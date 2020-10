Rama bisedë me Presidentin e Këshillit Europian, Michel: Mezi pres konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë pas miratimit të kornizës negociuese

Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel ka zhvilluar një bisedë online me kryeministrin Edi Rama.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, Charles shkruan se po pret me padurim konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë.

Por që, nuk harron të theksojë se kjo gjë do të ndodhë pas miratimit të kornizës negociuese. Charles shton se solidariteti i ndërsjellë gjatë COVID19 ka përforcuar më tej marrëdhënien BE-Shqipëri.

“Në komunikim online me Edi Ramën. Presim me padurim konferencën e parë ndërqeveritare që do të mblidhet pas miratimit të kornizës negociuese. Angazhimi është i mirëpritur për reformat dhe zbatimin e BE-së. Solidariteti i ndërsjellë gjatë # COVID19 ka përforcuar më tej marrëdhënien BE-Shqipëri”, shkruan Charles.

In call with @ediramaal looked forward to the first intergovernmental conference to be convened following adoption of negotiating framework

Welcomed commitment to EU reforms and implementation

Mutual solidarity during #COVID19 has further reinforced the EU-Albania relationship pic.twitter.com/OXtkyVqn8L

— Charles Michel (@eucopresident) October 30, 2020