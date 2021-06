Qeveria ka harruar njeriun dhe nivelin e tij të jetesës!

Dihen pensionet,

dhe rrogat tona,

me to s’ushqehet dot,

as milingona!

Njerëzit e shikojnë jetën,

plot me frikë,

ushqimet kushtojnë,

më shumë se në Amerikë!

Për çdo qeveri në Botë,

niveli i jetës është kryesori,

njeriu i mirë vuan varfërinë ekstreme,

milionat të gjitha i mbledh horri!

Mos u mundoni të gjeni,

një borgjez të mirë,

ata që të gjithë janë,

njerëz të pamëshirë!

Shumica e individëve,

në këtë palo Katund,

partinë e Edi Ramës,

votojnë pa fund!

E votojnë jo se është i zoti,

dhe i pastër qelibar,

por se përballë tij konkurron,

një sekt i zi dhe barbar!

Këtu -ku fati ynë,

u bë gogël,

Rama votohet,

si e keqja më e vogël!

Në çdo qelizë të saj,

qeveria është zhytur në korrupsion,

gjithnjë bie e bie,

e s’ngrihet niveli i jetës sonë!

Në vite u bindëm,

për ata që janë zgjedhur,

pushtetin e duan,

vetëm për të vjedhur!

Këtu milionieri,

nuk bëhet me punën e tija,

po nga qokat që i bën,

atij qeveria!

Në këtë varfëri,

ne kemi përfunduar,

mbasi gjithë pasuritë e vendit,

në fare pak duar kanë përfunduar!

Nëse një ditë të bukur,

nga Saranda në Shkodër do t’u çojë fati,

me qindra herë do t’u dalë përpara,

emri i famshëm “Kastrati”!

Ky miliarder mes mizeries,

në djepe floriri s’është tundur,

pa qokat e mëdha të qeverisë,

kaq pasuri do ta kish të pamundur!

Këtë individ as e njoh-as më njeh,

nuk kam asgjë kundër tija,

po ky rast tregon se milionierët,

këtu i bën qeveria!

Ka afro dhjetë vjet,

që ka ikur Ujku i Tropojës,

po këtu flitet akoma,

për bukën e gojës!

Që të dalim nga kjo skëterrë,

e të mos rrojmë si milingona,

duhet t’i bëjmë qeverisë presion maksimal,

për të fituar me çdo kusht të drejtat tona!

A.DUKA