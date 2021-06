Rama: BE mund të caktojë kushte e data, por Zoti na ka caktuar në zemër të Europës. Zaev: Negociatat me BE nuk mund të shndërrohen në negociata me Bullgarinë

Kryeministri Edi Rama në një konferencë të përbashkët me homologun e tij, Zoran Zaev nuk ka i kursyer kritikat për BE-në, e cila vendosi që mos të hapë edhe këtë herë negociatat për vendin tonë dhe Maqedoninë e Veriut.

Kreu i qeverisë shqiptare tha se BE-ja mund të caktojë kushte dhe data për Shqipërinë, por kurrësesi nuk mund të ndryshohet fakti se vendi ynë është në zemër të Europës.

“Rastësia e solli që në të njëjtën ditë kur duhet të flisnim për atë që nuk ndodhi në Bruksel, të jemi këtu në një forum të rëndësishëm ekonomik. Besoj se kjo është një mundësi për të thënë se çfarëdo ndodh apo nuk ndodh në Bruksel, ne jemi të vendosur që të vazhdojmë me të gjitha forcat për të rritur ekonominë, mirëqenien dhe krenarinë e popujve tanë. BE mund të caktojë detyra për integrimin, mund të caktojë afate, për këto detyra, data, por BE nuk cakton dot as vendndodhjen tonë në mes të Evropës dhe as kulturën tonë dhe identitetin tonë europian dhe as të ardhmen e vendit tonë si europian, në familjen europiane dhe me standarde politike ekonomike europiane.

Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj që në kohën e Gjergj Kastriotit dhe e ka rikonfirmuar këtë me epokën e Rilindjes Kombëtare, për shqiptarët dielli lind atje ku perëndon. Zoti na ka caktuar që te kemi tokën tonë, në zemër të Europës. Kemi një dallim me Zoranin, sepse për mua nuk ka ndodhur asgjë tjetra përveç se BE ka dështuar që të mbajë premtimin dhe të jetë në qëndrimin e duhur. Jeta vazhdon dhe progresi do të vazhdojë me të gjitha forcat, pasi nuk është i imponuar nga jashtë, por nga brenda nesh, bashkëpunimi rajonal do të vazhdojë me të gjitha forcat dhe të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor që janë të gatshme që të shtyjnë përpara pa rezerva, pasi ky rajon është i rrethuar nga kufijtë e BE. Nëse ne nuk e ndryshojmë dot mënyrën e funksionit të BE në raport me ne, ne duhet të ndryshojmë vijimësinë mënyrën e raportit tonë mes nesh. Shkrija e kufijve mes nesh për ta kthyer rajonin tonë në hapësirë të 4 lirive të BE, lirisë së lëvizjes së njerëzve, të mallrave dhe kapitaleve, do vazhdojë pa u ndaluar.”, -tha Rama.

Ndersa Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, e cilësoi si të paprecedentë faktin që një shtet anëtarë i BE-së, e këtu iu referua Bullgarisë, të vendosë veto ndaj tyre, për çështje të brendshme bilaterale. Duke e cilësuar kryeministrin Rama si vëlla dhe Shqipërinë si aleate të tyre, Zaev tha se rruga e vetme e këtyre dy vendeve është Bashkimi Evropian.

Kryeministri maqedonas gjithashtu theksoi, se do të zhvillojë takime sistematike në Bullgari, për të zgjidhur ngërçin e krijuar mes dy vendeve.

“I dashuri mik i imi Edi Rama. Të nderuar qytetar, sot jam këtu me vëllain tim Edi Rama. Sot Evropa ka një problem. Ideja e madhe për Evropën e Bashkuar ka problem dhe vetë kjo është BE. Brukseli na përsëriti që nuk bëhet integrimi i merituar për Ballkanin Perëndimor, ky është problemi. Ku 27 shtete nuk heqin bllokadën e vendosur nga një shtet të BE, ky është problemi. Ne s’jemi vetëm.

Këtu jam me vëllain tim Edi Ramën. Ne kemi vizionin e njëjtë, e këto janë vlerat Evropiane. Nuk ndalemi këtu dhe në këtë rrugë me ne janë së bashku, Serbia, Kosova dhe Mali i Zi. Populli ynë, përfaqëson vlerat Evropiane. Ne kemi ide të përbashkëta, sfida të përbashkëta me popujt tonë të rajonit. Ne duhet të afrojmë më shumë popujt tanë. Kemi mesazhe për të gjithë, alarmi është ky sot. Esenca dhe vlera e BE është në pikëpyetje. Këto vlera i afirmojmë nga Ballkani Perëndimor, ato janë drejtësia, solidariteti. Të gjithë nga BE duhet të dinë se cilat janë vlerat që promovojnë si pjesë të vlerave Evropiane, ato vlera nuk duhet ë sjellin në pikëpyetje barazinë e njeriut, solidaritetin.

Javën e kaluar, unë dhe delegacioni i Maqedonisë së Veriut shkuam në Sofje për të gjetur zgjidhje e për të bërë hap pozitiv në Bullgari. Rama ishte në Shkup për të koordinuar punët. Edhe pse bëmë hap përpara e mesazhet tona ishin të qarta, nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar, tani është momenti për të gjetur forca. Pavarësisht se ishim të vetëdijshëm në pritshmëritë tona, vendimi i BE për të mos caktuar konfrencën e parë ndërqeveritare është dëshpërim i madh dhe mossukses i BE për zgjerimin dhe mesazh i keq për Rajonin. Vota e Bullgarisë për të mos dhënë votën për hapjen e negociatave nuk është në të mirën e frymës për fqinjësisë së mirë. Negociatat me BE nuk mund të kthehen në negociata me Bullgarinë”, tha Zaev.

o.j/dita