mban kush përgjegjësi? Askush! As nga qeveritë që shkuan dhe as nga e tashmja! Faji nuk njihet. Përkundrazi, pas ndërhyrjeve të oligarkëve që kanë përfituar, ata, që e dorëzuan pasurinë e shtetit në fare pak duar, dërgohen në institucione të rëndësishme financiare e bankare.

Ka kaq ditë që flitet për abuzimet e mëdha në sektorin e shëndetësisë. Koncesionet më të mëdha dhe më të rrezikshme dhe gërryese, janë dhënë pikërisht në kohën kur ministër i shëndetësisë ishte zoti Ilir Beqaj, i afërt me shefin e qeverisë dhe shpesh herë dora e tij e djathtë. Këto koncesione, edhe kur u janë dhënë njerëzve të panjohur, me financime tejet modeste, shpesh qesharake, dhe që përditë saktësohen si dëmprurëse të pazakonta, nuk sjellin asnjë përgjegjësi për ish ministrin, e as për kënd tjetër në qeveri. Tani, për t’i ikur krejt përgjegjësisë, qeveria e delegoi “kopilin” e PPP-ve në derën e parlamentit kukull, që edhe kur e ngre dorën, pyet përse ishte fjala!

Rruga e Kombit është, po ashtu, një shembull ulëritës vjedhjesh, mashtrimesh dhe pasurie. Ministër i kohës ishte shefi i opozitës së tashme, që çirret gjithë ditën e pushon gjithë natën, për korrupsionin. Rruga e Kombit është dëshmia se si vidhet në emër të kombit! Lulzim Bashës nuk i hyri asnjë gjemb në këmbë, as nuk u mërzit e as nuk e prishi gjumin. Supën e darkës e hëngri si zakonisht, pasurinë e shtoi marrëzisht. Socialistët që erdhën në pushtet i thanë, je djalë i mirë, hajde merri edhe nja 15 milionë euro, kësaj here, bashkë me vjehrrin!

Përderisa nuk do të kemi ndëshkim, PPP-të do të shtohen dhe do të jenë humnera e ekonomisë sonë.

2-Kemi dorëzuar thuajse të gjitha pasuritë e nëntokës në disa pak duar, të cilat janë bërë tashmë të paprekshme dhe joshëset e qeverisë. Miniera të mëdha të kromit, të bakrit, të cilat kanë qenë vitale edhe në kohë të vështira, tani u janë “dhuruar” për një grusht dollarë; investimet që bëhen atje janë minore, fitimet e mëdha, por për një grusht njerëzish. Dikur, jo shumë larg në vite, bakri i Shqipërisë përpunohej në të gjitha instancat dhe shitej jo si mineral për disa të pasur, por i kthyer në tela dhe kabllo, shpesh herë të një cilësie shumë të lartë. Ishin të punësuar mijra njerëz. Dhjetëra mijë ra. Vetëm në Uzinën e Telave dhe Kabllove në Shkodër ishin disa mijë ra specialistë, tani kanë mbetur vetëm një grusht njerëzish, më shumë roje se sa punonjës.

Shteti, nëse kërkon të jetë vërtet shtet, mendon për të nesërmen, për të gjithë, e jo vetëm për një grusht njerëzish.

Tani ka ardhur koha, në mos ka ikur, që PPP-të, jo vetëm të ndalojnë, por edhe të ketë saktësime për të ardhmen e tyre. Duhet pyetur se cili është përfitimi; është më fitimprurëse nëse një sterilizim mjetesh në spitalet shqiptare do e bëjë shteti apo privati; duhet bë rë pyetja, përse shpesh herë fiton ai që kërkon më shumë dhe ku janë lidhjet e tij; si është menduar për të nesërmen?

Sepse pasuritë e këtij vendi nuk janë pronë e një grupi njerëzish, të cilët sot janë në qeveri e nesër në opozitë, e as një grupi oligarkësh, që po rrëmbejnë gjithçka, që nga nëntoka e deri tek rëra e plazheve.

3-Kush përfiton prej tyre?

Le të marrim rastin më ekstrem dhe më të pamundshëm. Asnjë zyrtar qeverie nuk përfiton. Të gjithë janë të ndershëm dhe mendojnë se kjo është rruga e vetme për të ndritur këtë vend! E di, është e pabesueshme të mendohet kështu, por, një hipotezë kalimtare!

Nuk përfitojnë vetëm një grusht njerëzish, që quhen biznesmenë, por që janë krejt ndryshe nga kaq. Nëse puna e tyre është e ndershme, hallall t’i kenë. Ndoshta, ka edhe të tillë.

Kur u vendos të ndërtohej një pjesë e Unazës së Madhe, pjesa e luanit iu dha një ndërtuesi, njeri i afërt i Berishës dhe Bashës, që u bë shpejt edhe i Ramës. I fshehur pas një mashtrimi, ngritur, gjoja, nga një djalë i ri, që shteti ia hapi rrugët të ikte, është thënë shpesh herë që ndërtuesi, nga 10 milionë eurot e menduara, mund të merrte pak ose shumë pak; pjesa tjetër do të ndahej në njerëzit e politikës së lartë, ndërsa ai vetë do të shpërblehej përmes një koncesioni të një pjese autostrade.

Nëse doni të dini se cilët përfitojnë, ndiqni paranë – dhe paraja të thotë, ndiq vilat, ndërtimet, pasuritë… dhe do e gjesh përse bëhen këto koncesione.

4 – Së fundi, megjithëse, si pak herë, të gjitha institucionet ndërkombëtare financiare, por edhe të sigurisë, i kanë thënë qeverisë, boll me PPP-të, pasi vendi mund të shkojë drejt humnerës dhe destabilizimit, qeveria e vazhdon këtë rrugë kokëfortësisht.

Të jenë jenë budallenj ata të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bakës Botërore dhe vetëm këta, “tanët”, janë të aftë?

Nuk e di qeveria se një ditë të ardhshme, nga mungesa e mundshme e likuiditetit, sidomos pensional, por edhe të rrogave në sektorin shëndetësor, gjërat mund të dalin jashtë kontrollit?

Sinjalizimet vijnë gjithandej, nga brenda e jashtë Shqipërisë, të vetmit që nuk dëgjojnë nga ai vesh janë qeveritarët.

Të djeshmit ia hodhën pa u lagur, po të tashmit?

Dita