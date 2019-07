I rreptë kryeministri: Boll më, kush nuk jep kupon, t’i bllokohet biznesi

Kreu i qeverisë Edi Rama ka paralajmëruar bizneset lidhur me konkurrencën e paligjshme e cila thotë ai, bie në kurriz të konsumatorit. Me anë të një postimi në rrjetin social Rama shkruan se kush nuk jep kupton do të bllokohet.

“Stop informalitetit”

“Prej thuajse një viti jemi përpjekur me qasjen sensibilizuese, informuese, këshilluese të biznesit në raport me detyrimet tatimore, duke minimizuar qasjen ndëshkimore. Tani boll me. Koha që kush nuk jep kupon, nuk regjistron dhe nuk faturon, të bllokohet”, shkruan Rama.

b.b/dita