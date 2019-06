Rama: Dako mundi Olldashin, pse të blejë vota me Gridën e Salianjin

Këtë të hënë, kryeministri Edi Rama është në Durrësi për fushatë elektorale dhe prezantimin e kandidates së Ps-së, Valbona Sako.

Në fjalën e tij, kryeministri foli fillimisht foli për kryetarin aktual të Durrësit, Vangjush Dakon, duke theksuar se fitorja e tre mandatave rradhaazi me numër votash në rritje ka qenë falë ndryshimit që Durrësi ka pësuar me këtë kryebashkiak. Rama tha se Durrësi do ta kujtojë me shumë respekt kohën kur ky qytet drejtohej nga Dako. Ai shtoi se skuadra e Dakos ka fituar Durrësin në kohën që në pushtet ishte Sali Berisha dhe në Durrës kishte kandidat Sokol Olldashin, prandaj nuk kishte pse Dako të bëntë ato për të cilat PD e akuzon.

“Ju falënderoj për këtë mbështetje. Durrësi i ndryshuar është realitet falë Vangjush Dakos. Vangjushi e nisi drejtimin e Bashkisë me një grusht votash, falë punës, fitoi në mënyrë bindëse, kurse më pas fitoi në mënyrë triumfuese. Ajo që sot duhet thënë shumë qartë është se kush përpiqet të hedhë baltë mbi Vangjushin nuk do që qytetarët të kujtojnë diçka. Në Durrës Vangjushi ka fituar kur në pushtet ishte Saliu me të gjithë skuadrën më të mirë që ka pasur PD në historinë e saj dhe me të gjithë mekanizmat e pushtetit, që ju e dini si përdoreshin në kohën e Saliu, e nga të akuzuar janë kthyer në akuzues.

Dako fitoi Durrësin kur ishte Saliu, ishte Jozefina dhe Sokol Olldashi, u dashka të blej vota me Gridën e Salianjin. E thënë ndryshe këtu në Durrës, të kesh mundur Sokol Olldashin, një nga figurat më të spikatura, një orator dhe njeri i njohur për forcën e larmishme në fushata elektorale, kur partia e tyre ka qenë në pushtet, po bleheshkan sot. Ajo që mbetet janë veprat. Durrësi do ta kujtoj me gjithmonë e me shumë respekt periudhën kur Dako e drejtonte bashkinë, falë gjurmëve që janë në këtë qytet”.

Ne vijim, Rama prezantoi knadidaten e PS për bashkinë e Durrësit me fjlaët: “E nisa me Vangjushin sepse besoj me zemër që ka bërë punë të mëdha dhe të vogla, të cilat janë një arsye për të thënë se të gjitha u bënë, por tani më s’ka kthim mbrapa, por rrugë të shtruar për të vazhduar e për të bërë shumë më tepër punë me Valbonën”.

