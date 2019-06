QSUT: U arrit mirëkuptimi, puna do të vazhdojë normalisht

Këtë të enjte, mjekët specializantë pranë QSUT kanë deklaruar se do të bojkotonin punën nëse nuk iu plotësoheshin disa kushte.

Në lidhje me këtë deklaratë ka reaguar QSUT me një njoftim, ku thuhet se pas një takimi të zhvilluar me mjekë specializantë u arrit mirëkuptimi për disa pika të rëndësishme dhe se puna do të vazhdojë normalisht.

Njoftimi i QSUT:

Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” sqaron lidhur me lajmin e shpërndarë në media “mjekët specializantë në QSUT do të bojkotojnë shërbimin e rojeve” se ditën e sotme datë 27.06.2019 një grup specializantësh të shërbimit të Kirurgjisë zhvilluan një takim me drejtuesit e QSUT ku u bisedua lidhur me disa kërkesa të tyre për mbarëvajtjen e punës në shërbimin e tyre.

Gjatë takimit u sqaruan disa pika nga kërkesat e grupit të specializantëve si dhe u ra dakord që në ditët në vijim të bisedohet për zgjidhjen e pikave të tjera.

Ky komunikim mes drejtuesve të QSUT dhe një grupi mjekësh specializantë të shërbimit të Kirurgjisë nuk ndikon aspak procesin e punës në këtë shërbim si dhe nuk cënon shërbimin ndaj pacientëve që është në fokusin e punës tonë të përditshme.

