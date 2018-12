Nikolla fton studentët për “dialog, jo në shesh”, Rama i “përshëndet”

Ministrja e Arsimit Sportit dhe Rinisë Lindita Nikolla është shprehur e gatshme të takohet me studentët por ka deklaruar se nuk mund të shkojë tek ata në shesh.

Në një aktivitet në Parlament, ministrja Nikolla është pyetur për protestën e studentëve, të cilët janë çuar në një lëvizje të fuqishme në të gjithë vendin.

“Jam e gatshme të takohem kudo me studentët, por nuk është etike që unë të shkoj në shesh tek ata”, ka deklaruar Nikolla.

Ajo tha se, Këshillat Studentorë mund të reagojnë për çdo gjë.

“Po vij nga inspektimi në disa godina. Ku do të shpenzohen 18 milion euro me kushte dhe standarde të mira. Përveç ndihmës nga partnerëve dhe buxheti i i qeverisë shqiptare do krijohen kushte të mira dhe Shqipëri do të behet me ligj për rininë. Kam bëre një tur me dëgjesa dhe do kërkojmë llogari sesa dhe si te gjithë aktorët kanë realizuar përgjegjësitë e tyre Arsimi cilësor mbetet sfidë dhe kemi shumë për të bërë, por reforma po jep frytet e saj”, deklaroi Nikolla.

Ajo deklaroi sërish se beson fort se studentët kanë të drejtë.

“Besoj fort se studentët kanë të drejtë. Protesta është legjitime dhe ka qenë katalizator që të hapim dialog për arsimin e lartë. Sa janë të përputhshme kurrikulat dhe shumë çështje të tjera. Jam e gatshme dhe ky moment shërbeu për një moment të ri reflektimi nga unë e para. Studentët duhet të jenë njerëz që të dinë shumëçka që ndodh në Universitete. S’kam asnjë problem të dal të takohem në fushë as në mal, por mendoj nuk është etike që të merresh vesh në atë mënyrë. Të vendosemi ne kushte të paqta dhe për të dëgjuar njëri tjetrin e për tu parë në sy. Jam duke pritur që Këshillat Studentorë si të duan ata të sjellin përfaqësuesit e tyre dhe të diskutojmë shumëçka. Kjo nuk është tërheqje është adresim. Të zgjedhin rrugën e tyre për te qëndruar ne sheshe dhe mejdenan por duhet të fillojmë dialogun.”, theksoi ministrja.

Ndërkohë edhe hryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale për protestën e studentëve që po mbahet para ministrisë së Arsimit.

Rama ftoi studentet në një takim të hapur, por pa drejtues e padagogë.

“Një përshëndetje studentëve që sot janë në rrugë. Uroj që të kenë vullnetin për të protestuar për edhe për të dialoguar. Shqetësimi adresohet përmes dialogut. Dua që ta dinë se kam shumë për t’u thënë por patjetër kam shumë për t;i dëgjuar ballë pa përballë pa administratorë, pa pedagogë. Studentët që i zgjedhin vetë. Prej 5 vitesh kemi garantuar protestën pa plumba apo prej hakmarrjes politike. Protesta e ka pasur të garantuar pacenueshmërin e statusit të saj. Unë dua që ata ta dinë se kam shumë për ti dhënë, por patjetër kam shumë dëshirë t’i dëgjoj, ballë për ballë, pa censurë për opinionin publik, pa drejtues, pa administratorë, pa pedagogë. Pra studentët e zgjedhur prej vetë protestuesve si të duan dhe kë të duan, pa asnjë filtër partiak apo administrativ. Si kryeministër dhe student protestues, duke dëgjuar njëri-tjetrin dhe duke u bërë bashkë mund ta përshpjetojmë punën kolosale në të mirë të Universitetit. Eshte e drejta e pacenueshme e studentëve të qëndrojnë në rrugë. Kjo zyrë është e imja, por pushteti i kësaj zyre është i kujtdo”, deklaroi Rama

l.h/ dita