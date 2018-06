Qeveria zhvendoset në Durrës, sonte festohet 27-vjetori i themelimit të PS

Qeveria ‘Rama 2’ do të zhvendoset në qytetin bregdetar të Durrësit në mbledhjen e radhës dyditore.

Mbledhja do të nisë pasditen e sotme në orën 16:00, ndërsa më pas do të ketë një deklaratë nga Rama në lidhje me vendimet që janë marrë.

Pasdite do të ketë një takim me qytetarët në kuadër të ‘Llogaridhënies’, ndërsa në mbrëmje do të festohet 27-vjetori i themelimit të Partisë Socialiste.

o.j/dita