Rajoni CEFTA bëhet një treg/ Plani i veprimit për krijimin e tregut të përbashkët rajonal u miratua nga udhëheqësit e WB6

Bruksel / Sofje, 10 nëntor 2020 – Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor, sot në takimin brenda Procesit të Berlinit, kanë rënë dakord për të rritur bashkëpunimin ekonomik në rajon duke zhvilluar Tregun e Përbashkët Rajonal, bazuar në rregullat dhe standardet e BE, për të rritur atraktivitetin dhe konkurencën e rajonit dhe për ta sjellë rajonin më afër BE-së.

Plani i veprimit përcakton hapat drejt krijimit të Tregut të Përbashkët Rajonal me Zonën e Tregtisë Rajonale bazuar në katër liritë në thelb të tij si fusha dixhitale, investime, inovacioni dhe industria. Me një popullsi prej gati 18 milion njerëz, rajoni WB6 është një treg i rëndësishëm për kompanitë ballkanike dhe një trampolinë për në BE dhe tregjet globale. Kjo është arsyeja pse integrimi ekonomik rajonal mund të gjenerojë deri në 6.7% të GDP-së shtesë.

CEFTA do të marrë një rol aktiv në zbatimin e aktiviteteve kryesore nga plani. Në katër vitet e ardhshme, CEFTA do të përqendrohet në rezultate konkrete për të mirën e kompanive dhe qytetarëve tanë. Mundësimi i Zonës së Tregtisë Rajonale bazuar në lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve do të:

Zvogëlojë kohën e pritjes për BCP-të / CCP-të me 30% duke zbatuar një sërë masash që përfshijnë shtrirjen e Korsive të Gjelbërta dhe thjeshtimin e procedurave të mbështetura nga Shkëmbimi elektronik sistematik i të dhënave SEED +

Ulin e kostove të tregtisë dhe burokracisë përmes programeve të njohjes reciproke

Lehtësojë tregtinë elektronike duke siguruar qasje në të gjitha tregjet në rajon.

Sigurojë një rrugë të shpejtë drejt tregut të vetëm të BE-së

“Tregu i integruar i 18 milion njerëzve është më konkurues në skenën evropiane dhe globale dhe më tërheqës për investitorët e huaj. Për më tepër, krijimi i Tregut të Përbashkët Rajonal do të ndihmojë rajonin në procesin e miratimit të standardeve të BE-së dhe qasjen ndaj tregut të vetëm të BE-së. “- tha Z. Emir Djikic, sot, në Samitin e Sofjes.

CEFTA do të jetë thelbësore për zbatimin e aktiviteteve kryesore në zonën e tregtisë rajonale, por edhe në fusha të tjera të planit, së bashku me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, Komunitetin e Transportit, Forumin e Investimeve të Dhomës WB6 dhe partnerët e tjerë.

“Ne duam të promovojmë tregtinë elektronike dhe tregtinë “pa letra të printuara “por gjithashtu besojmë se CRM do të sigurojë zhvillimin e industrisë rajonale agro-ushqimore, do të tërheqë investitorë në nivel global,do të krijojë vende të reja pune, si dhe do të rrisë zgjedhjen e mallrave dhe shërbimeve të ofruara me çmime të ulta. ” – theksoi Z. Gjikic.

BE mbetet një partner kryesor për WB6 në zbatimin e këtij plani veprimi ambicioz dhe transformues sepse një Ballkan Perëndimor i fortë dhe zhvilluar, përfaqëson një kontribut të domosdoshëm për ekonominë dhe sigurinë Evropiane si dhe ndihmon në formimin e së ardhmes së kontinentit tonë të përbashkët.