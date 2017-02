Qeveria miratoi një sërë vendimesh të rëndësishme

Këshilli i Ministrave ka marrë sot një sërë vendimesh të rëndësishme .

Qeveria vendosi shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtesat e varrezave publike Sharrë”, Tiranë.

Qeveria vendosi për dhënien e pensionit të posaçëm shtetëror z. Ilir Pernaska, në masën e katërfishit të pensionit social.

Qeveria vendosi pёrcaktimin e rregullave për prodhimin, shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transporti rrugor.

Qeveria vendosi kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të pasurisë me nr.2/292, vol.35, fq.3, zk.8160, me emërtimin “Parku i lojërave për fëmijë në rrugën e Elbasanit”, me sipërfaqe 3 186 (tre mijë e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë) m², në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në funksion të ushtrimit të veprimtarive në fushën e përgjegjësisë së këtij institucioni, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet, në momentin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

Qeveria vendosi shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës së gazit”, Bashkia Divjakë.

Qeveria vendosi përcaktimin e procedurave të dorëzimit vullnetar të armëve të zjarrit të çdo lloji dhe trajtimin e tyre nga strukturat e Policisë së Shtetit

Qeveria vendosi kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Vlorë, të disa objekteve dhe të sipërfaqeve truall funksional prej 22 009 (njëzet e dy mijë e nëntë) m² dhe prej 3 690 (tre mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) m², me sipërfaqe të përgjithshme 25 699 (njëzet e pesë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë) m², brenda territorit të pronës nr.904, me emërtim “Akademia e Detarisë”, me vendndodhje në Skelë, Vlorë, për ta përdorur për nevoja urbanistike, për zbatimin e projekteve për ndërtimin e rrugës “Lungomare” dhe për ndërtimin e unazës së qytetit Vlorë.

Qeveria vendosi kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Shijak, të pronës nr.1131, me emërtim “Ish-spitali”, me vendndodhje në Shijak, për ta përdorur për ndërtimin e një qendre të shërbimeve të integruara, për realizimin e funksioneve dhe të shërbimeve administrative, ekonomike, socialkulturore, të shëndetit publik dhe për kryerjen e funksioneve të veta, në interes të komunitetit në territorin e Bashkisë Shijak.

Qeveria vendosi kalimin e së drejtës së pronësisë për parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre

Qeveria vendosi miratimin, në parim, të marrëveshjes së angazhimit për zhvillimin e tregut të gazit dhe të marrëveshjes për përfitimet vendase, të lidhura ndërmjet Republikës së Shqipërisë, e cila vepron nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik.

Qeveria vendosi caktimin e anëtarëve, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për turizmin, në Komisionin e Përzgjedhjes së Projekteve në Turizëm, si më poshtë vijon:

– Z. Gentian Këri, Sekretar i Përgjithshëm, kryetar;

– Znj. Mirela Muça, Drejtor i Përgjithshëm i Zhvillimit Ekonomik dhe Integrimit, anëtar;

– Z. Ardit Çollaku, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë

Kombëtare të Turizmit, anëtar;

– Znj. Suzana Stefa, Drejtor i Financës, anëtar;

– Z. Redi Baduni, Drejtor i Politikave dhe Planifikimit

të Turizmit, anëtar.

Qeveria vendosi edhe caktimin e anëtarëve, përfaqësues të shoqatave në sektorin e turizmit, në Komisionin e Përzgjedhjes së Projekteve në Turizëm, si më poshtë vijon:

– Znj. Matilda Naço, Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA), anëtar;

– Z. Shkëlqim Rama, Shoqata e Guidave Shqiptare, anëtar