Queiroz sulmon Ronaldon: Futbolli portugez nuk lindi me të

Që ndeshja mes Portugalisë dhe Iranit, me këtë të fundit që ka Carlos Queiroz në pankinë, do të shoqërohej me polemika kjo ishte thuajse e ditur.

Ajo që ishte më pak e parashikueshme, ishte përplasja mes Queiroz e ish-skuadrës së tij që e drejtoi edhe në botërorin e 2010.

Portugalia barazoi me Iranin 1-1 në një sfidë në të cilën edhe mund të ishte eliminuar dhe këto polemika nuk kishin të bënin vetëm me kartonin e kuq të munguar të Cristiano Ronaldos.

Në fakt Queiroz, që e ka stërvitur yllin e Realin e Madridit, ka për t’i thënë diçka më shumë dhe nuk janë komplimenta.

Sipas të përditshmes ‘AS’, shkaku i indinjatës së Queiroz është se Ronaldo dhe Quaresma preferuan që të evitonin qëllimisht takimin me të në përfundim të ndeshjes.

“Nuk e identifikoj veten me disa persona që nuk përshëndesin një trajner që për 12 vjet ka qenë në shërbim të kombëtares portugeze – tha Queiroz – kam fituar tituj evropianë e botërorë përmes reformave dhe ideve të reja. Historia e Federatës Portugeze të Futbollit nuk u krijua në ishullin e Madeirës me Cristiano Ronaldon, por është një histori që është krijuar shumë kohë më parë dhe vlerat që më transmetuan Augusto, Shimoesh, Eusebo, Humbero Coelho nuk janë ato aktuale. Nuk them që vlerat e futbollistëve të sotëm janë të gabuar, por nuk janë të miat e të shumë personave të tjerë”.

Mësohet se kjo armiqësi mes Queiroz e Ronaldos lindi pikërisht në Botërorin e 2010, kur Ronaldo akuzoi hapur trajnerin për eliminimin e Portugalisë nga Spanja që fitoi 1-0 me gol të Villas. Që nga ai moment, sipas “AS”, Queiroz nuk ia ka dhënë më Ronaldos votën në garën për topin e Artë duke preferuar gjithnjë Lionel Messin.

a.s/dita