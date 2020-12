QSHA: Periudha e aplikimeve të radhës për Maturën Shtetërore do të bëhet në datat 14-18 dhjetor, nis sot plotësimi i formularëve A1 dhe A1Z

Pranvera Kola

Maturantët që nuk kanë arritur dot të plotësojnë formularin A1 dhe A1Z kanë edhe një shans të dytë për të bërë aplikimin online në portal. Në urdhërin më të fundit të marrë Qendra e Shërbimeve të Arsimit bën me dije se do të ketë një periudhë tjetër aplikimesh, duke nisur nga dita e sotme, e deri në 18 dhjetor.

Formularin A1 duhet duhet ta plotësojnë të gjithë maturantët që mbyllin studimet e shkollës së mesme përgjatë vitit 2021. Krahas të dhënave të tjera të kërkuara, në këtë formular maturantët duhet të përzgjedhi lëndën që do të japin si provim me zgjedhje.

Ndërsa Formularin A1Z mund ta plotësojnë kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para 2021-s dhe që kanë detyrim për të dhënë një, ose disa provime të maturës, kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm jashtë vendit, të cilët pasi kanë bërë njehsimin e diplomës në komisionin përkatës të QSHA-së dhe rezulton se kanë detyrimin për të dhënë një, ose disa provime të maturës, si dhe kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme në Shqipëri, ose jashtë vendit, që nuk kanë detyrim për të dhënë provime të Maturës 2021, por që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në universitetet publike, apo private përgjatë vitit të ri akademik. Për të bërë plotësimin e formularit A1Z, kandidati duhet të paraqesë tek mbikëqyrësi një vërtetim të lëshuar nga Komisioni i Maturës Shtetërore dhe Zyrës Vendore të Arsimit, i cili pasqyron provimet që ai ka dhënë, si dhe rezultatet që ka marrë në to. Vërtetimi krahas gjeneraliteteve duhet të ketë edhe këto të dhëna: provimet e detyruara dhe notat e përshkallëzuar të marrë në secilin prej tyre, si dhe notën e përshkallëzuar të marrë në provimin lëndës me zgjedhje.

Edhe për Maturën Shtetërore 2021 katër janë provimet që maturantët do të zhvillojnë. Konkretisht, bëhet fjalë për 3 provime të detyruara, që do të zhvillohen në lëndët: gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë, dhe gjuhë e huaj e parë, si dhe një lëndë që do të jepet si provim me zgjedhje, e cila do të përzgjidhet sipas preferencave të maturantit nga lista zyrtare e miratuar nga MASR për çdo profil shkollor: shkollat e mesme të përgjithëshme, ato artistike, si dhe shkollat profesionale. Sa i takon provimit me zgjedhje, maturanti duhet të zgjedhë këtë lëndë nga lista e 8 lëndëve të miratuara për nxënësit e shkollave të mesme të përgjithshme, 3 lëndë për shkollat artistike, si dhe 38 lëndë për maturantët e shkollave profesionale. Nga lista zyrtare e lëndëve të miratuara, maturanti ka të drejtë që të zgjedhë vetëm një lëndë për ta dhënë si provim me zgjedhje. Për shkollat profesionale bëhet e ditur se teoria profesionale është e zbërthyer sipas indeksit të shkollave. Maturantët e shkollave profesionale lëndën me zgjedhje duhet ta përzgjedhin detyrimisht nga lista që është e përcaktuar vetëm për këtë profil shkollash.

Lista e lëndëve me zgjedhje për gjimnazet e përgjithshme

Kimi Fizikë Biologji Histori Gjeografi Qytetari dhe Psikologji Filozofi dhe Sociologji Ekonomi

Lista e lëndëve me zgjedhje vetëm për shkollat artistike

Histori Baleti

Histori Arti

Histori Muzike

Lista e lëndëve me zgjedhje vetëm për shkollat profesionale