Qyteti ku bashkëjetojnë të kundërtat… Si e përshkruante Tiranen e viteve 20’ shkrimtari Joseph Roth

Shkrimtari austriak Hebre, Joseph Roth e përshkruante kështu Tiranën e viteve ’20:

“Nje qytet qe i perket Lindjes dhe qe mundohet te shkoje drejt Perendimit, ku lagje te reja moderne mbijne brenda nates, gjysem fshat dhe gjysem qytet, i mbushur me ngjyrat e nje jete te larmishme, ku çdo qytetar duket sikur di te luaje nje instrument muzikor, ku krishterimi bashkejeton me islamizmin, ku grate e emancipuara bashkejetojne me grate e mbuluara nga koka deri tek kembet, ku emigrante me veshje ekstravagante te sapo kthyer nga Amerika sjellin moden e re perendimore dhe rrefejne histori te ndryshme nga jeta e tyre ne mergim, ku aventuriere nga Europa mblidhen atje per te bere nje Zot e di se cfare, ku aparati shteteror eshte gjysem-i-korruptuar, gjysem-autoritar por qe ne nje Europe ku demokracia po perendonte dhe barbarizmi politik po agonte, duket ende si nga me tolerantet ne kontinentin Europian. Perendimoret nuk e kuptojne dot Ballkanin, “primitivitetin e tij aq te nderlikuar”