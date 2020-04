Rama: Ata që jetojnë vetëm me të ardhurat e qirasë, do të subvencionohen

Kryeministri Rama sqaroi se si do të veprohet me personat që kanë si burim të ardhurash vetëm qiradhënien.

Ai shpjegoi se qeveria këta persona do t’i mbështesë dhe për këtë periudhë lufte, siç e quajti ai, do të subvencionohen për një masë të qerasë.

“E kanë bërë shumë shtete, Gjermania, Holanda dhe Franca. Edhe sikur ata të mos e kishin bërë do ta bëjë unë. Ky akt Normativ nuk i penalizon qiradhënësit, ne ndërhyjmë që të mbajmë anën e qiramarrësit sot, por ama thuhet qartë në akt se marrëdhënie mes të dy palëve nuk ndërpritet nga pala që ka dhënë me qira shtëpinë por nuk mund të hidhet në kosh nga pala që përfiton sot e cila duhet të paguajnë detyrimin pjesë-pjesë. Franca e ka bërë për të gjithë. Ne nuk mund të bëjmë për të gjithë. Nuk mund tu themi kompanive dhe bizneseve të mëdha që të mos paguajnë qiratë. Të gjithë ata që janë shpirti i punës në shtresën më të poshtme shqiptare, ne nuk do të lejojmë askënd që të dalë nga mjediset për mospagim qiraje deri në një periudhë një afat që ne e kemi cilësuar si të arsyeshme.

Ne nuk u them disave që kanë dhënë një pronë me qira dhe jetojnë me atë qira që Akti do të detajohet dhe Drejtoria e Tatimeve do të nxjerrin disa udhëzime. Individët që jetojnë me qiratë e një mjedisi në pronësinë e tyre dhe nuk kanë të ardhura të tjera, do të jemi ne që do t’i mbështesim për këtë periudhë me një subvencion. Do të ketë subvencion për një masë të qerasë, të cilat do të kalkulohen. Buka ndahet dhe për bukë shqiptari nuk ka vdekur as në kohë më të zeza”, tha Rama.

