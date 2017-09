Qytetari kërkesë Ramës: Futi një diktaturë që ti bombardosh. Kryeministri: Rritu dhe pak o tigër

Kryeministri Edi Rama me anë të një statusi në “Facebook”, një ditë me parë ka reaguar lidhur me prishjen e kullës së Prek Calit ku shkruante: Unë prishësi i kullës së Prekë Calit? Bosh se bosh u mbeti koka o të shkretë që veç shani për çka sajoni vetë, s’ka derman për ju vajmedet ”.

Por në këtë status Rama, ka marrë shumë komente nga ana e qytetarëve. Një ndër komette që bie në sy është i një qytetari i cili i shkruan që ta fusë vendin në diktaturë.

Qytetari:

“Sherr me grekun dhe tani me gegët, ndërsa….”, reagon i habitur Rama: Ç ‘është ky sherr me gegët o Suzanë?!

Por të shumtë kanë qenë qytetarët që i kanë komentuar, jo vetëm për situatën në fjalë por edhe për çështje të tjera. Një ndër qytetarët i shkruan për prishjen e banesave në Shkozë, ndërsa një komentuese i shkruan për varfërinë. Nga ana e tij vetë kryeministri nuk ka nguruar pa u kthyer përgjigje.

Replikat

Qytetari:

Rama: Per Shkozen eshte shume e qarte Roni, s’ka asgje per te kthyer pergjigje: Jane ndertime pa leje ne mes te nje rruge kryesore te Tiranes dhe duhet te prishen, nderkohe qe banoreve Bashkia e Tiranes duhet t’u ofroje bonus qeraje si te pastrehe! Familjet kete e dine prej kohesh dhe s’ka asnje shans as per ta dhe as per askend tjeter qe te legalizohen ne mes te rrugeve e pastaj te shpronesohen me parate e kopshteve, cerdheve, spitaleve, per te hapur rrugen qe eshte e te gjitheve!

Qytetari: Z.Kryeministër si është e mundur të lejohet prishja e Kullës së PREK CALIT??? është turp kombëtar Z.KRYEMINISTËR MER MASA URGJENTE DHE MOS LEJO TË NDODHIN KËSI LLOJ MARINASH NË QEVERIN TËNDE…

Rama: Komentuesja: Jo por shume keni prishur dhe asgje te hajrit, sherr me grekun dhe tani sherr me geget, ndersa trafikantet qarkullojne te lire….mos ja hidhni fajin BE-se, jepni rezultate konkrete……populli eshte ne varferi ekstreme po e tmerroni me ato spitale, gjykata dhe reforma bosh..

Rama: Sherr me geget?!? C’eshte ky sherr me geget o Suzane?! Shko ne shkolle xhan shko ne shkolle, mos u merr me telefonin ne oren e mesimit

Qytetari: Eshte e shtune sott o Edi 😂😂😂😂

Rama: Mäříø Rékä e di prandaj edhe i’u pergjigja Suzanes (Suzana ti nuk e ke lexuar, po eshte nje liber, te shtunat e Suzanes😀) se mendova qe duhet ta kete shkolle edhe te shtunen qe te kape nivelin e munguar😂

Qytetari: Tani sa e lexova lajmin se Shqipëria as ne vitin 2025 nuk do yje ne Evrope ju si thoni. Me këto merruni dhe jo me kullat

Rama: Niko Niko dikush qe lexon shume mire shkruan edhe shume mire dhe nuk shkruan yje kur do te thote hyje 😀

Qytetari:

Qytetari: Arrogant si gjitmone. Koka me mire te jete bosh,se sa plot e me tru GOMARI.

Rama:

Rama: Populli ska buk te haj? Lorenc meso te shkruash, shkollohu, fol me edukate, se jane gjera qe do te te duhen shume ne jete dhe lere popullin se nuk ka mbetur t’ia qash hallin zotrote!

Qytetari:

Rama: Semedin Selimi e para ti nuk ditkerke cfare eshte ofendimi dhe natyrisht pastaj s’ke si te mos jesh ofendues, po s’ka asnje problem, ketu jemi ne facebook, dy duar per nje koke 😀

Qytetari: e ka Prek jo Prenk, o hajdar



Rama: Eshte korrigjuar o dizdar 😂

