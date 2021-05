Rama darkë në Bruksel me liderët e Ballkanit, diskutohet ndarja në negociata nga Maqedonia e Veriut dhe data për konferencën e parë ndërqeveritare

Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot ( të martën) drejt Brukselit në një darkë informale pune me liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor.

Darka e punës është thirrur nga Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe do të bëjë për herë të bashkë në një tavolinë kryeministrin Albin Kurti dhe kryeministren serbe Ana Brnabiç, së bashku me zotin Rama, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti i Malit të Zi Millo Gjukanoviç dhe kryesuesi i radhës i presidencës trepalëshe të Bosnje-Hercegovinës Millorad Dodik.

Sipas burimeve nga Ministria e Jashtme, takimi do të përqendrohet tek negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dakordësimi për një datë për mbajtjen e konferencës së parë ndër-qeveritare si dhe dialogu Kosovë-Serbi. Komisioni Europian ka rekomanduar mbajtjen e kësaj konference për Shqipërinë, e cila do të bëjë të mundur hapjen de facto të kapitujve të anëtarësimit, në qershor, por Bullgaria ka vënë veton ndaj Maqedonisë së Veriut, duke e bërë të pamundur mbajtjen e kësaj konferencë me Shkupin muajt e ardhshëm. Në këto disa zyrtarë në Bruksel kanë ngritur mundësinë e ndarjes së dy vendeve, e cila sipas burimeve, pritet të jetë pjesë e diskutimit.

Deri më tani qeveria shqiptare ka hedhur poshtë zërat për ndarjen e dy vendeve, në solidaritet me vendin fqinj.

Kryenegociatori për integrim të Shqipërisë në Bashkimin Europian, Zef Mazi ka vizituar të premten e kaluar Shkupin, ku deklaroi pas takimit me ministrin e Jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, Mazi tha se do ishte një gabim nëse Shkupi dhe Tirana do të ndaheshin në rrugën e integrimit dhe Maqedonia Veriut do të ngecte për shkak të pretendimeve të Bullgarinë.

Ai shprehu mbështetjen për Maqedoninë e Veriut që thotë se sikurse Shqipëria, ka plotësuar kushtet për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare.

“Sot jemi përballë një fakti, duhet të evitohet patjetër mërzia dhe humbja e besimit ose ajo që quhet lodhje duke pritur. Në fakt duhen përputhur fjalët e mira me veprat. Shtyrjet në një kohe të pacaktuar për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare nga marsi i vitit 2020 në Qershor, nga Qershori në dhjetor, nga dhjetori në Qershor në vitin 2021 shton lodhjen dhe në fakt prek sadopak besimin”, tha Mazi.

Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani tha se nuk dëshiron që Maqedonia e Veriut të jetë pengesë për Shqipërinë në rrugëtimin euro-atlantik, por kujtoi se qytetarët e vendit sikurse edhe ato të rajonit do ta shohin me sy ndryshe BE-në nëse nuk e plotëson premtimin për nisjen e negociatave me një shtet si Maqedonia e Veriut që ka plotësuar kushtet e kërkuara për reforma. Vetoja bullgare pritet të jetë në këto kushte një dilemë e madhe jo vetëm për liderët shqiptarë dhe maqedonas por edhe për Brukselin zyrtar, i cili po përballet me presione për përparime në prekshme në fushën e integrimit.

Borrell pritet të paraqesë qëndrimet e tij mbi situatën politike dhe zhvillimin në rajon para liderëve të Ballkanit Perëndimor. Vetë Komisioni Europian ka thënë se ky takim do të shërbejë për të diskutuar “në mënyrë të hapur” për zhvillimet e fundit në rajon, procesin e zgjerimit, çështjet gjeostrategjike dhe forcimin e bashkëpunimit në rajon si dhe raporteve mes rajonit e BE-së.

Sipas zëdhënësit të Komisionit Europian, Peter Stano, mbajtja e takimit është e rëndësishme sepse Borrell ka vlerësuar se nuk ka pasur takime të tilla mes zyrtarëve të lartë të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe se është “një vazhdim i diskutimit që ministrat e jashtëm të BE-së e mbajtën javën e kaluar për rajonin, kur për zgjerimi në Ballkanin Perëndimor.

Edhe pse në disa media të Kosovës ka pasur spekulime se në këtë vizitë do të realizohet takimi i parë mes kryeministrit te Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç, kjo mësohet se do të ndodhë, pasi në momentin e fundit ai ka vendosur se nuk do të marrë pjesë në këtë darkë pune, duke dërguar kryeministren Bërnabiç.

Kjo është hera e dytë që kryeministri i Kosovës Kurti shkon në Bruksel që kur ka marrë mandatin në krye të qeverisë. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se takimi i parë mes kryeministrit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë pritet të ndodhë para datës 22 qershor, dhe në këtë mënyrë të shënohet edhe rifillimi i dialogut. Megjithatë, ende nuk është konfirmuar asgjë në këtë drejtim. / Si

j.l./ dita