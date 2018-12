QSHA: Datat e testimit për 8 specialitetet mjekësore

Gara për licencat e reja në mjekësi do të nisë javës së ardhshme. Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka konfirmuar tashmë kalendarin me datat e provimeve të shtetit për të gjitha specialitetet mjekësore, kandidatët e të cilave do të garojnë për të fituar lejen e ushtrimit të profesionit.

Rezultatet kaluese të këtij provimi janë vendimtare për t’u pajisur me licencën përkatëse, me të cilën mund të aplikohet për vendet e lira të punës të raportuara nga strukturat mjekësore publike dhe ato private në vend.

“Për të gjithë kandidatët aplikantë për provimet e shtetit për profesionet e rregulluara të: mjekut, farmacistit, stomatologut, mamisë, fizioterapistit, logopedistit, teknikut të imazherisë dhe teknikut të laboratorit bëhet me dije se testimet e shtetit për këto profesione të rregulluara do të zhvillohen brenda periudhës kohore nga java e tretë e muajt dhjetor 2018, deri në javën e katërt të muajit janar 2019. Provimi i shtetit do të zhvillohet në godinën e Qendrës së Shërbimeve Arsimore”,bëjnë me dije autoritetet e kësaj qendre.

Afatet e testimit

Të parët që do i nënshtrohen provimit të shtetit për të fituar lejen e ushtrimit të profesionit janë farmacistët, të cilët do të garojnë në datat 19 dhe 20 dhjetor. Një ditë më pas do të nisë testimi për licencimin e mjekëve të rinj, i cili do të vijojë për dy ditë me radhë.

Deri në mbyllje të muajit dhjetor këtij testimi do i nënshtrohen edhe kandidatët e profilit mami, teknik imazherie, dhe teknik laboratori. Më pas provimet e shtetit do të rinisin në janar, ku përkatësisht në datën 3 janar do të kalojnë në provim për licencën stomatologët e rinj, për të vijuar më tej me specialitetet e tjera sipas kalendarit të datave të përcaktuara nga QSHA.

Datat e testimit për secilin specialitet i gjeni të detajuara në tabelën bashkangjitur shkrimit. Si shkak i numrit të lartë të kandidatëve që janë në pritje të licencimit, për infermierët testimet do të vijojnë për nëntë ditë me radhë, duke nisur nga data 9 janar, për të përfunduar në datën 21 janar.

Provimet do të zhvillohen me tre turne gjatë ditës. Në këto kushte, secili kandidat duhet të paraqitet për të dhënë provimin e shtetit në oraret e përcaktuara, të cilat gjithashtu do të bëhen publike nga Qendra e Shërbimeve të Arsimit gjatë ditëve në vijim.

Vlerësimi i testimit

Kandidatët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës.

Sipas rregullores, nëse një kandidat nuk paraqitet në provim, ose tërhiqet përpara fillimit të tij, atëherë provimi nuk vlerësohet si i kryer. Autoritetet drejtuese të kësaj qendre bëjnë me dije se pjesa dërrmuese e këtyre të rinjve, kthehen në garë për licencën për të disatën herë, pasi kanë dështuar në sezonet e provimeve të zhvilluara përgjatë sezoneve të shkuara.

“Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin përkatës të akredituar të studimit, si dhe kualifikimet profesionale në atë profesion, të cilat duhet të vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara nga institucionet përgjegjëse brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për profesionet e rregulluara”, bëjnë me dije ekspertët e QSHA-së.

Nëse kandidati nuk e merr provimin me herën e parë, kur ta rijapë atë sërish, duhet të paguajë një tarifë edhe më të lartë. Tarifa vjen në rritje, për çdo provë të dështuar të kandidatit.

Kujdes në ditën e provimit!

Për të mos rrezikuar përjashtimin, ditën e testimit duhet të paraqiteni në ambientet e kësaj qendre 30 minuta para fillimit të provimit të shtetit. Ndërkohë që duhet të keni detyrimisht me vete këto dokumente:

“Kartë Identiteti për pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal si dhe kopje të tyre), faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit të derdhur në një nga bankat e nivelit të dytë”.

Duhet të bëni kujdes, pasi mungesa e një prej këtyre dokumenteve ju penalizon duke ju lënë jashtë testimit, çka do të thotë se duhet të prisni sezonet e vitit të ardhshëm për të hyrë sërish në testin e licencës, duke humbur kështu shanset për të aplikuar përgjatë kësaj periudhe për vendet e lira të punës në spitalet dhe qendrat mjekësore të tjera.

Pyetjet orientuese

Sikundër dihet tashmë, testimi do të jetë i informatizuar dhe çdo kandidat duhet të paraqitet në ambientet e kësaj qendre, në ditën e përcaktuar për specialitetin e tij, për të plotësuar testin me alternativa online.

Për t’u ardhur në ndihmë kandidatëve, QSHA ka detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të kësaj qendre.

Ndryshimi për pjesëmarrjen në provimet e shtetit

Ndryshe nga sa ka ndodhur në sezonet e shkuara, hiqet penalizmi për kandidatët që nuk arrijnë të marrin provimin edhe pas 5 tentativash. Këta kandidatë nuk e humbasin më të drejtën e ushtrimit të profesionit, edhe pse mund të dështojnë në provën e pestë.

Me ndryshimet e bëra në ligjin përkatës të profesioneve të rregulluara, asnjë profesionist nuk do të humbasë të drejtën për të ushtruar profesionin në specialitetin përkatës, pavarësisht faktit se sa herë do të hyjë në testin e licencës.

“Për kandidatët pjesëmarrës në provimin e shtetit në të gjitha profesionet e rregulluara, për çdo herë pjesëmarrje mbi herën e pestë, tarifa e shërbimit në favor të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, do të jetë 25, 000 lekë”, saktësohet në vendimin e miratuar nga qeveria, i cili i lejon këta kandidatë që të hyjnë në provimet e shtetit edhe më shumë se pesë herë.

Ndërkohë që më parë, kush nuk arrinte të merrte pikët kaluese deri në herën e pestë të pjesëmarrjes në provimin e shtetit, nuk mund të ushtronte më profesionin për të cilin ishte diplomuar.

Ja sa kushtojnë provimet e licencave të reja:

Tarifa për kandidatët që e japin për herë të parë provimin e shtetit është 10,000 lekë.

Tarifa për kandidatët që e japin për herë të dytë provimin e shtetit është 12,500 lekë.

Tarifa për kandidatët që e japin për herë të tretë provimin e shtetit është 15,000 lekë.

Tarifa për kandidatët që e japin për herë të katërt provimin e shtetit është 17,500 lekë.

Tarifa për kandidatët që e japin për herë të pestë provimin e shtetit është 20,000 lekë.

Tarifa për ata që e japin për herë të gjashtë, e më shumë, provimin e shtetit është 25,000 lekë.

Tarifa për kandidatët që e japin provimin e digjitalizuar të specializimeve, apo provime të tjera do jetë 5000 lekë

DITA