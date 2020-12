Rama bën bilancin e fundvitit: 202 gjyqtarë e prokurorë janë shkarkuar nga Vettingu, do japin llogari para ligjit! Në 2020 u ulën vrasjet

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një konferencë për shtyp përballë gazetarëve.

“Kryeministria, konferenca e fundvitit me gazetarët – Përmbledhja e një viti të jashtëzakonshëm”, shkroi Rama në Facebook.

Gjatë konferencës, “Ekonomia në fokus”, kryeministri Rama e vuri theksin fillimisht tek Reforma në Drejtësi.

Kryeministri u shpreh se deri më tani janë larguar 202 gjyqtarë e prokurorë që nuk e kaluan procesin e vettingut dhe se janë konfirmuar 118.

“Qytetarët kanë një padurim për faktin se ende sot vazhdojnë problemet në sistemin e drejtësisë dhe drejtësia nuk ka arritur deri në atë pikë të reagimit të saj ndaj llumit dhe zullumit që të lehtësojë frymëmarrjen e qytetarëve. Dua të ndaj me të gjithë faktin se procesi i ndërtimit të një drejtësie nuk zhvillohet sa hap e mbyll sytë. Nëse shohim bilancin, mendoj që ka arsye për të qenë vërtetë optimistë për të nesërmen. Reforma në drejtësi ka nisur me pastrimin e zullumit të grumbulluar me dekada në sistemin e drejtësisë. Nëse shohim shifrat e këtij procesi, ajo që thashë konfirmohet. Arsyeja për të qenë optimist për të nesërmen. Deri sot janë rivlerësuar duke kaluar 322 individë nga të cilët më shumë janë shkarkuar dhe larguar nga sistemi se sa janë konfirmuar.

Plot 128 individë të shkarkuar drejtëpërdrejtë dhe 74 të tjerë të vetëlarguar nga ky proces me vetëdijen e mundësisë për të kaluar filtrin. Vetëm 118 janë konfirmuar. Kemi 202 individë të larguar dhe 118 të konfirmuar. Kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Ana tjetër ka të bëjë me atë që pyesin, çfarë ndodh me të larguarit. Ne ndërkohë paralelisht me pastrimin ka vijuar dhe po konsolidohet procesi i ngritjes së sistemit të drejtësisë. Ata që nuk kanë justifikuar pasuritë marramendëse, do të përgjigjen përpara drejtësisë. Përgjigja përpara drejtësisë, do të konfirmohet dhe kthesa historike në sistemin e drejtësisë. Fjala kyç në këtë proces është durim. Bëhet fjalë për të ndërtuar nga themelet njërin prej 3 pushteteve që përcaktojnë dhe 3 shtyllat e sistemit demokratik”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se gjatë qeverisjes së tij Shqipëria është bërë një vend më i sigurt, ku janë regjistruar më pak vrasje me dashje.

“Numri i vrasjeve me dashje vijon të jetë në rënie, shifra janar-nëntor 2020 ishim 45 vrasje, 7 më pak se një vit më parë dhe për të gjithë ata për të cilët janë të interesuar të dinë të vërtetën e përmbledhur në një shifër duke pasur parasysh edhe bombardimin mediatik që krijon një hapësirë dispropoziconale për kronikën e zezë duke krijuar një panoramë jo të lidhur me realitetin. Në 2021 kemi pasur 126 vrasje, sot kemi 2.5 herë më pak. Nga një vend ku praktikisht kishte mesatarisht një vrasje në cdo 2-3 ditë jemi një vend që sa i përket numrit të vrasjeve po stabilizohemi pranë mesatares së BE-së”, tha Rama.

Rama bëri edhe bilancin e pasojave të pandemisë COVID në vend si dhe foli për sigurimin e vaksinës.

j.l./ dita